„Atmosféra je velký a silný stroj, který takové zakolísání ve znečištění ani nepozná a žádný rychlý vliv na tvorbu srážek nebo tepelnou bilanci tam nenajdeme,“ vysvětluje v rozhovoru pro regionální Deník Radim Tolasz, klimatolog Českého hydrometeorologického ústavu.

Spekuluje se o tom, že útlum letecké dopravy kvůli pandemii Covid-19 příznivě ovlivnil počasí v letošním roce. Mohl ovlivnit?

Jsou to nepodložené spekulace. Letošní rok byl z hlediska počasí u nás průměrnější než roky předchozí – byl chladnější a deštivější. A když se zamyslíte nad tím, že je vlivem útlumu letecké dopravy čistší atmosféra, tak by přece mělo být najednou tepleji (více slunečního záření dopadá na zemský povrch) a méně srážek (méně aerosolů v atmosféře). Atmosféra je velký a silný stroj, který takové zakolísání ve znečištění ani nepozná a žádný rychlý vliv na tvorbu srážek nebo tepelnou bilanci tam nenajdeme.

Ale letecká doprava přece způsobuje vznik oblaků (contrail cirrus) a spalováním kerosinu se uvolňuje do atmosféry oxid uhličitý. To copak nemělo žádný významnější vliv?

Ale to ano. Celoročně zaznamenáme nižší emise, což však neznamená nižší koncentrace těchto látek v atmosféře. Nižší emise znamenají pomalejší růst koncentrací. Dobře je to vidět na skleníkových plynech, kterých jsme v roce 2019 přidali do atmosféry téměř 60 Gt a letos to bude „jen“ kolem 55 Gt. Je to významný pokles, ale pořád to znamená růst koncentrací v atmosféře. Pro snížení koncentrací bychom tento pokles potřebovali udržet i v dalších letech a snižovat emise každý rok o 7 až 10 procent.

Suché roky letos vystřídal déšť, počasí bylo konečně „normální“, ač někteří experti na jaře předpovídali další mimořádné sucho. Čím si to tedy vysvětlit?

Nesouhlasím, že by experti předpovídali další mimořádné sucho. Na jaře se v médiích objevily výstupy kolegů z brněnského CzechGlobe hodnotící šest suchých let od roku 2014. A toto uplynulé období označili po analýzách dostupných historických informací jako 500leté sucho. Výhledy na letošní rok očekávaly nadprůměrnou teplotu (to se potvrdilo) a průměrné srážky. A i když byly některé měsíce srážkově hodně vydatné (únor, červen nebo říjen), tak byly i měsíce srážkově hodně chudé (leden, duben, listopad) což ve výsledku bude znamenat rok srážkově mírně nadprůměrný. Dostatek srážek však nebyl na celém území, na severozápadě se stále potýkají se suchem.

Máme za sebou tedy skutečně normální rok, pokud jde o počasí? Říjen byl extrémní, co do množství srážek, je takové množství vody na tento podzimní měsíc, kdy byly i povodně, mimořádné?

Ano, říjen byl srážkově mimořádný, napadl více než dvojnásobek průměrných srážek. Ale jak jsem uvedl dříve, rok byl hlavně srážkově značně rozkolísaný a vysoké úhrny v některých dnech přírodě příliš nepomohly a navíc způsobily i povodňové problémy a škody. Nelze se tedy radovat, že byl rok srážkově průměrný, důležitější je rozložení srážek v čase a v prostoru, které nebylo nijak příznivé.

Pomoc s klimatem? Snížit spotřebu

Klimatická krize tedy pokračuje covid necovid?

Všichni očekávají a těší se na návrat ekonomiky do původních kolejí. Výzvy k využití této krize pro „zelenou obnovu“ zůstávají zatím nevyslyšeny. Dokonce jsme i při znalosti všech souvislostí zaznamenali, že tzv. Uhelná komise doporučí vládě ukončit spalování uhlí u nás do roku 2038. Já často říkám, že musíme opatření dobře promyslet a propočítat, ale zdráhám se přijmout, že ještě téměř 20 let budeme zažívat každoroční smogové situace, že budeme pořád „dýchat“ škodliviny související se spalováním uhlí, ropy a plynu. Všichni víme, že tzv. bohatý sever na fosilním průmyslu zbohatl. I my. Ale neumím pochopit, že musíme s fosilním průmyslem i zchudnout.

V prosinci uplynulo 5 let od podpisu klimatické dohody v Paříži. Nakolik plníme závazky? Věříte, že USA po změně v Bílém domě znovu přistoupí k dohodě?

Považuji to za samozřejmé a zvolený prezident už to jasně řekl. Pokud jde o závazky, tak zatím není úplně důležité, jak jsou plněny. Podstatně důležitější je přesvědčit svět, že aktuální dobrovolné závazky nejsou globálně dostatečné a nevedou k potřebnému snižování emisí. A já začínám věřit v silné spojenectví USA, Číny a EU, které by mohlo klimatu pomoct. Pokud bych chtěl být globálním vizionářem, tak bych řekl, že svět má před sebou čtyři problémy k řešení. Šíření virů, zbrojení, hlad a změnu klimatu.

Co mohu udělat já, každý z nás? Můžete doporučit lidem jednu jednoduchou činnost, opatření, kterým mohu pomoci snížit vlastní uhlíkovou stopu?

Pokud jednu jedinou, pak bychom měli snížit svou spotřebu. Věděli jste, že se na světě vyhodí 30 procent vyrobených, vypěstovaných potravin? To je oblast, kterou můžeme ovlivnit všichni.

Za Lady opravdová zima, teď opravdové léto

Blíží se Vánoce. Bude zima? Poslední roky, řádku let, je o vánočních svátcích spíše „teplo“, něco jako singularita v rámci nejchladnější části roku? Je to tak? Čím to je?

Zima určitě bude, začíná v pondělí 21. prosince v 11 hodin dopoledne. Jaká však bude, to je zatím nejasné. Začátek bude teplý a bez sněhových srážek. Věřím, že se zimní pohody dočkáme alespoň na horách.

Kam se vytratila zima z „Ladovských obrázků“? Nebo na nich malíř už tehdy ztvárnil spíše své přání…?

Všichni vzpomínáme na to lepší a pěknější. Jako děti jsme všichni zažili letní koupání a zimní koulovačky. Když dostaneme úkol nakreslit vzpomínky z dětství, málokdo bude mít na obrázcích oblevu nebo léto pod deštníkem. I Lada kreslil hlavně to „pěkné“. Pravdou je, že v dobách Ladova dětství bývala v zimě častěji „opravdová“ zima, ale dnes zase máme častěji „opravdové“ léto.

Jaké máme vyhlídky, pokud jde o počasí, pro rok 2021?

Nikdo neví. Jako klimatolog očekávám nadprůměrnou roční teplotu a průměrné srážky.