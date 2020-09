„Když poslanci odsouhlasí, že se klecový chov zakazuje, zavřeme to. Skončíme. A bude nám úplně jedno, kolik pak budou stát vajíčka, jestli budou anebo budou na český trh dovezeny odněkud s nějakými jedy,“ reagoval před středečním finálním hlasováním ve Sněmovně předseda Zemědělského družstva Senice na Hané Jaroslav Navrátil.

Chov slepic provozuje družstvo na farmě v Drahanovicích, kde má v drůbežárně čtyři snáškové haly s kapacitou 76 480 slepic.

V roce 2012 investovali přes 30 milionů korun, aby klecový chov přeměnili na takzvané obohacené klece s prvky, které zajišťují podmínky pro projevy přirozeného chování slepic.

Ptáci mají prostor pro popelení a hrabání. Čistá využitelná plocha na každou slepici musí být nejméně 600 centimetrů čtverečních.

„Od toku 2012 do dnešního dne byly vejce v zisku pouze jeden rok. Takže my jsme udělali něco pro pohodu zvířat a řetězce nás za to odměnily tím, že nám snížily cenu vajec,“ kritizoval Jaroslav Navrátil.

„Za jedno vejce nyní dostáváme kolem 1,65 Kč! Před 55 lety moje máti jednou týdně odnesla 100 vajec, které nám doba zbyly, do Jednoty, a dostala za ně 100 korun. Vydělávala tehdy 1000 korun měsíčně. Dnes? Lidé mají 30 tisíc měsíčně, vejce v obchodě stojí 2,5 Kč a my máme za kus 1,65,“ počítal.

Nepřijatelné životní podmínky

Zemědělské družstvo Újezd u Uničova, kde chovají v halách 65 tisíc slepic, už ví, že přechod na voliérový chov by ho stál více než 50 milionů korun.

„Ještě jsme nesplatili úvěry na obohacené klece. Copak si to ekonomicky můžeme dovolit?“ reagoval předseda družstva Svatopluk Martinek s tím, že družstvo už nechalo zpracovat projekt na „voliéry“ a požádalo o dotace. „Skončili jsme pod čarou,“ sdělil Deníku předseda.

Na uničovské velkochovatele slepic v tomto týdnu zaútočil Spolek OBRAZ, obránci zvířat.

V rámci kampaně burcující za uzákonění zákazu klecového chovu slepic v České republice zveřejnil záběry pořízené v jedné z hal.

„Chtěli jsme ukázat, jak vypadá klecový chov. V jak nepřijatelných podmínkách slepice žijí,“ vysvětlil video mluvčí spolku Ivo Krajc.

Voliéry: vyšší riziko salmonely

Podle Martinka družstvo chová slepice v souladu s platnými předpisy. V halách jsou pravidelné veterinární kontroly. Sankce podle jeho slov žádné nedostali.

„Mnohem větší rizika představuje voliérový chov! To si asi kritici neuvědomují. Byl by to krok zpátky,“ reagoval Martinek na emotivní kampaň.

„Něco někde jen bouchne, slepice se leknou, poženou se do jednoho kouta, a tam se udusí. Chtějí čistotu chovu? Ne každá slepice bude ve voliéře snášet do snáškového hnízda,“ poukazoval.

Ředitelka odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj Hana Brázdová potvrdila, že uničovští chovatelé slepic pravidla neporušují.

„Jsou to chovy pod veterinárním dozorem. Ano, našli jsme zpochybení, kdy v obohacených klecích na podložkách v době kontroly chybělo stelivo, aby slepice mohly hrabat. To bylo napraveno,“ sdělila Deníku.

Podle ředitelky není ani voliérový chov bez rizika pro zvířata ani konzumenty vajec, jak opakovaně poukazují velkochovatelé s obohacenými klecemi.

„Z pohledu spotřebitele je zde zejména riziko možné kontaminace vajec. Z klecového chovu jsou vejce čistá. Ve voliérách, pokud všechny slepice nebudou snášet do hnízd, hrozí riziko salmonely,“ dodala Brázdová.

Orli v zoo? Vypustit!

Podle ochránců zvířat není možné v klecových chovech pokračovat. Na životní podmínky zhruba čtyř milionů českých slepic upozorňují soustavně poslední tři roky.

„Jak je vidět na nových záběrech z letošního září, životy slepic v klecích se od té doby nijak nezlepšily. Ani nemohou - když narvete dvacet slepic do malé klece, vždycky budou trpět,“ komentuje nové video se záběry z Písku a Uničova předseda spolku OBRAZ – Obránci zvířat Marek Voršilka.

Podle obránců slepic se ve středu ukáže, zda se Česko přidá po bok Rakouska a Německa a klecové chovy zakáže, nebo si ponechá zastaralé způsoby chovu, od kterých se celý svět odvrací a které nemají žádnou budoucnost.

Kdyby byla novela zákona přijata, v platnost by zákaz s největší pravděpodobností vstoupil stejně v roce 2033. Velké řetězce chtějí skončit s prodejem klecových vajec nejpozději do roku 2025.

„Pokud se ve středu podlehne tlaku laiků, kteří o chovu slepic nevědí vůbec nic, a zakáže se klecový chov, ať následně zakáží chovat papoušky, andulky! Tito ptáci přece přirozeně létají venku, zatímco slepice je kur domácí, domestikované zvíře uzpůsobené chovu doma. A orli v zoo? Vypustit! Přece jsou taky týráni. Vraťme se tisíc let zpátky,“ vzkázal poslancům předseda senického zemědělského družstva Jaroslav Navrátil.