„Je to nařízení, které není vhodné do kina, ale přežili jsme jaro a zvládneme i toto,“ popisuje v rozhovoru pro Olomoucký deník programová vedoucí Denisa Wasiewiczová.

Dýcháte?

Dýcháme. Dýcháme pro lidi. I pro toho jednoho člověka, který by přišel do sálu.

Jaká je aktuálně průměrná návštěvnost filmového představení?

Zrovna jsem se dívala na loňské červencové výsledky. V tomto měsíci máme nyní dokonce více diváků, než jsme měli ke stejnému datu. Letošní červen byl však hodně špatný…

Lidé se začali vracet do kina?

Vypadá to tak. Jsme za to moc rádi.

Pomohlo, že Vary letos přijely za fanoušky filmu i do Olomouce?

Jednoznačně! Přehlídka Tady Vary nám moc pomohla, byl to vynikající nápad. Celorepubliková průměrná návštěvnost byla okolo 350 diváků na každé kino za celý festival. My v Olomouci jsme měli 750!

Páteční hororová noc byla takovou první větší akcí po nucené odstávce. Nechali se příznivci žánru zlákat?

Přišlo celkem 160 lidí. V posledních dnech před akcí jsme takový zájem neočekávali, protože předprodeje byly velice nízké. Přiznám se, že jsme se trochu obávali. Lidé však přišli a myslím, že si to užili.

Od půlnoci s rouškou? Počet přesáhl stovku…

Kdo neměl roušku, toho jsme z kina nevykázali, pochopitelně. Mnoho lidí o poslední novince z Ministerstva zdravotnictví vůbec nevědělo…

Systém má být nastaven tak, aby byl více předvídatelný?

Jednoznačně. Z hodiny na hodinu pro pořadatele kulturních akcí nelze věci měnit. Všichni jsme viděli ten průšvih, který tím způsobili festivalu Colours of Ostrava. Nový „semafor“ je snad krok správným směrem. Měl by být o něco srozumitelnější.

Ty, co si roušky nevzali, pošleme domů?

Aktuální opatření, tedy rouška nad 100 diváků, aplikujete v kině jak? Je limit 100 lidí na film, aby se nemusely řešit roušky?

V případě kin je toto opatření nevhodné, mírně řečeno, ale když jsme přežili restrikce na jaře, zvládneme i toto. Problém je v tom, že kino do poslední chvíle neví, jestli v něm bude 99 nebo 101 lidí. Může nastat situace, že diváků bude 101, kdy já bych měla do běžících titulků vyzývat návštěvníky, aby si nasadili roušky na ústa a nos, protože jsme překročili bezrouškový limit? To přece nejde. Co když si polovina lidí s sebou roušku nevzala? Pošleme je domů?

A ono vůbec kino v roušce…

Je to velice nepatřičná, nepříjemná situace…Vracet se k limitu, neprodat více než 100 vstupenek, to bychom však velice neradi.

Obě představení pana Duška byla vyprodána… Jak jste situaci zvládli s novými nařízeními. Roušky nad 100 lidí a limit 500?

Představení pana Duška proběhlo v termínu, jak mělo. Jedinou změnou je, že diváci seděli v rouškách. Omezili jsme volné vstupenky pro partnery tak, abychom nepřesáhli limit 500 diváků.

Lidé ani nechtěli vrátit peníze

Mohu se zeptat na ekonomické dopady koronaviru? Propad v tržbách je, i přes slušný červenec, velký?

Celou jarní sezonu, od března do června, jsme přesouvali na podzim – divadla, koncerty. Pro nás je jedna sezona ztracená. Ztráty jsou velké.

Pomoc státu jste čerpali?

Náhrady mezd nám pomohly. Nyní jsme rádi za každého diváka, který přijde a vstupným přinese nějakou korunu…

Podrželi vás lidé, když bylo nejvíce ouvej? Dožadovali se vracení vstupného nebo většinově čekáme na podzim, jestli se divadlo odehraje…?

V květnu jsme ještě nevěděli, jak se k nové situaci postavit. Vraceli jsme lidem vstupné. Většina lidí si však vstupenky ponechala. Některá představení jsme úplně zrušili a lidé dokonce přišli s tím, že peníze zpátky nechtějí. Bylo to od nich moc krásné gesto.

Nový zvuk

Když jste na jaře museli zavřít, bylo v kině mrtvo nebo jste čas využili k opravám, úpravám? Mohou se diváci těšit na nějakou novinku?

Mrtvo určitě nebylo. Pořídili jsme nový zvuk, starý měl přes 20 let, na který jsme získali polovinu financí od Státního fondu kinematografie. Bohužel byly trochu potíže v tom, že společnost, která nám technologii instalovala, měla koronavirus. Byli v karanténě. Museli jsme tedy počkat do května. Jen tak tak jsme to stihli před termínem, kdy nám vláda dovolila opět otevřít. Vymalovali jsme foyer, nechali jsme vyčistit sedačky, vše se vydezinfikovalo…

Stále je to ozvučení 7.1?

Ano. Zvuk je mnohem čistější, tóny vyladěnější. Náš věrný divák změnu k lepšímu jistě poznal.

S jakým naladěním vyhlíží kino Metropol podzim? Epidemiologická situace se začíná měnit a může přijít druhá vlna…

Samozřejmě máme obavy, asi jako všichni v kultuře. Nemohou nás však přemáhat nějaké chmury. Těšíme se na každé představení a na každého jednoho návštěvníka. Přijďte do kina!

Nenecháte položit poslední klasické kino v Olomouci kvůli viru…

Ne. Přežili jsme videokazety, DVD, domácí kina i multiplexy. Přežijeme i virus. Město nám pomáhá, stejně tak síť evropských kin Europa Cinemas – v červnu nám dokonce dala polovinu peněz už na příští rok, aby nás podržela. Finance máme také od Státního fondu kinematografie.

Havel je teď nejnavštěvovanější

Můžete ještě prozradit, na jaké premiéry se můžeme těšit? Nejistota je stále velká? Myslím odklady světových premiér kvůli pandemii…

Stále s jistotou nevíme. Z českých novinek nás čeká vyhlížený Šarlatán s Ivanem Trojanem v hlavní roli. Termín stanovený na 20. srpna máme zatím potvrzený. Ale jistého není v této době vůbec nic. Na film se však už moc těšíme!

Sci-fi Tenet?

Těžko říct… Světová premiéra byla potřetí odsunuta. Nyní to vypadá na konec srpna. Tak snad. Osobně tomu moc nevěřím, spíše se dočkáme v příštím roce.

Pozvala byste na Havla? Už jste film viděla?

Havel je momentálně naše nejnavštěvovanější filmové představení. Ani roušky diváky neodradily. Já jsem jej však ještě nestihla zhlédnout, ale určitě si tento film ujít nenechám.