Jediný klasický biograf v centru Olomouce Kino Metropol se připravuje na obnovení provozu od čtvrtka 14. května.

„Film na první večer zatím vybíráme. Otevřeno bude od 14 do 20 hodin, kavárna může fungovat až od 25. května. Kapacita sálu bude vyhrazena pro přesně stovku diváků. Samozřejmě dodržíme předepsané rozestupy a hygienická nařízení. V sále máme kapacitu 532 míst, přijdeme tedy o čtyři pětiny diváků. Nicméně jsme moc rádi, že můžeme provoz obnovit alespoň v tomto rozsahu,“ popsala programová vedoucí Denisa Wasiewiczová.

Metropol se koncem března zapojil do on-line promítání a kdo chtěl biograf v těžké době podpořit, mohl si přes internet koupit vstupenku a sledovat vybraný film přímo ze svého domova.

„Ohlasy na on-line projekce byly příjemné. Těšilo nás hlavně to, že jsme úplně neztratili kontakt s našimi diváky. Největší úspěch měl film Vlastníci, vstupenku si na něj koupily tři stovky diváků, což nám udělalo velikou radost,“ dodala Denisa Wasiewiczová.

Multiplexy startují

Olomoucké multiplexy Premiere Cinemas a CineStar plánují obnovení promítání hned od pondělí 11. května.

Multikino Premiere Cinemas v Šantovce však ještě před tím zprovozní na prodloužený víkend autokino na parkovišti u obchodního centra.

Na ploše před nákupní galerií Šantovka bude poprvé promítat v pátek 8. května. Návštěvníkům nabídne trhák loňského roku – českou komedii Ženy v běhu.

Olomoucké autokino se pro návštěvníky otevře hodinu před představením. Vjet do něj mohou pouze osobní vozidla, v každém smí sedět jen dva diváci.

V pátek se budou od 20 hodin promítat Ženy v běhu, v sobotu Vlastníci a v neděli Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw.

V Uničově Bohemian Rhapsody

Filmovým trhákem Bohemian Rhapsody chce diváky nalákat kino Družba v Uničově. Promítat se tam začne v úterý 12. května ve 20 hodin.

„Nehráli jsme skoro dva měsíce, on-line promítání jsme nevyužili. Odhaduji, že jsme za tu dobu přišli na tržbách za vstupné o asi 250 tisíc korun. Tak velkou ztrátu už letos bohužel nebude možné dohnat,“ předpokládá ředitel městského kulturního zařízení v Uničově Radim Sedláček.

Kvůli pravidelné dezinfekce prostor bude uničovské kino zatím promítat jednou denně. Pracovníci doporučují využít předprodej vstupenek a bezhotovostní platby. Ve vestibulu bude pro diváky připravena dezinfekce na ruce.

„Vstup je možný jen v rouškách. Není dovolena konzumace občerstvení a to ani vlastního, kinobar zůstává nadále uzavřený. Přestože divákům tato omezení nedopřejí obvyklý komfort, věříme, že si cestu do našeho kina zase najdou,“ dodal Radim Sedláček.

Šumperk od pondělí, Přerov později

Na oblíbené snímky vsadilo také kino Oko v Šumperku. Provoz zahájí v pondělí ve 20 hodin filmem V síti, ve středu se promítá černá komedie Parazit.

„Zatím budeme hrát jednou denně, vyzkoušíme, jaké to za nových podmínek bude. Promítali jsme sice za nouzového stavu on-line, ale to samozřejmě žádnému kinu nemůže nahradit živé diváky. My jsme pro ně teď vyhradili 96 míst, zbývající čtyři do povolené kapacity jsou určeny pro obsluhu kina,“ popsal opatření ředitel Kamil Navrátil.

Od pondělí se také začnou vracet peníze nebo vyměňovat propadlé vstupenky za nové termíny.

Na diváky se už těší také prostějovské kino Metro 70.

Přerovské kino Hvězda však diváky uvítá později, zřejmě až 25. května, kdy by mělo být otevřeno také nové stylové posezení Kabinet Hvězda.