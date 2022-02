„V loňském roce jsme museli ukončit smluvní vztah s firmou, která rekonstrukci realizovala. Podařilo se nám tuto záležitost takzvaně ´přesoutěžit´ a v březnu letošního roku budou opět zahájeny stavební práce. Bývalé kino by mělo být pro veřejnost otevřeno zhruba v polovině příštího roku,“ předpokládá Ondřej Zatloukal.

Olomoucká ilustrátorka zaujala v zahraničí, její kresby zdobí pohádky i magazíny

Nový multifunkční sál bude mít kapacitu až 450 osob. Počítá se s tím, že celý prostor bude variabilní a bude možné jej přizpůsobit aktuálnímu počtu návštěvníků i akcím, které tam budou probíhat.

„Pro nás je to velmi zásadní sál. Měl by pokrýt pořádání velkých doprovodných akcí, které se vztahují k činnosti našeho muzea. V současné době máme k dispozici jen jediný sál a to ještě v rekonstruovaném objektu arcidiecézního muzea,“ popsal Ondřej Zatloukal.

Rekonstrukce kina Central má zpoždění. Kdy bude hotovo?

Rekonstrukce bývalého kina Central na moderní víceúčelový prostor přijde na nejméně 65 milionů korun. Stavební práce na tomto místě poněkud komplikuje také skutečnost, že se historická budova nachází v pramenité oblasti Michalského návrší a tak je nutné řešit odvodnění.

V místech, kde v minulosti bývalo promítací plátno bývalého kina Central, byl ve sklepeních před lety nalezen čtyřicetikubíkový rezervoár vody. Jednalo se o důmyslný odvodňovací systém různých kanálů a proláklin, který byl zprovozněn při stavbě kina v roce 1926.

Socialistické "sámošky" v Olomouci: co tam najdete dnes

Dům pochází ze 13. století a má velmi zajímavou historii. Stával tam špitál, špitální kostel, kadetská škola i kněžský seminář a přibližně od poloviny 19. století v něm fungovala věznice. V roce 1915 budovu odkoupili podnikatelé židovského původu, manželé Adele a Moritz Donathovi a zřídili tam biograf. V roce 1929 bylo toto kino prvním zvukovým kinem na Moravě.

Bývalé kino Central je pro veřejnost uzavřeno od roku 2005.

Kino Central chystá velkou proměnu. "Své" divadlo tam má mít i Krobot