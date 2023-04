Keřový tunel dlouhý padesát metrů je lákadlem hlavně pro rodiny s dětmi. Neobyčejná přírodní „atrakce“ roste v Olomouci-Chomoutově a právě v těchto dnech krásně kvete.

Keřovým tunelem dlouhým zhruba padesát metrů mohou procházet lidé v Olomouci-Chomoutově. V těchto dnech keře krásně kvetou. | Video: Tauberová Daniela

Stezka a pozoruhodný tunel vznikly vloni jako sousedský projekt, kdy místní nadšenci chtěli zvelebit část pěšiny u řeky Moravy a poukázat na další malebná „zelená“ místa v této části Olomouce.

„Je to asi spíše pro rodiny s dětmi, pro které to může být dobrodružství,“ komentoval keřový tunel mladý pár, když procházel kolem se psem. „Na fotky je to pěkné. Proč ne,“ dodal mladík.

S nápadem dotvořit keře hustě rostoucí vedle sebe za zahradami poblíž řeky Moravy přišel člen místního spolku Los Vesinos.

„Záměr jsme projednali s majitelkou pozemku, na kterém keře rostou, a ta souhlasila. Následně se vytvořil průsek. Lidé, kteří byli zvyklí chodit okolo přes pole, začali tunel využívat. Nápad má úspěch i u přespolních, za což jsme rádi,“ popisovala zrod přírodní „atrakce“ Lenka Introvič, předsedkyně chomoutovského spolku.

Keřový tunel, který je v těchto dnech obsypán květy, je součástí vycházkové trasy, jež zavede pěší na zajímavá chomoutovská místa. K orientaci slouží sloupová navigace s místními názvy. Dřevěných sloupků je celkem šest a upozorňují i na turistické cíle v okolí, například tři kilometry vzdálenou Loveckou chatu v lužním lese u Horky nad Moravou.

„Chomoutovskou pěšinu bychom chtěli rozšiřovat, a to v další etapě směrem k urnovému háji a nové zástavbě. Vizí je propojení starého a nového Chomoutova podél řeky a následně například směrem k budoucí cyklostezce od Černovíra,“ nastínila Lenka Introvič.