Kdo utratí v restauraci či pekárně ve Šternberku přes 100 korun, může na oplátku vyhrát poukaz do pohostinství či med od místního včelaře. Losuje se každý pátek. Na cenu se může těšit deset soutěžících. První až třetí cena je voucher v hodnotě 400 korun.

Soutěž, jejímž cílem je pomoci provozovnám opětovně nastartovat činnost, organizuje radnice ve spolupráci s Místní akční skupinou Šternbersko. Nápad má úspěch.

„Nejmenší počet byl 270 účtenek, rekord je zatím přes 330,“ popisoval odezvu duchovní otec myšlenky Ondřej Večer z MAS Šternbersko.

V pilotní fázi se soutěž zaměřila na restaurace, kavárny a cukrárny.

„Dnes máme ke dvaceti provozovnám. Projekt jsme zaměřili na cestovní ruch, přidaly se Státní hrad Šternberk, Expozice Času, Městská kulturní zařízení, klášter. Seznam budeme rozšiřovat o další maloobchodníky, kteří mají velký zájem,“ vyjmenovával Večeř.

Jak vše funguje?

Zákazníci, kteří chtějí soutěžit, vhodí do sběrného boxu v provozovně účtenku svojí útratou a vyplní leták, do něhož uvedou svoje jméno, příjmení a telefonní číslo. Organizátoři účtenky jednou týdně sesbírají a losují. Výhercům zavolají a seznam zveřejňují na facebookovém profilu a na webových stránkách soutěže.

Provozovatelé stravovacích zařízení iniciativu přivítali. Stále evidují nižší návštěvnost a tržby, než které měli před epidemií. Šnyt Primka v Masarykově ulici odhaduje, že návštěvnost nyní dosahuje nejvýše 80 procent.

„Na soutěž máme pozitivní odezvu. Není to tak, že by lidé přicházeli speciálně kvůli tomu, ale bereme to jako přidanou hodnotu,“ reagoval majitel Josef Pokorný.

Hosté se podle něj vracejí postupně a věří, že může pomoci i menší chuť Čechů cestovat do zahraničí během letošní turistické sezony. „Každý den je to o pohlavek lepší, ale na číslech před koronavirem ještě nejsme. Uvidíme, co udělají prázdniny, kdy lidé ve větším počtu zůstanou v Česku. Šternberk má turistům rozhodně co nabídnout,“ je přesvědčen restauratér.

Seznam provozoven zapojených do projektu Šternbersko sobě a další informace k soutěži jsou k dispozici na http://www.poznej-sternbersko.cz/cz/sternbersko-sobe/