Zvědavost a velká očekávání diváků provázejí premiérové projekce filmu Onemanshow: The Movie v olomouckých kinech. Snímek teď pustil do světa mystifikátor Kamil Bartošek známý jako Kazma. Zájem o film je obrovský. Některá multikina mají až třináct projekcí za den a přesto jsou téměř všechny vstupenky vyprodané.

Onemanshow: The Movie v olomouckém multikině Premiere Cinemas v OC Šantovka, 17. 8. 2023 | Video: Vránová Magda

Před olomouckým multikinem Premiere Cinemas se ve čtvrtek po půl jedné odpoledne začínaly tvořit fronty. První odpolední premiéra Kazmova filmu byla vyprodaná a stejně tak i spousta dalších projekcí.

„Na tento film jsme už prodali přes čtyři tisíce lístků. Počítáme s velkým zájmem diváků, jsme dostatečně personálně vybaveni, abychom minimalizovali případné fronty. Celý nadcházející víkend bude ve znamení Onemashow: The Movie. Každý den jej budeme promítat minimálně desetkrát, ze šesti sálů naplníme tři sály jen Kazmou, tak velký je o něj zájem,“ popsal ředitel multikina Premiere Cinemas Radek Kreuziger.

Za kolik na Kazmu či Barbie v Olomouci? Přehled kin s cenou lístků i občerstvení

Ke kinu s téměř hodinovým předstihem přicházeli hlavně náctiletí a mladí diváci. S velkým očekáváním do sálu mířil také šestnáctiletý Honza Macháně, který přijel na odpolední premiéru z Hranic společně s kamarádem Martinem Ptáčkem.

„Lístky jsme si rezervovali minulý týden. Jsme rádi, že jsme je tak narychlo ještě sehnali. U nás v Hranicích se Kazmův film bude hrát v letním kině, tady je to pro nás mnohem větší zážitek. Vůbec nevíme, co od toho očekávat, ale i tak se na to už moc těšíme,“ popsal Honza.

Naproti tomu Michal z Olomouce byl spíše zdrženlivý a podle svých slov raději žádný „zázrak“ nečekal.

„Diváci, kteří film už viděli, dávají v recenzích jen dvaadvacet procent, takže velká očekávání s přítelkyní nemáme. Třeba nakonec budeme příjemně překvapeni,“ doufal mladík.

Na Kazmu je vyprodáno. Olomoucká multikina přidávají další projekce

Předprodej vstupenek začal s měsíčním předstihem a zájem o ně byl mimořádný, takže multikina přidávala další projekce.

„Počáteční nápor byl podobný jako při předprodeji filmu Avatar. Z českých filmů se k tomu přiblížil jen Anděl Páně 2, ale o ten byl zájem poměrně dlouhou dobu. Ovšem takové ´haló´ zatím bylo jen kolem Kazmova filmu. Uvidíme, jak to bude se zájmem vypadat po pár dnech promítání,“ dodal Radek Kreuziger.