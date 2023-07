Obrovský zájem je o nový projekt internetového producenta, influencera a moderátora Kamila Bartoška, který vystupuje jako Kazma Kazmitch. Na jeho film Onemanshow The Movie je v olomouckých multikinech už teď vyprodáno, a tak provozovatelé přidávají další projekce.

Kazma Kazmitch, vlastním jménem Kamil Bartošek a jeho ONE MAN SHOW, 18. května 2022 v Ostravě. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Premiéra se přitom uskuteční až ve čtvrtek 17. srpna.

Předprodej na Onemanshow The Movie začal s měsíčním předstihem v pondělí 17. července dopoledne a od té doby lístky mizí nevídanou rychlostí.

Například v olomouckém multikině CineStar už prodali přes devět stovek vstupenek.

„Všechna představení jsou vyprodaná, abychom divákům vyšli vstříc, přidáváme další. Ve čtvrtek 17. srpna se bude celý den hrát hlavně Kazma, na tento den máme naplánováno patnáct projekcí. Tak rychle u nás ještě nebyl za posledních patnáct žádný film vyprodán. Podobný zájem nebyl ani o Avatar. Sály jsou vyprodané doslova do posledního místa,“ uvedla generální manažerka Kateřina Rotterová.

Takový zájem o lístky nepamatují

Největší zájem diváků je podle ní právě o premiérový den 17. srpna, na promítání v dalších dnech už je o něco slabší.

„V předprodejích to určitě bude historický rekord, a to nejen v našem olomouckém multikině, ale i v celé republice. Rezervační systémy tentokrát dostaly opravdu zabrat, ale ustály to. Po přidání dalších projekcí se u nás určitě dostane na všechny zájemce,“ dodala Kateřina Rotterová.

Lístky na Onemanshow The Movie ve velkém mizejí také v multikině Premiere Cinemas, kde během dvou dnů prodali více než 1500 vstupenek.

„Zájem je opravdu obrovský. Nepamatuji si, kdy naposledy takto frčely předprodeje na nějaký český film. Myslím, že ani Anděl Páně netrhal takové rekordy. Podobný předprodej měl možná jen Avatar. Kazmův film jsme nasadili do dvou největších sálů na celý den a nejspíš to ještě budeme posilovat,“ uvedl ředitel Radek Kreuziger s tím, že obsazenost sálů v prvních dnech promítání přesahuje 90 procent.

Olomoučané mohou na Kazmův film vyrazit také do kina Metropol.

„Budeme jej promítat hned od premiérového dne. Předprodej vstupenek zahájíme s dostatečným předstihem,“ informovala programová vedoucí Sabina Hermochová.

Zdroj: Youtube

Smrdělo to hned, ne?

Podle Kazmy jde o utajovaný projekt, na kterém jeho tým pracoval více než čtyři roky. V Česku se nejdříve na reklamních billboardech objevily bílé znaky na černém podkladu a na sociálních sítích se začalo spekulovat, že jde o připravený krok Kazmy Kazmitche k novému projektu, což se zanedlouho potvrdilo.

Předem připravené promo k filmu vyvrcholilo na letošním Karlovarském filmovém festivalu, kde Kamil Bartošek způsobil poprask a vystřelil si z předních českých herců, organizátorů festivalu a novinářů.

„Smrdělo to hned, ne?“ přivítal přítomné na tiskové konferenci k filmu Poslední zákop. Snímek měl natočit režisér Andy Fehu a v rolích nacistů se měli objevit Jiří Bartoška, Ondřej Sokol, Hynek Čermák, Jiří Langmajer a Kryštof Hádek.

Všichni hvězdní herci se sice jednoho natáčecího dne opravdu zúčastnili, ale o tom že jde o podvrh, údajně neměli tušení. Tisková konference k válečnému filmu se tak proměnila v oznámení o premiéře nového filmu z dílny Kazmy.

OBRAZEM: Kazma dorazil do Ostravy, moderátor One Man Show zde přiznal pravdu

K jeho nejznámějším projektům patřil například happening na Mistrovství světa v hokeji 2016 v Rusku, na které se český moderátor měl dostat nelegální cestou. Celou akci Kazma začal tím, že se schoval se svým komplicem ve výstavním voze automobilky Škoda v Mladé Boleslavi, s nímž se dostal až na mistrovství světa v Rusku.

Kazma se navíc převlékl do kostýmu tamějšího maskota – Lajky, přičemž ten pravý se ovšem nacházel někde jinde. Zpozoroval také prezidenta Ruské federace a neodolal pokusu ho jít pozdravit. Na webových stránkách Stream.cz, kde bylo zveřejněno, má nyní video 2,8 milionu shlédnutí.

Reality show na druhou

Na jaře 2017 se Kamil Bartošek rozhodl nabourat natáčení televizního pořadu Prostřeno, které vysílá televize Prima. Kazma nechal obsadit soutěžícího, který ztvárnil psychicky nemocnou osobu. Hrál ji amatérský herec Karel Ondrka. Ten měl po celou dobu reality show v uších sluchátko a poslouchal pokyny Kazmy a produkčního týmu One Man Show, což je moderátorova produkční společnost.

Později vyšlo najevo, že šlo o „reality show na druhou“ a tento Kazmův projekt se tak stal nejúspěšnějším a nejsledovanějším videem. K dnešnímu dni má 5,1 milionu shlédnutí.

Je tak otázkou, co stojí za připravovaným filmem českého moderátora a producenta. Jedno je ale jisté - o obyčejný film nepůjde.

Kdo je Kamil Bartošek?



Kamil Bartošek, známější pod pseudonymem Kazma Kazmitch, se narodil 26. května 1985 v Kroměříži. V českém showbusinessu se zapsal především jako internetový producent, moderátor a influencer. Známý je projekty, s nimiž začal jako moderátor pořadu One Man Show na internetové televizi Stream.cz. V roce 2015 změnil koncept pořadu a proměnil jej v produkci velkolepých show se žlutým trojúhelníkem v logu.