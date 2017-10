Fantasy z Olomouce? Napadla mě vyskakující tramvaj, říká autor Kaziměst

Kaziměsti. Knižní debut Martina Bečana, jehož děj se odehrává ve městě motivovaném olomouckými zákoutími.

Pětadvacetiletý student Univerzity Palackého má k metropoli Hané specifický vztah. I když „pendluje mezi městy napříč republikou“, do Olomouce se zatím vždycky vrátil.

A taky tady, v ulici 1. máje, získal inspiraci k napsání městské fantasy knihy.

„Projela kolem mě tramvaj se zapnutými směrovkami a mě hned napadlo, kam by na tom rovném úseku chtěla jet,“ vzpomíná.

„Napadlo mě vytvořit tramvaj, která vyskakuje z kolejí, přelétá přes kočičí hlavy a razí si cestu přímo mezi domy.“



Opravdu můžeme ve vaší knize najít podobnost s Olomoucí?

Ano, město v Kaziměstech je na ní založené. Vypůjčil jsem si některá místa, jako třeba konvikt a ulici 1. máje, a vystavěl své město, aby se Olomouci podobalo. Někteří čtenáři si při čtení ale představovali třeba Prahu, a to je v pořádku. Mým záměrem bylo, aby si každý čtenář při čtení vybavil to své město. Protože to, co se děje ve městě z mého románu, se může dít – a pravděpodobně děje – v kterémkoliv jiném městě.



A co postavy v Kaziměstech, u těch jste se také nechal inspirovat?

Většinou se mi na konkrétním člověku zalíbí nějaký rys, který pak zveličím a založím na něm danou postavu. Všechny kopírují reálné lidi, ale nikdy nejsou úplně stejné. Ačkoliv, v Kaziměstech je jedna postava, která se hodně blíží svému reálnému předobrazu. Je to stínokrysa Anděla, kterou jsem napsal podle svých potkanů.



Jsou Kaziměsti vaše prvotina, nebo už máte něco takzvaně „v šuplíku“?

Kaziměsti jsou můj románový debut. Před nimi jsem ale publikoval i několik povídek. A samozřejmě mám v šuplíku hory nepublikovaných věcí, včetně prvního pokusu o román z doby, kdy mi bylo dvanáct let.



Takže předpokládám, že napsat a vydat knížku asi nebyl spontánní nápad.

Myslím, že u mě to byl spíš přirozený vývoj. Psal jsem už jako dítě a přes pubertální poezii a povídky jsem se dopracoval až k románu. A do budoucna jich, doufám, bude mnohem víc.

Celá cesta od první myšlenky až ke knize je dlouhá a komplikovaná. Po první zkušenosti ale rozhodně vím, že stojí za to.



Nepřišla během psaní Kaziměst nějaká tvůrčí krize?

Tvůrčí krizi jsem měl v životě jen jednu. Naštěstí to bylo v době těsně před tím, než jsem začal na Kaziměstech pracovat. Od prvního nápadu do chvíle, kdy jsem Kaziměsta držel v rukou, uplynuly dva roky.



Máte už rozpracované něco dalšího, nebo si dáváte od psaní pauzu?

Pracuji teď na románu Koperníkův kozoroh. Je to ale jen pracovní název, který se určitě změní. Koperník se trochu posune od fantastiky a bude se věnovat tématu snů v kombinaci se středoevropským folklórem a astrologií. Čtenářům je ale snad už podle popisu jasné, že si Koperník zachová kaziměstský nádech podivnosti a absurdity. Já osobně řadím Kaziměsta do městské fantasy s příměsí new weirdu a magického realismu.



Měla i Kaziměsta svůj pracovní název?

Lámání skleněného krunýře. Nakonec ale vyhráli Kaziměsti, protože jsou kratší, údernější a mnohem výstižnější.



Říkáte, že psát vás baví od dětství. Jakou první knížku jste si ale přečetl?

Nejstarší vzpomínka asi patří knize Jak Krtek ke kalhotkám přišel. Jestli ji ještě někde doma máme, určitě už bude rozpadlá. Krtek pro mě byl v prvních letech mého života hrdinou a vzorem.



Máte za sebou festival Humbook, kde na váš podpis fanoušci stáli dlouhé fronty. Plánujete další podobné akce?

Příští rok se na pražském Humbooku určitě zase ukážu, stejně tak na Světě knihy. Teď v listopadu mě čeká knižní sraz a taky videorozhovor pro síť knihkupectví Knihy Dobrovský. Nejbližší akce je ale v olomouckém Kosmasu. Ve středu 18. října tady proběhne menší autogramiáda, na které všechny rád uvidím.