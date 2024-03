„Hnízděním ptáků na budovách vysokoškolských kolejí se zabýváme v několika posledních letech opakovaně, snažíme se najít řešení ve spolupráci s ornitology a ekology z naší univerzity,“ uvedl mluvčí UP Egon Havrlant.

Vlnobití na třídě Svobody: auta už místy škrábnou o kostky. Co chystá město

Hledali proto alternativu, kde by mohli stavět svá hnízda. Zatímco například jiřičky si stavějí hnízda v rozích oken kolejních budov, kavky si vyklovávají otvory v zateplení, což je vidět zejména na fasádě koleje Bedřicha Václavka a koleje J. L. Fischera.

Hnízda nelikvidujeme

„Hnízda se nesnažíme likvidovat, otvory stavebně nevyplňujeme, protože by si kavky stejně vytvořily vzápětí další třeba na jiném místě,“ vysvětloval mluvčí UP s tím, že k zatékání do budovy kvůli hnízdním otvorům těchto společenských ptáků podle Správy kolejí a menz nedochází.

Olomouc plánuje zřídit obecní holubník. Má pomoci s přemnoženými holuby

Pokud jde o případné stížnosti vysokoškoláků na nezvyklé sezonní sousedy, UP je zaznamenává jen výjimečně. „Velmi zřídka si některý z ubytovaných studentů stěžuje na klepání ve stěně, což jsme schopni řešit přestěhováním do jiného pokoje,“ poznamenal Egon Havrlant.

Olomoucká univerzita dlouhodobě citlivě řeší soužití s ptačími druhy, které využívají k zahnízdění její objekty. Například u jiřiček pod hnízda odborníci umístili tabulky z plexiskla, aby jejich trus nepoškozoval okna a fasádu a sklouzával na trávu pod budovou.

„Určitě není naším cílem se těchto ptáků zbavit a nějak je z jejich přirozeného prostředí vyhánět, žijeme tu s nimi a naopak spíše hledáme řešení, které by lépe vyhovovalo jejich potřebám a nepřinášelo škody na univerzitních budovách,“ poukázal mluvčí.

Spousta mrtvých sýkorek naproti nádraží v Olomouci. Smrtících pastí přibývá

Náhradní hnízdiště

Podle doporučení ornitologů UP by mohlo pomoci vybudování náhradního hnízdiště v areálu kolejí v blízkosti řeky, kolem které se přirozeně zdržují.

„V případě jiřiček už například ve spolupráci s našimi odborníky z udržitelného rozvoje projednáváme možnost vybudování speciální věže pro jejich hnízdění, která se odborně označuje jako „jiřičkovník“, ale poněkud nás v tuto chvíli brzdí vysoké náklady, které se blíží částce jednoho milionu korun. Zatím jsme tedy ve fázi hledání nějakého optimálního řešení, které by vyhovovalo univerzitě i ptačí populaci žijící v blízkosti vysokoškolských kolejí,“ dodal Egon Havrlant.

Klíšťata v Olomouci jsou nebezpečnější než ta v přírodě. Většina je nakažených

Kavka obecná, která patří mezi chráněné druhy, hnízdí jednou ročně. Vejce snáší obvykle v průběhu dubna až května. Doba hnízdní péče u tohoto krkavcovitého druhu trvá zhruba měsíc. Mladí ptáci opouštějí hnízdo již v době, kdy jsou vzletní. V následujícím roce se pak často vracejí na stejné místo.