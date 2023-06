Příjemné posezení u šálku dobré kávy nebo sklenky moravského vína v útulném prostředí si už od června budou moci užívat obyvatelé i návštěvníci Slatinic na Olomoucku. Místní obyvatelé Petr Antl a Martin Šnévajs v budově tamní fary během pouhých tří týdnů vybudovali novou kavárnu s vinárnou a letní zahrádkou.

Slatinice - kavárna Na faře | Video: Vránová Magda

Prostory v přízemí fary převzali Petr Antl s Martinem Šnévajsem po předchozích nájemcích, kterým koncem dubna vypršela smlouva.

„Kavárna s vinárnou v obci nebyla, tak jsme se rozhodli, že si konečně splníme svůj sen. Já mám rád dobré víno a Martin je zase milovník kvalitní kávy, což se ideálně doplňuje. Kavárnu jsme vždycky chtěli mít přímo tady ve Slatinicích, jsme srdcaři, máme to tady moc rádi,“ sdělil Petr Antl.

Klíče od fary dostali teprve začátkem května a hned se pustili do práce. První hosty chtěli uvítat už v červnu.

„Dá se říct, že to byla akce ´kulový blesk´. Trávili jsme tady celé dny i noci, abychom všechno upravili podle našich představ. Museli jsme udělat přívod elektřiny k baru a odpady, za to patří velký dík otci Davidu Antlovi. Na podlaze, která je stejně stará jako fara, bylo několik vrstev barvy a my jsme chtěli, aby bylo po desítkách let zase vidět původní dřevo. Broušení nám dalo zabrat asi nejvíc. Velkou výzvou byla také výmalba klenby,“ vzpomněl na svépomocné stavební úpravy Martin Šnévajs.

V Olomouci otevírá nový pivovar. S pivnicí a zahrádkou, plánuje i koncerty

Sortiment od regionálních výrobců

Oba si dali hodně záležet nejen na interiérech, ale i na sortimentu, který budou hostům nabízet. Všechny nápoje a občerstvení budou od malých regionálních výrobců.

„Pečlivě jsme si je vybírali. Zákusky máme z Mohelnice, pivo z Chomoutova a sirupy z Olomouce. V olomoucké pražírně jsme si nechali namíchat vlastní značku kávy. Víno máme z rodinného vinařství na jižní Moravě, které zasáhlo tornádo a my je chtěli podpořit. Nabídneme také lokální sýry a uzeniny,“ vyjmenoval Petr Antl.

Podnik se zhruba dvacítkou míst uvnitř a patnácti místy na letní zahrádce přivítá první hosty už v sobotu 3. června. Otevřeno má být od čtvrtka do neděle. V pracovních dnech bude kavárna fungovat od tří hodin odpoledne, o víkendech už od 9 hodin a zavírat se bude ve 21 hodin.

Svatba venku? Starou stodolu na Olomoucku oživili pro veselky i akce

V létě benefice, v zimě krb

Začátkem srpna, kdy se v obci slaví hody, proběhne společná benefiční akce s místním spolkem Naděje. Jeho členové budou v kavárně prodávat vlastní zákusky.

„Výtěžek se pak využije na konkrétní charitativní projekt. Rádi bychom také čas od času uspořádali setkání se zajímavými umělci nebo hudebníky. Na zimu plánujeme pořídit dva krby a topit dřevem. Má to velké kouzlo a my chceme, aby se tady hosté cítili dobře a chodili sem rádi,“ popsal plány do budoucna Martin Šnévajs.

Na první hosty se už moc těší také Petr Antl.

„O kavárně jsme snili dva roky a jsme rádi, že jsme to dotáhli do konce. I v těžké době si lidé občas chtějí zajít na dobrou kávu nebo sklenku vína. Věřím, že si k nám cestu najdou a kavárnu si oblíbí. Od místních lidí cítíme velkou podporu. Stejně jako my se už těší, až budeme mít otevřeno,“ dodal Petr Antl.