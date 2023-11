Občanská demokratická strana už v krajské vládě v Olomouckém kraji nebude mít v gesci resort dopravy. Dohodla jsem na tom koaliční rada v návaznosti na vyšetřování zkorumpovaných veřejných zakázek na dopravní stavby v kraji.

Hejtman Josef Suchánek o novém vedení resortu dopravy Olomouckého kraje po stíhaném exnáměstku Michalu Záchovi , 24.11. 2023 | Video: Tauberová Daniela

Mezi obviněnými v kauze je dnes už bývalý náměstek hejtmana pro dopravu a sport Michal Zácha (dříve ODS). Celkem je stíháno třináct osob. Hlavou organizované skupiny byl podle Deníku N podnikatel a někdejší krajský šéf ODS Robert Knobloch.

„Na jednání koaliční rady na základě vyšetřování NCOZ (Národní centrála proti organizovanému zločinu) na Olomouckém kraji jsme se dohodli, že Občanská demokratická strana dále nebude mít v gesci dopravu, která se stala klíčovou ve vyšetřování,“ sdělil v pátek odpoledne po jednání koaliční rady hejtman Josef Suchánek (STAN a Piráti) - Spolu se STAN a Piráty tvoří v Olomouckém kraji vládnoucí trojici ODS a Spojenci-Koalice pro Olomoucký kraj.

Stíhaný lobbista Knobloch je na svobodě. Ve středu byl propuštěn z vazby

Požadavek, aby vyšetřovaná doprava přešla pod jinou koaliční stranu, vznesli Spojenci-Koalice pro Olomoucký kraj.

„Spolu s návrhem, aby se toho ujal hejtman Olomouckého kraje. Společně jsme k oběma výsledkům dospěli. Je to pro všechny tři koaliční strany předpoklad toho, aby se podařilo v oblasti dopravy, především investičních zakázek udělat pořádek,“ sdělil náměstek za Spojence Ivo Slavotínek (KDU-ČSL).

Sport zůstane ODS, jméno dořeší

Oblast sportu, která rovněž spadala pod stíhaného Záchu, přejde pod jeho nástupce za ODS.

„Tato oblast bude vyřešena spolu s novým personálním obsazením, které bude nominovat Občanská demokratická strana,“ doplnil hejtman Suchánek.

Podle náměstka hejtmana za ODS Dalibora Horáka to bude dořešeno během několika dní. Jména ale neprozradil.

„Osob není mnoho, jsou na seznamu zastupitelů Olomouckého kraje,“ odkázal na čtyři jména.

Spekuluje se o tom, že by Záchu mohl nahradit krajský zastupitel za ODS, podnikatel a předseda představenstva Okresní hospodářské komory Jeseník Josef Ťulpík.

Dvě slivovice. Zácha s Knoblochem podle policie používali kódy pro úplatky

Zácha, který rezignoval na post náměstka, se doposud nevzdal mandátu krajského zastupitele.

„Klub jednal předevčírem a pana Záchu vyloučil. Mandátu se nevzdal. Je nyní nezařazeným zastupitelem,“ doplnil v pátek náměstek Horák.

Po rezignaci Záchy na mandát by měl krajský zastupitelský klub ODS doplnit náhradník. Tím je šumperský radní Roman Macek. „Následně se uzavřou všechny personální otázky,“ dodal Horák.

Policie: Škoda 50 milionů

Podle policie způsobili organizátoři nekalého ovlivňování zakázek škodu dosahující podle předběžné kalkulace zhruba 50 milionů korun. Jedná se o zakázky v posledních dvou letech. Kraj se už podle hejtmana připojil k trestnímu stíhání jako poškozená strana.

„Částka je kolem 50 mil korun, k tomu dospěli vyšetřovatelé. Šetření, které musí vyjít z naší strany, nás čeká, a není to úplně jednoduché,“ dodal Suchánek.

Komplikace u dvou zakázek

Hejtman, jenž je po Záchovi garantem pro oblast dopravy, již v rámci veřejných zakázek podle svých slov učinil kroky.

„Auditování, které se děje v rámci našich veřejných zakázek. Ale dokážu říct na téměř 100 procent, že proces je v pořádku, tam pes zakovaný není a ani nebyl, tento proces je velmi sofistikovaný,“ uvedl.

„Začíná to už v rámci projektové případy, pak přicházejí pletichy při přípravě veřejné zakázky, ale to je před tím, než se to dostane do našich systémů. Pak je to provádění činností, které nemusejí být v souladu s tím, co říká projekt. Na to je navázaná fáze stavebního dozoru. To jsou všechno fáze, které jsou pro nás ne tak úplně dostupné a na ně se budeme muset taky podívat,“ popisoval.

Střet na kraji kvůli auditu u silničářů, hlavy se stínat nebudou

Kauza podle něj nyní komplikuje situaci v případě dvou zakázek, které už byly vysoutěžené.

„A které budeme muset nějak posuzovat. Jednu máme zastavenou, soutěžitel nám nabídl, že odstoupí od smlouvy. Druhou řešíme,“ sdělil na dotaz Olomouckého deníku. Blíže se k nim však nevyjádřil.

Obviněn bývalý i současný šéf správy silnic

V kauze je kromě Záchy a Knoblocha obviněn dnes už bývalý ředitel Správy silnic Olomouckého kraje (SSOK). Rada Olomouckého kraje Davida Štěpánka v pondělí odvolala z funkce. Obviněni jsou také vysoce postavená krajská úřednice a dva zaměstnanci správy silnic. Krajský úřad však zatím neobdržel oficiální informace, na které by mohl zareagovat.

„Ředitel krajského úřadu požádal státní zastupitelství o vyjádření k těm pracovníkům, a týká se to i SSOK. Jakmile dostaneme vyjádření, že tito lidé jsou obviněni, mohou se dělat další kroky v souladu s právem,“ uvedl hejtman Suchánek na dotaz Olomouckého deníku.

Zadržení Záchy: přerovští zastupitelé v šoku. Nějak jsem to čekala, zaznělo také

Trojici hlavních aktérů vedle Knoblocha a Záchy podle Deníku N doplňuje Roman Láčík, bývalý manažer stavebního koncernu Porr. Dále jsou stíháni lidé ze stavebních firem. Podle Deníku N a také předchůdce Štěpánka Petr Foltýnek.

V souvislosti s podezřením z nezákonného ovlivňování zakázek, které mělo probíhat od léta 2021, padla obvinění z přijetí úplatku, podvodu či zneužití pravomoci úřední osoby. Většina obviněných se trestných činů dopustila ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Většina obviněných se k trestné činnosti, která jim je kladena za vinu, doznala.