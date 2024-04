Jednou z největších investic do krajských silnic byla v poslední době například rekonstrukce úseku z Litovle do Unčovic.

Jedním z hlavních aktérů kauzy měl být podle vyšetřovatelů Tomáš Tomanec - stavbyvedoucí, který prý vymyslel, jak opravu této silnice ošidit a nelegálně na ní vydělat.

Bez vědomí zadavatele rozhodl údajně o tom, že stavební práce budou prováděny „naprosto jinými postupy, jinou technologií a v jiné kvalitě než za podmínek stanovených v uzavřené smlouvě o dílo“.

Tomanec podle Reportérů ČT uváděl plány zločinecké skupiny do praxe - zařizoval šizení zakázek tak, aby z nich pro skupinu zbyly peníze. Na vše měl pak v terénu dohlížet.

Šok. Jednáte z gangstery

Další ošizenou stavbou měla být i silnice v obci Slatinky. Na ní se měla skupina z veřejných peněz obohatit o zhruba dva a půl milionu korun. Starostka obce Monika Prokopová se netají tím, že ji jednání organizované zločinecké skupiny šokovalo.

„Oprava silnice třetí třídy ve Slatinkách zahrnovala také chodníky a venkovní osvětlení. V tuto chvíli nemůžeme dělat nic, protože neznáme míru poškození. Šokovalo mě, že na takovou organizovanou skupinu narazíte na kraji. Jak můžete vědět, že jednáte s gangstery?,“ ptá se starostka.

Pro obec to prý byla ikonická stavba, na kterou místní čekali třicet let.

„Měla spoustu překážek, nejprve byl covid, pak udělaly ceny kotrmelec po vypuknutí války na Ukrajině. Když se to konečně postavilo, lidé byli nadšení. Pak ale zjistíte, že bylo všechno domluvené a účtovali nám něco, co neprovedli,“ poznamenala.

V původní silnici se navíc našly vysoké koncentrace rakovinotvorného dehtu, který měli stavebníci podle projektu odborně zlikvidovat. Úkon sám o sobě je ale drahý a organizovaná skupina ve Slatinkách na něm chtěla ušetřit.

Nebezpečný materiál nechávali stavaři místo na skládce přímo na stavbě. „To, co shrabali, nám sem zase naházeli,“ líčí starostka.

Považovali jsme Záchu za odborníka, říká rektor Vysoké školy logistiky v Přerově

Jsme rádi, že se to nespravovalo

A jak vnímají kauzu ošizených cest v kraji starostové z obcí na Přerovsku, kteří se dodnes oprav poničených komunikací nedočkali?

„Krajská silnice, která vede naší obcí, stále čeká na opravu. Dostala zabrat, protože po ní jezdily kamiony a vozily se přes ni škodovky na letiště. Udržuje se ve stavu sjízdnosti a teď už asi postrádá smysl ji spravit. Snad se dočkáme opravy po dokončení D1,“ řekl starosta Bochoře Tomáš Volek.

Dopravě mezi Přerovem a Bochoří podle něj odlehčila nová přeložka, vybudovaná v rámci stavby dálnice D1.

„Jsme nakonec rádi, že se to nespravovalo, nová silnice náš problém vyřešila. Původní krajská silnice mezi Přerovem a Bochoří je uzavřená a v budoucnu připadne do majetku naší obce. Je v plánu, že tudy povede cyklotrasa,“ uzavřel starosta.

Zakázky u silnic budou jinak. Kraj mění pravidla po "Faltýnkově deníčku"

Hejtman: Silnice budeme nově přebírat po vrstvách

První výsledky analýz několika silnic z kauzy Autostráda už má k dispozici vedení Olomouckého kraje. Na to, jak rozbory dopadly a jaký bude další postup, jsme se zeptali olomouckého hejtmana Josefa Suchánka (STAN).

Olomoucký hejtman Josef SuchánekZdroj: Deník/Vladimír Pryček

Jakým způsobem probíhalo testování silnic?

Postupovali jsme na základě policejního vyšetřování, kde bylo označeno devět silnic. Analyzujeme všechny úseky. Jedná se o zakázky, které byly dokončeny po roce 2021 a později. Za provedení sond a analýz kraj zaplatil téměř 600 tisíc korun. Není to málo, ale s ohledem na to, že do oprav silnic a mostů každoročně dává okolo miliardy, je to ještě snesitelná částka. Pokud na základě analýz uplatníme reklamace u dodavatelů, jsou to účelně vynaložené prostředky.

Jaké jsou průběžné výsledky?

V minulém týdnu jsem dostal na stůl první sadu výsledků. S kolegy z odboru dopravy se analýzami budeme zabývat na pravidelné poradě. Vše vyhodnotíme a uděláme závěry. Některé zkoušky vyšly tak, že se dají interpretovat dvěma způsoby. Například na jedné silnici dobře vyšly zátěžové testy, což znamená, že základní parametr je v pořádku. Zároveň tam ale nejsou položeny vrstvy, které tam podle projektové dokumentace měly být. Teď musíme vyhodnotit, který parametr pro nás bude důležitější z pohledu dalšího postupu.

Jak se budou problematické úseky řešit?

Budeme uplatňovat reklamaci na dodavatelích tam, kde bude zjištěna odchylka od projektové dokumentace. Pokud bychom někde zvolili ten nejnáročnější postup, kterým je rozbourání cesty a nové položení všech vrstev, tak to už je závažné rozhodnutí. To nemůžeme udělat jen sami mezi sebou. Chtěl bych do tohoto rozhodnutí zahrnout také starostu dotčené obce, protože i ten by měl mít možnost říct konečné slovo. Druhým způsobem řešení reklamací konkrétních úseků by mohlo být uplatnění slevy z ceny celého díla a vrácení částky za nerealizované položky stavby.

Bude kraj vracet dotace na stavbu těchto silnic?

Zpočátku to opravdu vypadalo, že může hrozit vracení dotací. V tuto chvíli už si nemyslím, že by na tuto variantu mělo dojít. Mám za to, že škody nebudou vyšší, než kolik indikovala policie, tedy okolo 50 milionů korun. Předpokládám, že budou o něco nižší a hlavně nepůjdou na vrub Olomouckého kraje. Máme v rukou veškeré páky na uplatnění reklamací, jde to za dodavateli.

Jaká opatření hejtmanství udělalo?

Na prvním místě je samozřejmě otázka lidského faktoru. Personální změny, které jsme provedli, by z tohoto pohledu měly vést ke stabilnější situaci. Máme také rozpracovaný projekt, kde budeme lépe pracovat s datovou analýzou. Zadáváme do systému data všech dříve realizovaných veřejných zakázek. Budeme schopni na základě analýz již dokončených zakázek určit, které budoucí zakázky bychom měli podrobit rozsáhlejší finanční kontrole nad rámec toho, co děláme běžně.

Změnil se postup při předávání dopravních zakázek?

Zavedli jsme, a dáváme to nově i do smluv s dodavateli silnic, že budeme od dodavatelů postupně přebírat jednotlivé konstrukční vrstvy. Postupně je budeme analyzovat, což sice o něco zpomalí rychlost stavby, ale bude to jen o jednotky týdnů. Na druhou stranu budeme mít garanci toho, že se tam takzvaně narychlo nepřikryje něco, co nemá být vidět. Dílo se bude předávat průběžně, což se v minulosti nedělo. Sondy se dělaly jen při předání hotového díla. Nový postup, kdy se silnice budou přebírat po jednotlivých vrstvách, a až po odsouhlasení stavebním dozorem, by měl kvalitu silnic zlepšit.