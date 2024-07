Benefiční výstupy na jižní věž katedrály svatého Václava jsou určeny pro širokou veřejnost. Začínají ve čtvrtek v 11 hodin a probíhají každou celou hodinu až do 20 hodin. Lidé, kteří si chtějí prohlédnout Olomouc z výšky a zároveň podpořit českoindonéský projekt s názvem Zátoka nosatých opic, si mohou za 200 korun koupit vstupenku zde.

Pořadatelé počítají s celkem deseti výstupy do věže katedrály, v každé skupince bude maximálně patnáct zájemců a všechny bude postupně doprovázet jediný průvodce Jaromír Krátký.

„Během jednoho dne zkusím desetkrát vystoupat až na vyhlídkový ochoz, zároveň tak vytvoříme český rekord v chůzi do schodů. Zájemce o výstup na jižní věž katedrály svatého Václava předem upozorňujeme, že je to poměrně fyzicky náročné. Podmínkou je věk nad 15 let a pevné boty s uzavřenou špičkou. Z vyhlídky ve výšce 81 metrů se nabízejí úchvatné výhledy na město. Lidé Olomouc uvidí tak, jak ji ještě neznají, rozhodně to za tu trochu námahy stojí,“ pozval Jaromír Krátký s tím, že během každého výstupu čeká na návštěvníky zajímavý výklad a dvě zastavení.

Výtěžek z benefiční akce půjde na českoindonéský projekt s názvem Zátoka nosatých opic, který funguje už více než deset let na ostrově Borneo.

„V lokalitě Balikpapan a tamní zátoce jsou nádherné původní pralesy, kde žijí nejen opice kahau nosatý, ale spousta dalších ohrožených živočišných druhů i rostlin. Jedním z cílů mezinárodního projektu je ochrana přírody, monitoring nelegálních aktivit ve zmíněné oblasti a vzdělávání dětí na tamních základních školách. V minulosti jsme také spustili kampaň, která veřejnost upozornila na rozšiřující se plantáže palmy olejné na úkor původního pralesa,“ popsala část aktivit koordinátorka projektu Gita Matlášková s tím, že podrobné informace jsou pro všechny zájemce k dispozici na webu Zátoka nosatých opic.