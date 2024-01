Nával na Vémolu. Terminátor i s Lelou uvedl v Olomouci Karlose, přišly davy

Zástup fanoušků dorazil v neděli večer do olomouckého obchodního centra OlomoucCITY na autogramiádu zápasnické superstar Karlose Vémoly. Ten do svého rodného města přijel i s manželkou Lelou na předpremiéru dokumentu mapující 15 let jeho kariéry i života.

Autogramiáda Karlose Vémoly v obchodním centru Olomouc CITY před promítáním dokumentu „Karlos - Lvi žerou první". 21. ledna 2024 | Video: Deník/Lukáš Kaboň