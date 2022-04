Karel I. se vrátí do Olomouce. Ostatky posledního českého krále uloží v dómu

Výjimečná slavnostní událost zaplní v sobotu 2. dubna olomouckou katedrálu sv. Václava. Do města se natrvalo vrátí čtyři velké osobnosti evropských a světových dějin, které navštívily Olomouc. Do dómu budou totiž přeneseny ostatky papeže sv. Jana Pavla II., sv. Matky Terezy, sv. Adama Chmielowského a také císaře blahoslaveného Karla Habsburského, od jehož smrti uplyne o den dříve rovných sto let.

Ostatky Karla I, posledního rakouského císaře a českého krále, budou uloženy v olomoucké katedrále sv. Václava | Foto: Unknown author via Wikimedia Commons. Koláž a podklad: DENÍK

Sobotní bohoslužba spojená s přenesením a uložením ostatků zmíněných čtyř osobností začíná v katedrále ve 14 hodin. "Slavnostní mši svatou bude celebrovat arcibiskup Jan Graubner. Věřící při ní oslaví nejen samotné přenesení ostatků a také pouť děkanátů Prostějov a Vyškov za rodiny a duchovní povolání, ale vzpomenou i 100. výročí úmrtí blahoslaveného Karla Habsburského a 105. výročí jeho návštěvy Olomouce," uvedl mluvčí Arcibiskupství olomouckého Jiří Gračka. Papež Jan Pavel II. v Olomouci. Je to už 25 let, připomeňte si Lidé si také v sobotu budou moci prohlédnout venkovní výstavu s názvem „Karel I., císař rakouský / Karel III., král český“ a „Císařská návštěva v Olomouci“, připravenou ve formě panelů na Václavském náměstí i v katedrále. Olomoucký dóm bude zevnitř i zvenku slavnostně vyzdobený. "Na průčelí katedrály budou vlát vlajky s portrétem osobností, jejichž ostatky se budou přinášet do katedrály," přiblížil mluvčí arcibiskupství. Olomouc vzpomínala na arcivévodu Rudolfa Jana. Přijel Babiš i Klausová Poslední český král Karel I. usedl na trůn rakousko-uherského mocnářství během I. světové války v listopadu 1916 po smrti svého prastrýce Františka Josefa I. Se zánikem Rakousko-Uherska na konci roku 1918 byl nucený odejít do exilu. Zemřel na Madeiře v dubnu 1922 ve věku 34 let. Během své krátké vlády se snažil o ukončení masakrů světové války, jeho aktivita kromě mírového snažení a jednání směřovala také k modernizaci poměrů v mocnářství a nastolení spravedlivějšího uspořádání pro jednotlivé země, národy a národnosti. V roce 2004 byl za své křesťanské postoje, příkladný život a roli mírotvorce blahořečen římskokatolickou církví. Karel Habsburský byl i poslední český král a markrabě moravský. K českým zemím měl blízký vztah, v mládí zde často pobýval, vojnu si "odsloužil" v Čechách, studoval na pražské univerzitě. Mluvil dobře česky. Po rozpadu Rakousko-Uherska byly ve hře snahy o azyl Karla a jeho rodiny v nově vzniklém Československu, to se však k tomu stavělo odmítavě. Jako rakouský císař navštívil Olomouc v prosinci 1917, kdy se zúčastnil slavnostního obnoveného vysvěcení kostela Panny Marie Sněžné a navštívil také vojenský hřbitov v Černovíře. Byla to poslední návštěva českého královského panovníka v historii města. František Josef se znovu stal v Olomouci císařem. Na oživlém obraze