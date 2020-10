Tradiční slavnostní ceremoniál na Pražském hradě se kvůli špatné epidemické situaci neuskutečnil. Ocenění si vyznamenání převezmou až za rok. Celkem Zeman vyznamenal 38 osobností.

Karel Brückner, který v listopadu oslaví jednaosmdesáté narozeniny, vedl český národní tým v jeho nejslavnější éře po rozdělení Československa. V roce 2004 jeho tým přivezl bronz z mistrovství Evropy. Dosud jako jediný kouč dovedl samostatnou českou reprezentaci na mistrovství světa v roce 2006. Stříbrnou medaili na evropském šampionátu získal v roce 2000 s týmem do 21 let, zúčastnil se s mužstvem olympijských her v Sydney a podílel se i na zisku zlata z ME do 21 let v roce 2002.

Sigmu Olomouc dovedl v roce 1996 na druhé místo v české lize, což je nejlepší výsledek v historii. Podepsán je také pod slavným tažením do čtvrtfinále Poháru UEFA v sezoně 1991/92, které skončilo zápasy s Realem Madrid.