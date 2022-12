„Nabízíme například zabití kapra, vykrvení, vykuchání nebo jej stáhneme z kůže a kdo má zájem o filety, tak je také připravíme. Jen málokdo si od nás odnáší kapra živého, většinou jej zákazníci chtějí také upravit. Největší zájem obvykle bývá o ryby od dvou do tří kilogramů. V kádích máme ale i pětikilové kapry,“ popsal prodejce Dominik Heděnec, který vánoční kapry prodává druhým rokem.

Kdo by si chtěl o vánočních svátcích pochutnat i na jiné rybě než je tradiční kapr, může až do pátku 23. prosince vyrazit třeba na sádky do Nové Dědiny na Uničovsku. Tamní Rybářství Horák nabízí například amury, pstruhy, sumce, štiky nebo candáty. Kilogram vánočního kapra tam přijde na 125 korun.

Rybáři z Tovačova zahajují prodej živých kaprů. V Olomouci na třech místech