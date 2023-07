Do odborného čištění exponátů se ve stálé expozici s názvem Příběh kamene pustili olomoučtí restaurátoři. Na některých sbírkových předmětech provádějí drobné konzervátorské zásahy.

Restaurátoři čistí exponáty na výstavě Příběh kamene v Olomouci, červenec 2023 | Video: Vránová Magda

Expozice geologie, archeologie a lapidária Vlastivědného muzea v Olomouci otevřela své brány návštěvníkům v roce 2013 a po deseti letech provozu je potřeba sbírkové předměty odborně očistit a provést konzervátorské zásady.

„I přesto, že sbírkové předměty jsou uloženy v ideálních výstavních prostorách či depozitářích, je zapotřebí průběžně monitorovat jejich stav a čas od času zbavit povrch prachových vrstev, které potlačují umělecké a estetické hodnoty děl,“ vysvětlila konzervátorka Aneta Piňosová.

Cenné sbírkové předměty umístěné v expozici mají vysokou historickou i finanční hodnotu. Čištění proto probíhá velmi citlivě a s ohledem na povrch a stáří exponátů.

„Manipulovat s nimi mohou pouze zaškolené osoby. Konzervátoři používají měkké štětce, kartáče, různé dřevěné pomůcky a vysavače s regulací výkonu sací síly, kterými nepoškodí povrch předmětů a zároveň jim vrátí původní stav,“ popsala Aneta Piňosová.

Expozice s názvem Příběh kamene návštěvníkům nabízí také možnost prohlédnout si unikátní keltský monoxyl, kovové nástroje a kámen. Ten je představen jako hornina, poté opracovaný do podoby nástroje a nakonec přetvořený v umělecké dílo. Výstava je přístupná až do konce září každý den kromě pondělí od 10 do 18 hodin.