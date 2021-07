Statek Doubravský Dvůr na 30. června připravil program pro děti od 16. hodin. Nejmenší školáky zve na Slepičí pohádku. Budou taky makrely a jízdy na koních. „A samozřejmě zmrzlina,“ nabízí Statek Doubravský Dvůr. Statek Doubravský Dvůr připravil program pro děti od 16. hodiny.Zdroj: Statek Doubravský Dvůr, se souhlasem

Všechny školáky zve i Zlatá farma Vrbátky-Štětovice.

„Bude pro ně připravena zdarma sladká tečka za netradičním školním rokem ve formě trubičky,“ lákají farmáři na oslavu ve Štětovicích. „Dále bude od 11:00 do 12:00 a od 13:00 do 14:00 jízda na koni pro děti zdarma. Jízdy budou probíhat u oveček na cestě při výjezdu z farmy do vsi,“ informuje na facebooku.

Na potřebnou odměnu pro šikovné školáky a studenty myslí i některé cukrárny ve městech. V Galerii Moritz v centru Olomouce mohou získat poukaz na zmrzlinu zdarma v Coffeeshopu.

Ve Velké Bystřici je na středeční večer připraveno filmové vítání prázdnin v amfiteátru. Od 21:00 začne filmová pohádka Princezna zakletá v čase. „Vstupné dobrovolné. Občerstvení zajištěno,“ informuje město.

V Pasece dnes zvou všechny děti na populární biokoupaliště, kde se provozovateli na poslední chvíli podařilo odstranit technické problémy. Otevírá ve 14:00.

„Dnes otevíráme! Jsme rádi, že jsme to stihli, aby rodiče mohli vzít děti za vysvědčení na koupaliště. Občerstvení bude v provozu až zítra. V první polovině července bude otevření areálu a zahájení prázdnin s hudební produkcí a programem pro děti. Zdarma pro všechny,“ uvedla ve středu dopoledne starostka Paseky Lenka Niessnerová.