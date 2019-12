Kdy: pátek a víkend vždy od 9 hodin

Kde: výstaviště Flora, Olomouc

Za kolik: zdarma

Proč přijít: tvořivé dílny, možnost zakoupit vánoční dekorace, doprovodný program s kostkami Lego, odpočinková zóna, zajímavé workshopy

Focení ve sněžítku

Kdy: pátek od 10 hodin

Kde: OC Haná, Olomouc

Za kolik: zdarma

Proč přijít: nechte si udělat hezkou vánoční fotku ve sněžítku s vánočními dekoracemi

Vánoční punč s hasiči

Kdy: pátek od 16 hodin

Kde: stánek Dobré místo pro život, Olomouc

Za kolik: od 40 korun

Proč přijít: punč s olomouckými hasiči, výtěžek poputuje dětem z dětského domova v Olomouci

Vánoční dílny na Sluňákově

Kdy: pátek od 16.30

Kde: Sluňákov, Olomouc

Za kolik: 85 korun dítě, doprovod zdarma

Proč přijít: vytvořte si dekoraci na adventní stůl, s sebou přezůvky, tašku, krabici na výrobky a velkou nebo malou zavařovací sklenici

Florent Golfier – Zápas s jazykem

Kdy: pátek od 19 hodin

Kde: Divadlo na cucky, Olomouc

Za kolik: 190 korun

Proč přijít: v novém projektu se performer a choreograf Florent Golfier zabývá tématem jednojazyčnosti a vesele zápasí s výslovností, normativním jazykem a potřebou vyjádření

Společenský večer s DHK Zora

Kdy: pátek od 19 hodin

Kde: Dům u parku, Olomouc

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: společenský večer při oslavách 100 let výročí klubu DHK Zora Olomouc, zahraje skupina Rio music

Adventní koncert

Kdy: pátek od 19 hodin

Kde: sokolovna, Slatinice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: vystoupení písničkáře Pavla Dobeše

Olomoucký adventní koncert

Kdy: pátek od 19 hodin

Kde: Husův sbor, Olomouc

Za kolik: 250 korun

Proč přijít: tradiční adventní koncert skladatele a zpěváka Richarda Pachmana a muzikálové herečky a zpěvačky Dity Hořínkové

Zpěvák Ben Poole

Kdy: pátek od 20 hodin

Kde: Bounty Rock Cafe, Olomouc

Za kolik: 399 korun

Proč přijít: těšte se na inteligentní britský blues-rock na evropském klubovém turné nadaného mladého kytaristy

Adventní dílny ve Florcentru

Kdy: sobota od 7 hodin, víkend od 9 hodin

Kde: Florcentr, Olomouc-Holice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: výroba vánočních dekorací z řezaných květin, malovaní na skleněné ozdoby, zdobení perníčků

Soutěž pekařů na náměstí

Kdy: sobota od 8 hodin

Kde: Masarykovo náměstí, Uničov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: soutěž dětských pekařů a soutěž pekařů Mikroregionu, dražba máslové vánočky De Luxe Globus a perníkové chaloupky pro Klokánek v Dlouhé Loučce, ochutnávka a prodej vánoček, charitativní prodej kávy a palačinek (výtěžek bude věnován onkologicky nemocnému Míšovi z Uničova)

Vánoční vrhačský mítink

Kdy: sobota od 9 hodin

Kde: TJ Lokomotiva, Olomouc

Proč přijít: 2. ročník vánočního vrhačského mítinku, soutěž zdravotně postižených atletů, soutěže mládežnických kategorií, závod mužů, host Tomáš Staněk, držitel českého rekordu ve vrhu koulí a několikanásobný medailista ze světových a evropských šampionátů

Dílna pro děti: Malba na sklo

Kdy: sobota od 9 hodin

Kde: Art Rubikon, Olomouc

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: malba na sklo pod vedením zkušených lektorek, v ceně kurzu materiál a lektorné

Vánoční koledování v divadle

Kdy: sobota od 10 hodin

Kde: Moravské divadlo, Olomouc

Za kolik: zdarma

Proč přijít: zpívání vánočních koled ve foyer divadla spolu se souborem opery a operety MDO

Příběhy vodníka Česílka

Kdy: sobota od 10 hodin

Kde: kino Metropol, Olomouc

Za kolik: od 110 korun

Proč přijít: oblíbená pohádka, která pobaví děti i dospělé

Vánoční prohlídky hradu

Kdy: sobota od 10 hodin

Kde: hrad Šternberk

Za kolik: základní vstupné 150 korun

Proč přijít: zajímavosti z historie Vánoc, vánoční výzdoba, betlémy, historické vazby,

Adventní svícení

Kdy: sobota od 13 hodin

Kde: Sluňákov, Horka nad Moravou

Za kolik: rodinné vstupné 100 korun

Proč přijít: možnost nahlédnout do Rajské zahrady a Sluneční hory snů

Zápas Sigma Olomouc – Bohemians Praha

Kdy: sobota od 14.30

Kde: Andrův stadion, Olomouc

Za kolik: od 200 korun

Proč přijít: užijte si akční podívanou

Vánoční divadlo pro děti

Kdy: sobota od 15 hodin

Kde: hrad Šternberk

Za kolik: 60 korun dospělí, děti 40 korun

Proč přijít: šternberští ochotničtí komedianti Šok, zahrají loutkovou pohádku Jak hastrman o ryby přišel

Princip a praxe védské jógy

Kdy: sobota od 15 hodin

Kde: Art Rubikon, Olomouc

Za kolik: 210 korun

Proč přijít: beseda je určena pro všechny zájemce, kteří chtějí získat nejen nové informace o vědomém pěstování zdravého života

Adventní setkání seniorů

Kdy: sobota od 16 hodin

Kde: sál KD Na Letním, Hlubočky

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: žonglérská show Cirkus Levitare, interaktivní workshop speciál pro seniory, k tanci a poslechu zahraje taneční kapela Kamel Olomouc, a to české a světové hity ve skvělých aranžích

Předvánoční posezení s Nákelankou

Kdy: sobota od 17 hodin

Kde: kulturní dům, Střeň

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: zazní skladby s vánoční tématikou, repertoár k poslechu i tanci

Adventní koncert

Kdy: sobota od 17 hodin

Kde: Husův sbor, Litovel

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: vystoupí Hanácká môzêka Litovel a hosté z Hanácké ambasády

Poslední leč

Kdy: sobota od 17 hodin

Kde: kulturní dům, Náměšť na Hané

Za kolik: zdarma

Proč přijít: tradiční myslivecká Poslední leč

Benefiční akce na podporu XY

Kdy: sobota od 18 hodin

Kde: Divadlo na cucky, Olomouc

Za kolik: zdarma

Proč přijít: aukce současného výtvarného umění, výtěžek z aukce bude využit na rozvoj činnosti Galerie XY

Adventní benefice s Mirai

Kdy: sobota od 18 hodin

Kde: Bea Centrum, Olomouc

Za kolik: 500 korun

Proč přijít: skupina Mirai a Aniu Butkiewicz, výtěžky z akce půjdou na konto Crosspoint Tobě, které podporuje děti s cystickou fibrózou a jinými chronickými onemocněními

Souboj titánů

Kdy: sobota od 19 hodin

Kde: Sklub, Olomouc

Za kolik: 350 korun

Proč přijít: souboj kapel, vystoupí Whitesnake Revival Karlovy Vary, Judas Priest Revival Praha, Iron Maiden Revival Brno

Malí tančí na hudbu

Kdy: neděle od 14 hodin

Kde: Divadlo na cucky, Olomouc

Za kolik: 70 korun

Proč přijít: ponořte se do rytmu hudby, díla pro děti od 6 do 10 let

Peklo s ježibabou

Kdy: neděle od 15 hodin

Kde: Divadlo na Šantovce, Olomouc

Za kolik: 130 korun

Proč přijít: čertovská pohádka, napůl hraná a napůl loutková, plná kouzel a písniček

Koncert PS Senzakord

Kdy: neděle od 15.30

Kde: kostel svatého Marka, Litovel

Za kolik: na místě 130 korun

Proč přijít: vystoupí PS Senzakord a hudební soubor ZUŠ Litovel

Koncert v Bohuňovicích

Kdy: neděle od 16 hodin

Kde: Základní umělecká škola, Bohuňovice

Za kolik: 40 korun

Proč přijít: na adventním koncertu vystoupí smyčcové trio pedagogů kroměřížské konzervatoře, zazní skladby F. Schuberta, L. v. Beethovena či J. Masseneta, výběr českých a moravských koled

Nepálské Vánoce

Kdy: neděle od 17 hodin

Kde: Bea Campus, Olomouc

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: speciální nedělní setkání Metra s hudbou, vánočním hlavním tématem a povídáním o Nepálu spojeném se sbírkou určenou na podporu dětského domova v Káthmándú

Kuchařská dílnička

Kdy: neděle od 17.30

Kde: Divadlo na Šantovce, Olomouc

Za kolik: 149 korun

Proč přijít: v ceně je pizza, kterou si dítě samo připraví, dětský nápoj a káva pro doprovod