Hodně výživnou dávku skvělých akcí, festivalů a slavností servíruje tento víkend v Olomouckém kraji. Vyberte si z našich tipů.

Olomoucko

Náplavka žije!

KDY: sobota 15. června, 11-22 hod

KDE: náplavka, nábřeží Josefa Jařaba, Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: První ročník olomouckého festivalu "Náplavka žije!" Přijďte si užít festival plný hudby, street foodu, osvěžujících drinků a lahodného piva. Dobroty bude servírovat několik olomouckých podniků, zahraje například slovenský B-komplex, Madface & Femfing, Apokain & Joshu4 a mnoho dalších.

Olomoucká náplavka. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Daniela Tauberová

Rap na střeše

KDY: pátek 14. června, 17-22 hod

KDE: Telegraph Olomouc

ZA KOLIK: 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Rapová párty na vrcholu olomouckého centra Telegraph jako součást seriálu Rooftop Fun. Bary, gril a DJs na střešních terasách. Účinkují DOKY, DAS ADY, FRDM, DOM SPEED a DJ Chosse Rodriguez.

Rocková Horka

KDY: sobota 15. června, 14- 01 hod

KDE: venkovní areál Sokola, Horka nad Moravou

ZA KOLIK: 590 Kč

PROČ PŘIJÍT: Tradiční rockový festival rozžhaví kapely Doga, Koblíčci, Gaia Mesiah, Pražský výběr Tribute, Rammstein CZ a Hazydecay. Bohaté občerstvení.

Ilustrační fotoZdroj: Deník/Jan Karásek

Zatrestfest

KDY: sobota 15. června, od 13 hod

KDE: fotbalové hřiště Olomouc - Chomoutov

ZA KOLIK: na místě 450 Kč, v předprodeji 380 Kč

PROČ PŘIJÍT: Již třetí ročník festivalu Zatrest Fest, tentokrát na fotbalovém hřišti v Olomouci – Chomoutově. V našlapané punkové jízdě zahrají kapely: ELEKTRICK MANN, ZVLÁŠŇÝ ŠKOLA, ZEMĚŽLUČ, HASIACI PRÍSTROJ, DRIÁK, TASS, FABRIKA, PARAGRAF 219, ANTIKONCEPCE, ZATREST. Kvalitní pivečko, dobroty z udírny a pečené makrely, to vše za ceny lidové. Po skončení festivalu odvoz autobusem do Olomouce

Litovelská jízda s Visacím zámkem

KDY: sobota 15. června od 12 hod.

KDE: areál Pivovaru Litovel a okolí

ZA KOLIK: odpolední program v předprodeji 150 Kč, na místě 250 Kč. Registrace na jízdu 100 Kč (účastníci cyklo jízdy a výšlapu mají vstup na odpolední program zdarma)

PROČ PŘIJÍT: Populární turisticko-zábavná akce v litovelském pivovaru. Několik tras pro cyklisty (10, 29 a 43 km) a pěší výletníky (5-33km). V areálu pivovaru odpoledne zahrají Reflexy, Krápník, Visací zámek a Alkehol.

Litovelská jízda Zdroj: Miloslav Fuksa

Mymoto párty

KDY: sobota 15. června 2024. Start v 11 hod, vyjížďka ve 13hod, program od 14 hod

KDE: Drahanovice

ZA KOLIK: 200 Kč, děti do 15 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Benefiční motosraz nejen pro motorkáře. Stunt trial show, tombola, spousta dobrého jídla, divoký býk, seskok parašutistů. Zahrají Vitriol, Stracené ráj, Pryor a ZZ Top Revival. Veškerý výtěžek bude věnován na pomoc třem handicapovaným dětem.

Vinné slavnosti na hradě Šternberk

KDY: sobota 15. června, 10-21 hod

KDE: hrad Šternberk

ZA KOLIK: 170 Kč

PROČ PŘIJÍT: Vinné slavnosti v krásném hradním parku. Svá vína bude prezentovat 17 vinařství. Přímá ochutnávka vín od vinařů, bohatý doprovodný program, teplá a studená kuchyně, občerstvení, tombola a spousta zábavy.

Prostějovsko

Legendy se vrací

KDY: pátek 14. června, od 18 hodin

KDE: Zámecký park, Konice

ZA KOLIK: 300 korun

PROČ PŘIJÍT: Další ročník populárního rockového festivalu Legendy se vrací bude v pátek hostit Zámecký park v Konici. Postupně se na podiu představí slavné regionální kapely doby nedávno minulé, které hrají desítky let. Těšit se můžete na Marasd, Junior, Dědu mráze, Arest nebo olomouckou metalovou ikonu Calibos. Rockovou nocí bude provázet známý spíkr Láďa Sovjet Rus a fušovat do řemesla mu bude hlavní organizátor akce Mamut.

Nejlepší Punkovej Fest

KDY: pátek 14. a sobota 15. června, od 16 hodin

KDE: Zámek Ptení

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Originální prostředí starého zámku bude o víkendu vřít punkem. Příznivci poctivé a neotřelé hudby se mohou těšit na vystoupení dvanácti kapel různých žánrů. Podium bude hostit: Barbar Punk, Michala Šepse, N.V.U., Vision Days, Pondělníky, Koupím si kulomet, Srevny Vaštar, Bloody Mary, Pořád stejně, Antikoncepce švindl, Sladkobol, a prostějovští TMDLRKM. Zisk z akce poputuje na obnovu Zámku Ptení.

Nejlepší punkovej fest rozezní zámek ve Ptení. Ilustrační kolážZdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil a David Veselý

Alojzovská lávka a sraz rodáků

KDY: sobota 15. června, od 14 hodin

KDE: rybník v Alojzově

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Velká událost ovládne malou vesničku na Prostějovsku. Den plný soutěží a hudby, i se srazem rodáků se v sobotu uskuteční v Alojzově. Nabitý program odstartuje dvě hodiny po poledni soutěží Alojzovská lávka. Překonat lávku přes rybník lze na kole, koloběžce, trakaři či dalšími způsoby. Večerní program nabídne koncerty Elán Haná revival, Gabriely V. G., reprodukovanou hudbu bude režírovat FJ Jiří Jakubovský.

Žváčkův festival dechových hudeb

KDY: neděle 16. června, od 13 hodin

KDE: Zámecký park, Konice

ZA KOLIK: 200 korun, mládež do 15 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Již 28. ročník napíše v neděli přehlídka dechových orchestrů v Konici. Vzpomínka na věhlasného skladatele, dirigenta a hudebníka Antonína Žváčka, rodáka z Haček na Konicku, se uskuteční v Zámeckém parku. Na podiu se vystřídají čtyři dechovky – Holóbkova mozeka, Astra, Dúbravanka a Žadovjáci. Vystoupí i mažoretky ze ZUŠ Konice a Národopisný soubor Mánes.

Benefiční koncert, Jiří Pavlica a Hradišťan

KDY: neděle 16. června, od 16 hodin

KDE: Zámek Plumlov

ZA KOLIK: 350 korun na místě, 290 korun předprodej

PROČ PŘIJÍT: Benefiční koncert na podporu veřejné sbírky na opravu plumlovského zámku. Zámecké nádvoří rozezní legendární muzikant Jiří Pavlica s Hradišťanem. Zajímavým zpestřením bude i společný zpěv dětí ze ZUŠ Plumlov, které doprovodí Hradišťan. Po skončení koncertu bude hrát k tanci i poslechu Putyk Acoustic Rock. Vstupenky na ojedinělou akci lze v předprodeji zakoupit na pokladně zámku.

Revival Fest

KDY: sobota 15. června, od 13 hodin

KDE: areál TJ Sokol Mořice

ZA KOLIK: 400 korun, 60 korun děti 10 – 15 let

PROČ PŘIJÍT: Již XXII. ročník hudebního festivalu revivalových kapel v Mořicích na jihu Prostějovska. Na podiu se postupně prostřídá sedm skupin z celé Moravy, které zahrají nesmrtelné hity známých rockových a metalových veličin z 80. a 90. let. Svůj um předvedou Scorpions ze Vsetína, The Offspring z Olomouce, Europe z Brna, Iron Maiden z Otrokovic, AC/DC z Olomouce, System of a Down z Ostravy a speciálním hostem večera bude Jarek Filgas Band.

Ilustrační fotoZdroj: Jiří Kordovaník

Přerovsko a Hranicko

Den sportu města Přerova

KDY: pátek 14. června a sobota 15. černa

KDE: náměstí Přerovského povstání

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V pátek od 10 hodin zahájení basketbalového Turnaje primátora v basketbalu 3x3, kterého se účastní studenti středních škol. Od 13.30 hod. představení přerovských sportovních oddílů a klubů. V sobotu se na náměstí Přerovského povstání uskuteční prestižní turnaj Chance 3x3 Tour, jehož součástí bude i street food festival. Za deště se akce koná v Městské sportovní hale nebo ve Střední škole technické.

Alter-coffee / Helfštýnské ateliéry

KDY: sobota 15. a neděle 16. června

KDE: hrad Helfštýn

ZA KOLIK: plné vstupné 200 Kč, snížené 100 Kč, děti do 6 let, ZTP a ZTP/P zdarma

PROČ PŘIJÍT: Festival plný kávy zaměřený na alternativní přípravy. Ochutnávky, doprovodný program, workshopy, ukázky příprav, pražení a povídání s odborníky, výtvarné ateliéry, řemeslné a muzejní dílny, hradní antikvariát, knihovní dílna (Městská knihovna Lipník nad Bečvou), soutěže.

Hrad HelfštýnZdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Oslavy 50. výročí koupaliště v Čechách

KDY: sobota 15. černa od 10.00 hodin

KDE: koupaliště Čechy

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V sobotu 15. června koupaliště v Čechách slavnostně zahájí koupací sezonu a při této příležitosti také oslaví své 50. narozeniny. Areál koupaliště se otevře v 10 hodin. Během dne vystoupí taneční soubor Tadomi Dřevohostice, mažoretky TaZuMi z Domaželic a zahraje kapela Electric Strings. Vstupné je po celý den zdarma.

Krajský slet Přerov

KDY: sobota 15. června od 14.00

KDE: Stadion TJ Spartak, Sokolská ulice

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Slavnostní nástup ve 14.00 na náměstí TGM. Následovat bude průvod účastníků na městský stadion. V 15.00 bude na stadionu zahájen samotný slet.

Hranická muzejní noc

KDY: pátek 14. června od 17.00

KDE: hranická synagoga, židovský hřbitov, Stará radnice, Galerie M+M a Muzeum na zámku

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Nevšední zážitek čeká v pátek 14. června návštěvníky hranických muzeí a památek. Do známých budov se totiž budou moci podívat netradičně i ve večerních hodinách. Akce začne v 17.00 a potrvá do 23 hodin. Lidé během této doby budou moci bezplatně navštívit celkem pět míst – hranickou synagogu, židovský hřbitov, Starou radnici, Galerii M+M a Muzeum na zámku.

Synagoga v Hranicích.Zdroj: Deník/Liba Mátlová

Letní kino Hranice

KDY: pátek 14. června, sobota 15. června

KDE: letní kino Hranice

ZA KOLIK: film Imaginární přátelé 140 korun, Furiosa: Sága Šíleného Maxe 130 korun

PROČ PŘIJÍT: V pátek můžete v hranickém letním kině zhlédnou rodinný film Imaginární přátelé. Hlavní hrdinkou je dívka jménem Bea, která dokáže vidět imaginární přátele malých dětí a povídat si s nimi. V sobotu kino nabídne australský akční sci-fi film režiséra, producenta a scenáristy George Millera z roku 2024. Jedná se o pátý díl postapokalyptické ságy Šílený Max.

Letní slavnosti pro děti

KDY: sobota 15. června od 14:00

KDE: galerie M+M, Hranice

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Děti se mohou těšit na zábavné hry, tanec se psem, naváděcí modely aut a letadel. K vidění budou i vystoupení dětí z Prima školky a Mažoretek Hranice, k poslechu zazpívá dětský pěvecký sbor Cantabile a Sluníčko.

Prohlídka sklepení

KDY: sobota 15. června od 14.00

KDE: sraz před zámkem, Pernštejnské náměstí, Hranice

ZA KOLIK: 60 korun

PROČ PŘIJÍT: Místo, kam se jen tak nepodíváte. Temné sklepení, které se nachází pod Pernštejnským náměstím, má také svou historii. O té se dozvíte takřka z první ruky na této netradiční prohlídce, která proběhne ve dvou po sobě jdoucích časových intervalech (ve 14 a 15 hodin). Prostory jsou velmi stísněné a prohlídka není vhodná pro osoby trpící klaustrofobií. Kapacita je striktně omezena na 15 lidí/jedna prohlídka.

Šumpersko a Jesenicko

Hudba bez hranic nabídne Radečky i Vojtu Dyka

KDY: pátek 14. a sobota 15. června

KDE: Dolní Studénky a Šumperk

ZA KOLIK: vstupné na páteční program 490 Kč v předprodeji a 590 Kč na místě

PROČ PŘIJÍT: Letošní jubilejní 20. ročník festivalu Hudba bez hranic opět vypukne v Dolních Studénkách a částečně i v Šumperku. Posláním festivalu je setkávání mladých lidí ze zemí Evropské unie. Příležitost vystoupit na festivalu bok po boku hvězd a zahraničních umělců dostanou i mladí umělci ze Šumperska a Zábřežska. V pátek se můžete těšit na kapely Vlny, O5 a Radeček nebo na Vojtěcha Dyka & D.Y.K. V sobotu bude program ještě bohatší. Ráno v 9:15 vše odstartuje průvodem zúčastněných souborů ulicemi Šumperku od pošty přes Hlavní třídu. Vystoupí Dechový orchestr ZUŠ Králíky, mažoretky z Rudy nad Moravou, Big Band Šmarje a mnoho dalších. Hlavní program ale pak bude následovat v Dolních Studénkách, kde se můžete těšit třeba na Dechový orchestr ZUŠ Zábřeh, Slašťanskou kapelu, Bohemian Marching Band Sokolov a mnoho dalších. Večer pak na vás čeká koncert filmové hudby s videoprojekcí v podání Dechového orchestru Zábřeh a celý den zakončí ohňostroj.

O5 a RadečekZdroj: Deník/Petr Pelíšek

Marek Eben v Labyrintu světa v zábřežském kostele

KDY: sobota 15. června od 17 hod.

KDE: kostel sv. Bartoloměje, Zábřeh

ZA KOLIK: v předprodeji 250 Kč, v den akce 350 Kč (50 Kč sleva na slevovou abonentku)

PROČ PŘIJÍT: Silný duchovní i kulturní zážitek nabídne literárně-hudební kompozice, na kterou zve kulturní dům spolu s římskokatolickou farností do zábřežského kostela sv. Bartoloměje v sobotu 15. června. Unikátní pořad prostřednictvím mluveného slova a varhan prezentuje slavné Komenského dílo Labyrint světa a ráj srdce. Role recitátora se ujme známý herec a moderátor Marek Eben, jenž jako poutník v labyrintu světa nenachází nic potěšujícího a obrací se k Bohu ve svém srdci, aby tím sebe i okolní svět změnil k lepšímu. Náročného varhanního partu, jenž je dílem významného českého skladatele Petra Ebena, se zhostí výrazná osobnost mladé generace českých varhaníků Michaela Káčerková. „Labyrint světa a ráj srdce je dílo s nadčasovým poselstvím, kterému ani po téměř čtyřech stech letech čas neubral nic z jeho aktuálnosti,“ zve na významnou kulturní událost Zdeněk David ze Zábřežské kulturní.

Lunetic zahájí festival Hvězdy na hradě v Zábřehu

KDY: pátek 14. června od 20 hod.

KDE: nádvoří bývalého zábřežského hradu

ZA KOLIK: v předprodeji 490 Kč, v den akce 590 Kč (děti do 15 let 290 Kč)

PROČ PŘIJÍT: Nadžánrový open-air festival Hvězdy na hradě v Zábřehu zahájí v pátek 14. června kapela Lunetic, jejíž členové na přelomu tisíciletí pobláznili téměř každou slečnu, vyprodávali největší koncertní haly a způsobili takovou mánii, jakou jiná česká kapela nepamatuje. „Přijďte si užít a zazpívat známé hity Ať je hudba tvůj lék, Dotyky, Máma a spousty dalších,“ zve za pořadatele Vratislav Jarmar. „Před koncertem kapely Lunetic, ale i po něm ovládne mixážní pult DJ Exsilio, a příchozí se tak mohou těšit na pořádnou retro párty,“ zvě produkční Zábřežské kulturní David Jarmar.

LuneticZdroj: Petr Pelíšek

Jesenické divadlo láká na Umění vraždy

KDY: sobota 15. června od 17 hod.

KDE: Divadlo Petra Bezruče, Jeseník

ZA KOLIK: v předprodeji 350 Kč, v den akce 400 Kč (pro studenty a seniory 50 Kč sleva)

PROČ PŘIJÍT: Divadelní inscenace Joa DiPietra v podání Indigo company. Jack a Annie Brooksovi jsou malíři a manželé. Když pozvou svého agenta Vinceta na večeři do vily uprostřed lesů, začíná večer, na který nikdo z nich jen tak nezapomene. A jakou roli v tom všem má na první pohled zdrženlivá služebná Kate? Komediální thriller úspěšného amerického autora vám neustálými překvapivými zvraty vyrazí dech. Chytře vystavěný text přináší čtyři skvělé herecké příležitosti a poodhaluje vzrušující svět umělců a jejich tvorby. Čím vším je ovlivněn úspěch? Jak se vyrovnat s odmítnutím? A co jsme ochotni obětovat pro vlastní slávu?