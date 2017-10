Kam o víkendu? Tady je pestrý mix akcí. Vybírejte

Neseďte doma za pecí. Pořád se něco děje.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Zdeněk Plachý

O víkendu proběhne největší výlov na Moravě

Rybářství Tovačov pořádá o víkendu 21. a 22. října tradiční výlov Hradeckého rybníka. V sobotu i v neděli se u rybníka mohou lidé začít scházet od půl deváté ráno, a program bude končit v 16 hodin. Jde o největší akci tohoto druhu na Moravě.

Stejně jako loni si i letos pořadatelé připravili pro hladové návštěvníky ochutnávky různých rybích specialit. Fanoušci rybolovu si budou moct zblízka prohlédnout práci rybářů, a hlavně si s sebou domů odnést živé ryby, které se při výlovu budou prodávat.

I přes suché léto rybáři očekávají hojnou úrodu.

„Letos bylo trochu méně vody a bylo teplo, ale nechceme si nijak stěžovat. I tak to byl pro nás lehce nadprůměrný rok, dalo by se říct. Ceny ryb tedy zvyšovat nebudeme, pouze zpracování lehce zdraží. Protože když to děláte profesionálně, tak to chce opravdu pečlivou práci a zabere to nějaký čas,“ řekl vedoucí Rybářství Tovačov Jiří Zahradníček.

Kromě kapra bude na výlovu ke koupi také například tolstolobik nebo z dravých ryb candát a štika. „Počítáme, že bychom za ten víkend měli vylovit takových šest set metráků přibližně a sto metráků už jsme vylovili průběžně během podzimu,“ dodal Zahradníček.

Pro velkou účast vypravují Kroměřížské dráhy pravidelně na výlov zvláštní vlakové spoje z Kojetína a letošní rok nebude výjimkou. Soupravu budou tvořit dva vozy Českých drah z šedesátých let minulého století a motorové lokomotivy „Berta“ a „Singrovka“. Jízdní řád a ceny jízdenek jsou na webových stránkách www.prototypy.cz/tovacovka

Make-up maraton

Tým zkušených kosmetiček, kadeřníků a masérů pod vedením Miloslavy Koutné se rozhodl uspořádat druhý ročník benefiční akce na podporu léčby rakoviny prsu. Maraton se uskuteční v sobotu 21. října od 10 do 18 hodin v Divadle na Šantovce v Olomouci. Vstupné stojí sto korun a deset vylosovaných vstupenek vyhraje kurz vaření s šéfkuchařem restaurace Lobster Jaroslavem Klárem.

Připomenutí října 1917

Jedenáctá každoroční konference Katedry asijských studií Univerzity Palackého v Olomouci se koná v sobotu 21. října v 9 hodin. Letošním na tématem je Marxismu a ruska revoluce ve východní a jihovýchodní Evropě. Konference je veřejná a bude probíhat v anglickém jazyce.

Tvořivá Olomouc

Víkendová rodinná akce na Střední škole polytechnické v Olomouci začíná v sobotu 21. října v 9 hodin a potrvá až do nedělních 17 hodin. Workshop a prodejní výstava kreativních a výtvarných materiálů a ručních výrobků lokálních výrobců. Cílem akce je seznámit širokou veřejnost s novými trendy ve tvoření, představit nové kreativní techniky a umožnit návštěvníkům vše vyzkoušet přímo na místě.

Podzimní výpad

V altánku v olomouckých Bezručových sadech zahraje v sobotu 21. října v 17 hodin kapela Contrust a projekt The Acid. Po koncertu proběhne jam session, kde si může zahrát kdokoliv z příchozích. Doprovodný program zajistí ohnivá show.

Mezinárodní den archeologie

Muzeum Mohelnice nabízí o víkendu možnost vyzkoušet si život našich předků v pravěku. Od soboty 21. října do neděle 22. října si mohou návštěvníci upéct chlebové placky na ohni, umlít mouku kamenem nebo vyrobit si pazourkový nástroj. Probíhat budou také komentované prohlídky expozice Pravěk Mohelnicka.

Dýňová slavnost

Podzimní program pro děti si připravili městském kulturním centru v Kojetíně. V sobotu 21. října od půl třetí odpoledne se budou vyřezávat dýně, vyrábět, čarovat, malovat na obličej nebo ochutnávat dýňové speciality a grilovat. Stačí přijít v podzimním kostýmu, s nožíkem a lžíci na vydlabávání.

Kašpárek se vrací

Do světa loutek a loutkového divadla přenese návštěvníky Vlastivědného muzea v Olomouci výstava Kašpárek se vrací. Přes tři sta loutek a rekvizit ze sbírky manželů Nopových bude v muzeu k vidění od pátku 20. října až do 7. ledna 2018.

Malí architekti

V neděli 22. října odpoledne se v olomouckém Divadle na cucky promění děti ve studenty architektury. Pod vedením lektora Petra Jakšíka si ve výtvarné dílně vyzkouší principy a techniky, se kterými architekti pracují a rozvinou svoji fantazii. Vstupné na kurz je sedmdesát korun a začíná ve 14 hodin.

HC Olomouc – HC Škoda Plzeň

V šestnáctém kole hokejové extraligy hostí v neděli 22. října olomoučtí kohouti indiány z Plzně. Přijďte v 17 hodin povzbudit hráče na stadion.

Studio Damúza: Hlupáci z Chemlu

Divadlo hudby v olomouckém muzeu umění představí v neděli 22. října v rámci Dnů židovské kultury dětskou inscenaci Hlupáci z Chemlu. Veselé historky o lidské hlouposti, naivitě a lásce začínají v divadle v 16 hodin, vstupné je 80 korun.





Autor: Jonáš Jelen