Kdy: pátek od 13 hodin

Kde: Výstaviště Flora, Olomouc

Za kolik: zdarma

Proč přijít: přijďte si nakoupit čerstvé a kvalitní potraviny lokálních pěstitelů a regionálních výrobců

Line Dance Tančírna

Kdy: pátek od 20 hodin

Kde: Centrum pohybu, Olomouc

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: výuka jednoduchých tanců, nepotřebujete tanečního partnera, vhodné i pro úplné začátečníky, s sebou pohodlné oblečení a obuv

Zahradnické trhy

Kdy: sobota a neděle, vždy od 9 hodin

Kde: Výstaviště Flora, Olomouc

Za kolik: zdarma

Proč přijít: široký sortiment květin, zeleniny, semen, okrasných rostlin, školkařských výpěstků a zahradnických pomůcek a potřeb

Dětský atletický den

Kdy: sobota od 9.30

Kde: hřiště V akátí, Bělkovice-Lašťany

Za kolik: zdarma

Proč přijít: akce vhodná pro děti od 1 do 15 let, které budou rozděleny do 4 věkových kategorií, soutěžit se bude ve sprintu, vytrvalostním běhu, hodu granátem a skoku z místa, drobné ceny, parkování zajištěno

Víkend otevřených zahrad

Kdy: sobota a neděle, vždy od 9.30

Kde: botanická zahrada, rozárium, Olomouc

Za kolik: zdarma

Proč přijít: příjemné prostředí, dřevěné šachy, pétanque, létající talíře či badmintonové pálky, pro děti zajímavé naučné hry, komentované prohlídky – v sobotu od 14 hodin, v neděli od 11 a od 14 hodin

Výstava masožravek

Kdy: sobota a neděle, vždy od 9.30

Kde: Výstaviště Flora, Olomouc

Za kolik: základní 80 korun

Proč přijít: uvidíte nejrůznější druhy masožravek, které si můžete zakoupit i domů, výstavu můžete navštívit až do neděle 14. června

Den dětí s ukázkou vojenské techniky

Kdy: sobota od 10 hodin

Kde: Sportovní střelecký areál, Jívová

Za kolik: zdarma

Proč přijít: jízda tankem, přehlídka vojenské techniky, lukostřelba, malování na obličej, tvořivé dílničky a další

Pohádka Královna Koloběžka První

Kdy: sobota od 10 hodin

Kde: Korunní pevnůstka

Za kolik: 150 korun

Proč přijít: pohádka fantastického autora a vypravěče Jana Wericha, chytlavé písničky, spousta zábavy a samozřejmě koloběžky, v režii herce MDO Jana Ťoupalíka

Bublinový víkend

Kdy: sobota a neděle, vždy od 11 hodin

Kde: Korunní pevnůstka, Olomouc

Za kolik: zdarma

Proč přijít: zapojte se do bublinových vědeckých radovánek, jak vyrobit vlastní bublifuk, nejlepší recept na mydlinkovou vodu, návod na domácí dezinfekci, dusíková zmrzlina, s sebou malé pet lahve a zavařovací sklenice

Zaparkuj na vzduchu

Kdy: sobota od 12 hodin

Kde: zahrada Centra pohybu, Olomouc

Za kolik: zdarma

Proč přijít: skvělá hudba, dobré pití a jídlo, petanque, křídy na chodník, deskovky, malování na obličej

Divadlo: Královny

Kdy: sobota od 19 hodin

Kde: Korunní pevnůstka, Olomouc

Za kolik: 300 korun

Proč přijít: tragikomedie plná upřímného humoru, ze kterého občas mrazí v zádech, v podání Moravské divadla Olomouc

Film Kanáři

Kdy: sobota od 20 hodin

Kde: kino Metropol, Olomouc

Za kolik: 140 korun

Proč přijít: detektivní thriller režiséra Cornelia Porumboiua z prostředí Kanárských ostrovů, kde se policejní inspektor Cristi musí za pomoci krásné Gildy naučit kódovanou pískanou řeč, aby vysvobodil z vězení drogového mafiána a získal tak balík peněz

Fanzóna Sigma

Kdy: neděle o 17 hodin

Kde: parkoviště u Galerie Šantovka, Olomouc

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Fanzóna, která bude otevřena při všech nadcházejících ligových a pohárových zápasech Sigmy v této sezóně, vstup do fanzóny pouze s platnou vstupenkou, kterou získáte zdarma v síti Ticketportal nebo v kamenném Fanshopu, bohatá nabídka občerstvení

Divadlo: Láska za koronu

Kdy: neděle od 19 hodin

Kde: Korunní pevnůstka, Olomouc

Za kolik: 280 korun

Proč přijít: Divadlo Tramtarie zahraje novou romantickou komedii z doby koronavirové, hra s nadhledem, humorem i laskavostí vypráví příběhy lidí, jako jsme my, žijící v této nelehké době

Afrikou na pionýru

Kdy: neděle od 20 hodin

Kde: kino Metropol, Olomouc

Za kolik: 140 korun

Proč přijít: celovečerní road movie Afrikou na Pionýru přináší ještě bláznivější a odvážnější výpravu, než jakou znáte díky žlutým trabantům Dana Přibáně

Film Neviditelný nepřítel

Kdy: neděle od 20 hodin

Kde: parkoviště u Galerie Šantovka, Olomouc

Za kolik: 1 koruna/automobil

Proč přijít: jak růst populace, masová urbanizace, odlesňování, změna klimatu a vzrůstající cestovní ruch souvisí s rizikem snadného přenosu onemocnění a vzniku těch nových?, v jednom voze mohou být maximálně 2 osoby