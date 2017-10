Kam o víkendu? Na lampiony, strašidla a světýlka

Plný strašidláckých akcí i svitu svíček je nadcházející víkend na Olomoucku. Ale nejen to. Vyberte si z našich tipů.

Lampionový průvod k výročí vzniku republiky v OlomouciFoto: DENÍK/Matej Slávik

Strašidelné hrady



Všichni, kdo se rádi bojí, by měli o víkendu zavítat na jednu ze strašidelných prohlídek, které budou probíhat na hradech a zámcích v kraji.

Halloweenský program pro děti i dospělé nabídne zámek Plumlov, Úsov, Čechy pod Kosířem nebo hrad Bouzov.

V Plumlově začíná halloween v sobotu ve 14 hodin. Vstup do zámku je zdarma, prohlídka stojí čtyřicet korun. Prohlédnout si můžete strašidelné sklepení, ve kterém se bubou pro děti promítat pohádky a pořádat soutěže. Na nádvoří pak atmosféru rozproudí dětská diskotéka s čarodějnicí a další vystoupení. Pro dospělé bude pro zahřátí připravena medovina nebo svařené víno.

Na zámku v Úsově se bude strašit až po setmění. Prohlídky podzemí, dílna v hradní kočárovně nebo strašidelný labyrint budou pro návštěvníky připraveny v sobotu od 18 hodin. Vstupné je padesát korun, děti do tří let zdarma.

Strašidelné večerní hrané prohlídky se budou pořádat i na zámku Čechy pod Kosířem od 17 do 21 hodin (nutná rezervace na tel. 773 784 110). Dospělí si mohou dopřát například pivní svařák a děti projít dýňovou stezku v zámeckém parku.

V podobném duchu budou probíhat i večerní prohlídky za svitu svíček na hradě Bouzov. V sobotu od 17 do 19 hodin a v neděli do 18 hodin. Vstupné pro děti od tří do šesti let je padesát korun, snížené vstupné sto korun a pro dospělé dvě stě korun. Rezervaci i zakoupení prohlídky je možné provést na webových stránkách hradu Bouzov.

Halloweenský program si připravili také v penzionu Bludoveček v Bludově. V sobotu od 15 hodin se budou v penzionu dlabat dýně a vyrábět lampičky a od 17 hodin se ti odvážnější mohou vydat na strašidelnou stezku do lesa, kde budou číhat příšerky a strašidla. Vstupné je dobrovolné. (jon)

Večer duchů v zoo

Pokud pro někoho není noční vytí vlků a houkání sov dost děsivé, může v sobotu od 14 hodin do půl sedmé přijít otestovat svou odvahu na večer duchů do ZOO Olomouc. Žádoucí jsou samozřejmě strašidelné kostýmy dětí i dospělých.

Vybírat se totiž budou tři nejlepší dětská i dospělá strašidla, která si s sebou odnesou odměnu.

Kromě noční prohlídky se mohou návštěvníci těšit také na čarodějnický punč, malování na obličej, dušičkový fotokoutek nebo kouzelné pokusy s Pevností poznání. Pokladny budou otevřeny do půl sedmé večer, ale samotný areál až do devíti hodin. (jon)

Lampionový průvod v Olomouci

Den vzniku Československa oslaví Olomouc tradičním lampiónovým průvodem.

Akce začíná v 15.30 na Horním náměstí vystoupením Vojenské hudby Olomouc, v 17.30 se uskuteční lampionový průvod po trase Horní náměstí, Dolní náměstí, Kateřinská, Bezručovy sady, nábřeží Přemyslovců a Žižkovo náměstí.

V 18 hodin budou na Žižkově náměstí položeny věnce k soše Tomáše Garrigue Masaryka a nebe rozzáří ohňostroj.

Pevnost duchů

Muzeum vědy v olomoucké Pevnosti poznání se v sobotu od 16 do 22 hodin promění v pevnost duchů. Expozicemi pevnosti provedou duchové a vampýři a v rámci doprovodného programu je pro návštěvníky připraveno devět překvapení.

Svět sov a netopýrů, strašidelná laboratoř i tajemná komnata už čekají. Vstupné pro dospělé je 95 korun a pro děti 75 korun.

Vyřezávání dýní

Originální halloweenskou dekoraci si můžete vyrobit v Olomoucké dílně v bývalých kasárnách v Holické ulici v sobotu a v neděli od 10 do 18 hodin. Dýně i nářadí bude k dispozici v dílně, stačí se přihlásit přes email na dilnaolomouc@gmail.com. Cena za jednu dýni včetně využití dílny a nářadí je 100 korun.

Ze Sv. Kopečku na koloběžkách do Olomouce

Tradiční koloběžkový výlet na Svatý Kopeček a následným sjezdem do Olomouce pořádá v sobotu v 10 hodin prodejna koloběžek RideOn Olomouc. Sraz účastníků je v 9 hodin před prodejnou a délka trasy je asi 25 kilometrů. Startovné je 50 korun, je možné si i půjčit koloběžku za 200 korun. Rezervace na telefonu 604 760 476.

Hoftmistrova závěť na Sovinci

Slavnostní ohlédnutí za sezónou na hradu Sovinec a připomenutí nejúspěšnějších divadelních vystoupení pro děti se koná v sobotu a v neděli od 9.30 do 17 hodin. Kromě pravidelných prohlídek s průvodci v dobových kostýmech je připraveno také více než patnáct zábavných vystoupení.

Koncert z cyklu Má vlast

Náměšť na Hané a Spolek múzických umění zvou na koncert z cyklu Má vlast, který se bude konat v sobotu od 18 hodin v zámku Náměšť na Hané. Účinkovat bude houslista Václav Hudeček, zpěvačka Jana Hrochová a klavírista Miroslav Sekera. Vstupenky se prodávají na místě, cena je 200 korun.

Hanz Zimmer v Metropolu

Záznam loňského pražského koncertu světoznámého filmového hudebního skladatele Hanze Zimmera přinese v sobotu Kino Metropol. Představení začíná ve 20 hodin, vstupné stojí 200 korun.

Den otevřených dveří Českého rozhlasu

V sobotu můžete navštívit budovu Českého rozhlasu Olomouc a prohlédnout si studio, ze kterého rozhlas každý den vysílá. První prohlídka proběhne v 9 hodin a poslední v 16 hodin, prohlídky začínají každou čtvrthodinu. Průvodce budou dělat moderátoři a redaktoři Českého rozhlasu Olomouc. Vstup na prohlídku je zdarma.