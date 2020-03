Kdy: pátek od 14 hodin

Kde: Žižkovo náměstí, Olomouc

Za kolik: zdarma

Proč přijít: vzpomínková akce k 170. výročí narození T. G. Masaryka, slavnostní shromáždění se uskuteční za účasti představitelů města, Univerzity Palackého, Armády ČR, Vojenské hudby Olomouc, zástupců spolků a sdružení

Noc práva

Kdy: pátek od 15 hodin

Kde: právnická fakulta, Olomouc

Za kolik: zdarma

Proč přijít: večer a noc plné přednášek, divadelních představení, promítání a exkurzí

Benefiční bazárek

Kdy: pátek od 16 hodin

Kde: Centrum Pohybu, Olomouc

Za kolik: zdarma

Proč přijít: benefiční bazárek Terezy Kvapil Pokorné vás potěší pestrou nabídkou oblečení, módních doplňků, šperků, knih a různých drobností, celý výtěžek z akce bude věnován na podporu Tobíka a Matyáška z Modrého kruhu, který pomáhá dětem s autismem

Soví noc

Kdy: pátek od 18 hodin

Kde: Sluňákov, Horka nad Moravou

Za kolik: rodinné 200 korun

Proč přijít: večer se sovami ze stanice pro handicapované živočichy, aktivity pro děti, beseda, pohlaďte si sovu, vyfotografujte se s ni, večerní vycházka za houkání sov, vhodné i pro děti, které vydrží vzhůru po sovím způsobu, ukončení po 20 hodině

Plesáme spolu 25 let

Kdy: pátek od 19 hodin

Kde: Dům u parku, Olomouc

Za kolik: 180 korun

Proč přijít: první akce pořádaná k 25. výročí založení SPOLU Olomouc, večerem bude provázet Michal Holínka, k tanci i poslechu bude po celý večer hrát Dynasty - rock & pop kapela Přerov, vystoupení moderních gymnastek SK MG Olomouc, dogdancing, ohnivá show, součástí večera bude také tombola, občerstvení zajistí Hospoda u Magora

Olivy k MDŽ

Kdy: pátek od 19 hodin

Kde: Mozarteum, Olomouc

Za kolik: 180 korun

Proč přijít: olomoučtí improvizátoři s pomocí tradičního samce Žaka rozechvějí všechny struny vášně a dostanou do oběhu takové příběhy, které svět ještě neslyšel, neviděl a necítil

Motorband v Sklubu

Kdy: pátek od 20 hodin

Kde: Sklub, Olomouc

Za kolik: 290 korun

Proč přijít: kapela Motorband zahraje v olomouckém Sku, jako předkapela vystoupí novojičínská skupina Porta Inferi

Ples Bohuňovických mažoretek

Kdy: pátek od 20 hodin

Kde: kulturní dům, Bohuňovice

Za kolik: 100 korun s místenkou, 90 korun na stání

Proč přijít: zahraje skupina Funny, domácí kuchyně, bohatá tombola, vystoupení mažoretek

Ples fakultní nemocnice

Kdy: pátek od 20 hodin

Kde: Výstaviště Flora, Olomouc

Za kolik: 500 korun

Proč přijít: zahraje kapela The People

Ples Olomouckého kraje

Kdy: pátek od 19:30 hodin

Kde: Hotel NH Collection Olomouc Congress

Za kolik: 800 korun

Proč přijít: zazpívají mimo jiné Pavel Habera, Dasha, Olga Lounová…moderuje Tereza Kostková

The Plastic People of the Universe

Kdy: pátek od 20 hodin

Kde: Bounty Rock Cafe, Olomouc

Za kolik: 299 korun

Proč přijít: The Plastic People of the Universe, významný představitel československé undergroundové hudební scén

Den žen s květinami

Kdy: sobota a neděle, vždy od 8 hodin

Kde: zahradní centrum Florcenter, Olomouc

Za kolik: zdarma

Proč přijít: výroba flower boxů, pro děti budou připraveny tvořivé dílny

Nordic walking: Šternberk a okolí

Kdy: sobota od 9 hodin

Kde: sraz na nádraží, Šternberk

Za kolik: zdarma

Proč přijít: procházka vhodná pro všechny věkové kategorie, sportovce i válenkáře, délka trasy 10 nebo 15 kilometrů

Tvořivá Olomouc

Kdy: sobota a neděle, vždy od 9 hodin

Kde: Střední škola polytechnická, Olomouc

Za kolik: jednodenní 60, dvoudenní 100 korun

Proč přijít: prodejní výstava zaměřená na tvoření pro dospělé i pro děti, kreativní a výtvarné techniky, připraveny budou výtvarné dílny, workshopy a široké spektrum materiálů, nástrojů a nářadí, občerstvení formou bufetu

Odpudiví nebo kouzelní

Kdy: sobota a neděle, vždy od 9 hodin

Kde: Pevnost poznání, Olomouc

Za kolik: 35 korun

Proč přijít: čtyři desítky nejrůznějších druhů plazů, obojživelníků a bezobratlých živočichů, uvidíte užovku stromovou, největšího hada České republiky i starobylou želvu kajmanku dravou, v boxech se objeví veleštír hojný nebo štír Amoreuxův, přednášky (od 14 a od 16 hodin), workshopy

Setkání s bobry

Kdy: sobota od 9.30

Kde: Sluňákov, Horka nad Moravou

Za kolik: rodinné 200 korun

Proč přijít: poznejte místo, kde si našla domov bobří rodinka, informace o životě bobrů i o tom, jak bobři pomáhají s péčí o areál domu přírody, program ve skupinách pro dospělé a pro děti, průvodci Vlastimil Kostkan a Jiří Popelka

Zahájení sezony na hradě Šternberk

Kdy: sobota od 10 hodin

Kde: hrad Šternberk

Za kolik: základní 150 korun

Proč přijít: hrad Šternberk otvírá po zimním odpočinku své brány, možnost výběru ze dvou návštěvnických okruhů (Liechtensteinské sbírky, technický okruh Od kuchyně po půdu), masopustní ochutnávky

Velký dětský karneval

Kdy: sobota od 14 hodin

Kde: Záložna, Litovel

Za kolik: děti 10 korun, dospělí 30 korun

Proč přijít: show šaška Vikyho, animační tanečky, soutěže, dětská diskotéka, bubliny z maxibublifuku, občerstvení a drobné dárky zajištěny

Dětský karneval

Kdy: sobota od 15 hodin

Kde: Centrum pohybu, Olomouc

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: bohatý program, zábavné cvičení i tvoření

Olmütz under siege II

Kdy: sobota od 19 hodin

Kde: Bounty Rock Cafe, Olomouc

Za kolik: 130 korun

Proč přijít: blackmetalový nářez v podání kapel Mallephyr, Olovan a Nihillin

Galavečer SK UP Olomouc

Kdy: sobota od 19 hodin

Kde: RCO, Olomouc

Za kolik: od 320 korun

Proč přijít: galavečer je oslavou 70. výročí existence největšího sportovního klubu v Olomouckém kraji, ocenění nejúspěšnějších sportovců a osobnosti jednotlivých oddílů, moderuje olympijský vítěz Aleš Valenta

Koncert Marka Soldána

Kdy: sobota od 19 hodin

Kde: Open Wine Latino Bar, Olomouc

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: koncert oblíbeného zpěváka a kytaristy Marka Soldána, v ceně welcome drink

Skautský country bál

Kdy: sobota od 20 hodin

Kde: sokolovna, Dub nad Moravou

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: skupina Šediváci, zážitková kuchyně, míchané nápoje, bohatá tombola, fotokoutek, country vystoupení

Velká retro diskotéka

Kdy: sobota od 20 hodin

Kde: kulturní dům, Haňovice

Za kolik: 50 korun

Proč přijít: songy 70. - 90. let, hraje Kalliope - Michal Špičan

Obušku z pytle ven

Kdy: neděle od 10 a od 14 hodin

Kde: Moravské divadlo, Olomouc

Za kolik: od 70 korun

Proč přijít: příběh plný písniček a komických situací je určen pro dětské diváky od 3 do 10 let i pro dospělé

Bublinová show

Kdy: neděle od 15 hodin

Kde: Divadlo na Šantovce, Olomouc

Za kolik: 130 korun

Proč přijít: unikátní vystoupení s mýdlovými bublinami, ve kterém vám tento mág předvede, co vše se dá s bublinami podniknout

O chaloupce z perníku

Kdy: neděle od 15 hodin

Kde: kino, Uničov

Za kolik: 100 korun

Proč přijít: pohádka pro děti i rodiče, hrají Šárka Klečková a Vlasta Fischer, vhodné pro děti od 2 let

Klavírní koncert

Kdy: neděle od 18 hodin

Kde: kulturní dům, Šternberk

Za kolik: 130 korun

Proč přijít: klavírista, skladatel, pedagog a především výjimečný klavírní improvizátor Jiří Pazour, člověk mnoha hudebních dovedností, pokračovatel klasické koncertní improvizace navazující na odkaz Dr. Arneho Linky