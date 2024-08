OLOMOUCKO

Litovelský otvírák

KDY: sobota 10. srpna od 12 hod

KDE: Pivovar v Litovli

ZA KOLIK: 500 Kč

PROČ PŘIJÍT: Populární hudební festival v areálu litovelského pivovaru s možností exkurzí. Místní mok na čepu, dobroty k zakousnutí, chill zóna a atraktivní hudební program na dvou podiích. Mimo jiné zahrají Tata Bojs, Tomáš Klus, Premiér, Marpo & Troublegang, Queenie, Stracené Ráj či Metallica Revival.

Ilona Csáková u Trojice

KDY: pátek 9. srpna

KDE: Horní náměstí, Olomouc

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Pohodové letní večery s muzikou u Trojice pokračují dalším dílem. V 19 hodin Horní náměstí rozezní Ilona Csáková s kapelou, od 20:30 pak Honza Mlčoch s písněmi Karla Gotta.

Pecky od Lucie na Poděbradech

KDY: pátek 9. srpna, od 19 hod

KDE: bistro Terasa, přírodní koupaliště Poděbrady u Olomouce

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Známé hity rozezní areál přirodního koupaliště Poděbrady u Olomouce. Na Terase to rozjede olomoucká kapela Parní Lucie, jejíž repertoár tvoří skladby skupiny Lucie a Davida Kollera.

Romský festival na Floře

KDY: sobota 10. srpna od 15 hod

KDE: Pavilon E, výstaviště Flora Olomouc

ZA KOLIK: 100 Kč dospělí, 50 Kč mládež

PROČ PŘIJÍT: Festival Romani Gili se vrací do Olomouce již po sedmnácté. Pavilon E na Floře se roztančí v rytmu temperamentní romské hudby a strhujících vystoupení. Na pódiu se vystřídají osvědčené hvězdy i talentovaní nováčci. Mezi hlavní taháky patří kapela Maťo-Band Měrovice, která si získala srdce publika chytlavými melodiemi a energií. Zaručeně vás roztančí i Gipsy Meseč Dětřichov, strhující show plnou energie a vášně předvedou Ternore Princes Olomouc a Devleskere čhaja Ostrava.

Hody ve Štěpánově

KDY: pátek 9. - neděle 11. srpna

KDE: park ve Štěpánově

ZA KOLIK: vstup volný

PROČ PŘIJÍT: Tradiční třídenní hodování se spoustou vystoupení, koncertů, atrakcí a dobrot. Kapely rozezní štěpánovský park už v pátek večer, sobota pak nabídne celodenní proud muziky a zábavy. Mimo jiné vystoupí Honza Mlčoch s písněmi Karla Gotta, Bluesberg, Middle of the Sandwich a po delší pauze se do Štěpánova vrátí kapela Stracené ráj. Pro děti zahraje na zahradě kina loutkové divadlo dvě pohádky. V neděli je na programu hodová mše, průvod s dechovkou a hlavní hvězdou hudebního odpoledne pak bude Ilona Csáková.

Sirupárna FEST

KDY: sobota 10. srpna, od 10 do 22 hodin

KDE: altánek Smetanovy sady, Olomouc

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Máte rádi dobré jídlo, super hudbu a zábavu? Pak si nenechte ujít Sirupárna FEST, který se koná v sobotu ve Smetanových sadech v Olomouci! Tento den bude plný skvělého jídla a pití, hudby, a navíc budete mít možnost podpořit báječnou organizaci Mezi námi. Sirupárna FEST je nejen skvělou příležitostí pro zábavu, ale také možností přispět k dobré věci. Organizace Mezi námi se zaměřuje na propojení generací a podporu seniorů. Na festivalu budou babičky z této organizace číst dětem pohádky a vést kreativní dílničky, což přinese radost a obohacení jak dětem, tak i seniorům a rodičům, kteří si můžou v klidu dát drink.

PROSTĚJOVSKO

Kahovec a Sodoma ve Žraloku

KDY: pátek 9. srpna, od 18 hodin

KDE: Kemp Žralok, Plumlov

ZA KOLIK: 280 korun

PROČ PŘIJÍT: Legendární muzikanti Karel Kahovec a Viktor Sodoma, společně s kapelou George & Beatovens, se představí na unikátním koncertu v Kempu Žralok. Zazní nesmrtelné hity Modřínů háj, Poprava blond holky, Paní v černém či Zlatý důl nebo Black is black. K tanci a poslechu zahrají i regionální hosté Kokeno pozitiv rock.

Drahany 1945

KDY: sobota 10. srpna, od 10 hodin

KDE: louka, Drahany

ZA KOLIK: 300 korun, děti a senioři +65 200 korun, rodinné 750 korun

PROČ PŘIJÍT: Spolek Vojenské pancéřové techniky a Městys Drahany pořádají další ročník vyhlášené akce Drahany 1945. Louka za obcí Drahany nabídne neopakovatelný zážitek v podobě reálných bojových ukázek. Těšit se můžete na originální pancéřovou techniku z dob 2. světové války, repliky stíhaček Messerschmitt nebo Zero. Součástí programu je i akrobatická letecká show Martina Šonky, bitva rudoarmějců s vojáky Wehrmachtu a spousta atrakcí a zábavy pro děti.

Noční prohlídky Zámku PlumlovKDY: pátek 9. a sobota 10. srpna, od 18 hodinKDE: Zámek PlumlovZA KOLIK: 180 korun, děti do 12 let 110 korunPROČ PŘIJÍT: Tajuplné legendy oživí nasvícené komnaty nočního zámku. Těšit se můžete na šermířské souboje, tance nebo násilnosti. Vše v podání místních herců ochotníků. Vžijte se do příběhu z dob renesance, kdy vládli Plumlovsku Pernštejnové.

Gava band

KDY: sobota 10. srpna, od 19 hodin

KDE: Kemp Žralok, Plumlov

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Parta zkušených muzikantů z Ochoze u Brna roztančí Žralok. Na Brněnsku populární zábavovka zahraje k tanci poslechu a také na přání.

Svatovavřinecké hody

KDY: pátek 9. až neděle 11. srpna

KDE: Výšovice

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Třídenní hodové veselí odstartuje páteční taneční zábava se skupinou Merkur. V sobotu provoní Výšovice od 13 hodin Guláš fest a bábovka. Ve 14 a 15 hodin si budou moci návštěvníci prohlédnout i výšovický zámek. Nedělní budíček obstará kapela Vřesovanka, která projde celou obcí. Od 10.30 bude mše svatá a hody vyvrholí nedělní fotbalovým zápasem místních borců s výkopem v 17.30 hodin.

Exploze ro(c)ku

KDY: sobota 10. srpna, od 17 hodin

KDE: Areál Cykloška, Plumlovská přehrada

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: V rámci letního Turné 2024 Total Hejvy Motal, si můžete užít nesmrtelné hity metalových kapel 80. a 90. let. Chybět nebudou Iron Maiden, Motorhead a další kultovní hity těchto dnes už legend metalové scény.

PŘEROVSKO A HRANICKO

Svatovavřinecké hody Přerov

KDY: pátek 9. až neděle 11. srpna

KDE: náměstí TGM, Horní náměstí Přerov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Hody odstartuje v pátek vystoupení kapely Buty. V ten samý den na náměstí TGM vystoupí také přerovská skupina Pirrilo a Láďa Křížek & Kreyson. V sobotu bude na náměstí v centru města vyhrávat hudba už od 10 hodin. Na podiu se vystřídají cimbálová muzika Primáš, Academic Jazz Band, Korki, J. A. Kronek & Alband či Protheus. V 15 hodin vystoupí populární zpěvák Adam Mišík. Tečku za sobotním programem udělá zpěvačka a dvojnásobná zlatá slavice Aneta Langerová. Nedělní kulturní program zahájí na Masarykově náměstí už dopoledne cimbálová muzika Primáš. Následně náměstím projde historický průvod. Hodové veselí zakončí od 18.00 kapela Kameron.

Hodový výstava Salvador Dalí - Žiji sen

KDY: pátek 9. srpna od 18.00

KDE: Galerie města Přerova Horní náměstí

ZA KOLIK: zdarma

PROČ JÍT: Originální tvorbu legendárního surrealisty Salvadora Dalího, jedné z největších osobností výtvarného umění 20. století, nabídne hodová vernisáž v Galerii města Přerova. Expozici s podtitulem Žiji sen, ikonicky proslulým Dalího životním krédem, uvede herečka Chantal Poullain.

Komunitní snídaně na hradbách

KDY: sobota 10. srpna od 9 do 11 hodin

KDE: hradby v ulici Na Marku

ZA KOLIK: zdarma

PROČ JÍT: Město zajistí stoly, místo k sezení a také nabídku lahodné kávy, lidé zase mohou přinést běžné snídaňové menu, od rohlíků s domácí marmeládou až po vlastnoručně upečené koláče. Lidé se mohou těšit i na hudební vystoupení saxofonisty Dandyho Slivečky. Společná snídaně bude mít ještě jeden rozměr. Její účastníci mohou pomoci dobré věci, protože součástí bude i sbírka pro potřebné.

Posedlí Dakarem

KDY: sobota 10. srpna od 11 hodin

KDE: přerovská rokle

ZA KOLIK: dospělí 899 korun, děti 699 korun

PROČ JÍT: Kdo fandí Rally Dakar, nesmí chybět na Posedlí Dakarem Open Air. Malí i velcí účastníci budou moct prožít dakarské dobrodružství s předními českými závodníky. A letos je co slavit – výhru v kategorii kamionů, nejlepší historické umístění v autech a TOP 10 mezi motorkami. Těšit se můžete nejen na české závodníky a jejich závodní stroje, ale i na bivaky, doprovodná vozidla a spoustu dakaráků, kteří se rádi podělí o všechno, co ví nebo tuší.

Židovské Hranice

KDY: sobota 10. srpna od 14 hodin

KDE: sraz u Turistického informačního centra

ZA KOLIK: 60 korun

PROČ JÍT: Pro zájemce o židovskou historii jsou připraveny komentované prohlídky po historickém jádru města. Součástí prohlídkové trasy je někdejší židovské ghetto, synagoga, proluka u synagogy s instalací od umělecké kovářky Christine Habermann von Hoch. V rámci návštěvy hranické synagogy budou účastníci seznámeni s dějinami hranické židovské obce a také se dozvědí, jakou roli hrála synagoga v životě Židů. Vstupenky zakoupíte v Turistickém informačním centru na zámku. Kapacita jedné prohlídky je 35 osob.

Sněhová královna v Ledovém království

KDY: sobota 10. srpna od 18 hodin

KDE: Letní kino Hranice

ZA KOLIK: 100 korun v předprodeji, 150 korun na místě

PROČ JÍT: Dětský muzikál na motivy známé pohádky Sněhová královna v Ledovém království.V ledovém království na konci světa žije zlá Sněhová královna, která má srdce z ledu. Jednoho dne, když se prohání jako mrazivá meluzína nad Královstvím slunce, zahlédne prince Kryštofa, který si ze sněhu staví sněhuláka. Jeho mladší sestřičky Ella a Anna si z bratrovy nešikovnosti dělají legraci…a tak, když mu Sněhová královna nabídne náruč stříbrného prachu a celé království z ledu, nechá se očarovaný Kryštof unést do její říše. Jeho náhlé zmizení trápí obě sestřičky, které se ho vydají se sněhulákem Olíkem hledat.

JESENICKO A ŠUMPERSKO

VÝSTAVA MEČÍKŮ

KDY: sobota 10. srpna od 9:00 do 17:00, neděle 11. srpna od 9:00 do 15:00

KDE: Kulturní dům - Rapotín

ZA KOLIK: -

PROČ PŘIJÍT: Přijďte se podívat na 61. ročník tradiční výstavy mečíků v KD Rapotín. Při obdivování pestrobarevných květů gladiol se můžete občerstvit zvěřinovými specialitami mysliveckého spolku Buková. V neděli od 15:00 bude možnost zakoupit vystavené květiny.

VESMÍRNÝ DEN V MUZEU ZÁBŘEH

KDY: sobota 10. srpna od 9:00

KDE: Muzeum Zábřeh

ZA KOLIK: 50 Kč, děti do 3 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Přijďte s dětmi zažít jedinečnou atmosféru Vesmírného dne. Na malé vesmírné průzkumníky čeká dílnička s výrobou vlastní planety, pátrání po tom, co spolkla černá díra, nebo efektní pokus s vařením jádra komety. Starší návštěvníci mohou zkusit vypustit malou vesmírnou raketu nebo ovládat průzkumné autíčko Mars rover, a pokud bude příznivé počasí, tak se i podívají dalekohledem se speciálním filtrem na naši nejbližší hvězdu. Můžete ochutnat lyofilizované těstoviny, jaké jedí i astronauti na Mezinárodní vesmírné stanici. Po dobu konání akce bude otevřena dětská prázdninová výstava Vesmírná herna.

KONCERT BBZDE+SIBÉRIJA

KDY: pátek 9. srpna od 18:00

KDE: zahrada Katovny - Jeseník

ZA KOLIK: v předprodeji 150 Kč, v den konání 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Přijeďte se podívat na vystoupení alternativního hudebně-básnického sdružení BBZde, v jejichž tvorbě jde o celkový dojem, kdy je text, hudba i vizuální dokreslení vystoupení vnímáno jako celek. Ztvárňují texty a básně jak vlastní, tak i od blízkých autorů. Jejich hosty budou kamarádi z rýmařovské kapely Sibérija, hrající zajímavý a přitom ne vyumělkovaný alternativní rock.