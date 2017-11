Kam o víkendu? Do podzemí, na vepřové hody i veganský brunch

Pravidelná porce tipů na zajímavé víkendové akce na Olomoucku.

Veganský brunch

Olomoucká kavárna Café Castle v pasáži Masné krámy pořádá v neděli od 10 do 14 hodin čtvrtý veganský brunch (pozdní snídani až oběd).

Všichni, kdo si chtějí první listopadovou neděli vychutnat se zdravým jídlem, budou mít na výběr se několika veganských hlavních chodů, předkrmů a dezertů.

Workshop recyklovaného skla

Recyklační umělec Jiří Brauner z ateliéru MARS (moderní ateliér recyklovaného skla) povede v neděli 5. listopadu v olomouckém studiu Mimokolektiv workshop na téma Oživte si starou láhev a dejte jí novou tvář.

Během workshopu si můžete oříznout svoji vlastní vázu, misku, skleničku. Cena na osobu je 330 korun, v ceně jsou dva řezy svého nebo na místě vybraného skla. Nutná rezervace na mailu info@mimokolektiv.cz. První skupina začíná ve 14 hodin, druhá v 16.30.

Halloween ve Výpadu

Odvážlivci mohou přijít oslavit halloween v neděli 5. litopadu v 17.30 hodin do krytu civilní obrany v olomouckých Bezručových sadech.

Stezka odvahy je určena pouze dospělým a mládeži od 15 let. Vstup do krytu je na vlastní nebezpečí a není doporučen epileptikům. Vstupné dobrovolné. Halloween pro děti se v krytu koná od 14.30 hodin. (jon)

Výstava supersporťáků

V olomouckém obchodním centru Olomouc CITY si budou moct od soboty 4. listopadu všichni benzínoví nadšenci prohlédnout sbírku supersportovních vozů značek Lamborghini, Ferrari, Porsche nebo Maserati.

Auta propůjčí fanklub nadšenců sportovních vozů Roadtrip Gang. Výstava potrvá až do neděle 12. listopadu a výtěžek bude věnován na dobročinné účely.

Do podzemí Klášterního Hradiska

Veřejnosti budou v sobotu 4. listopadu přístupné podzemní prostory Klášterního hradiska. Prohlídka povede přes podzemní prostory pod nájezdovým můstkem do areálu nemocnice, následně na nádvoří a do podzemí pod zvonicí.

Poté do východního křídla a po schodišti do prvního patra podzemních prostor, kterými se s průvodci návštěvníci dostanou až do nejnižší úrovně podzemí Klášterního Hradiska.

Drakiáda se zahraničními studenty

Workshop a pouštění draků se zahraničními studenty univerzity pořádají organizace Isha a ESN UP Olomouc. Workshop výroby draků začíná v 10 hodin ve společenské místnosti kolejí na Neředíně. Vstup je 60 korun a je nutné si rezervovat místo přes internet.

Poté proběhne přesun ven, kde se budou draci pouštět a přijít může kdokoliv.

Dobročinný bazárek pro Elenku

Kosmetické studio Felicity pořádá potřetí dobročinný bazar značkového oblečení, obuvi, kabelek a dalších doplňků. Akce se bude konat ve studiu Felicity v pátek od 15 do 20 hodin. Výtěžek z bazaru půjde na léčbu nemocné Elenky Vojtkové.

„Zveme všechny, kteří si chtějí doplnit podzimní šatník o krásné a módní kousky, aby přišli a udělali radost sobě a zároveň pomohli Elence,“ stojí na facebookovém profilu Elenky. Organizátorky by chtěly letos vybrat osmdesát tisíc, což je o pětadvacet vícnež loni.

Zabijačkové speciality na zámku

Všichni labužníci a milovníci zabijačky si přijdou na své v sobotu 4. listopadu, kdy se na nádvoří zámku Plumlov konají tradiční zámecké vepřové hody. Příchozí si pochutnají na specialitách a čerstvé zabijačkové polévce z místního řeznictví.

Hody na zámeckém nádvoří vypuknou v deset hodin. „Je to hodně navštěvovaná a vyhledávaná akce u nás. Lidé si koupí úplně čerstvou zabijačku, jitrnice, tlačenku, všechno, co je napadne. A hned teplé si to můžou sníst, pivečko k tomu, nebo svařené víno na zahřátí,“ láká Kateřina Jenešová ze zámku Plumlov.

K dobré chuti zahraje sdružení prostějovských a plumlovských muzikantů Náhodná sešlost. Hodovat se bude, dokud všechny zásoby nedojdou.

„Ve dvanáct nebo v jednu hodinu už tam většinou řezník stojí a nemá co prodávat,“ dodala Jenešová.

Odpoledne vystřídá na nádvoří zabijačku akce pro děti Uspávání broučků. Od 17 hodin začíná diskotéka s broučky a hlavním bodem programu bude lampionový průvod. (jon)

Bystřické banjo

Kulturní a informační centrum Velká Bystřice pořádá v sobotu od 15 hodin devatenáctý ročník přehlídky trampské, folkové, country a bluegrassové hudby.

Vystoupí skupiny Freďáci, Kofe@Vlna s Vivi, Lístek, Podjezd, Přátelé, Šediváci a Švédova trojka. Jako předkapela vystoupí MS Band Velká Bystřice. Přehlídku moderuje lipenská zpěvačka Blanka Tornádo Prudilová. Lístek lze koupit na místě a stojí 170 korun.

Tajemný zámek

Zámek Náměšť na Hané zve na tajuplné prohlídky s duchy a strašidly v sobotu od 17 hodin. Vstupné stojí 120 korun. Prohlídku je nutné rezervovat na telefonním čísle 585 952 184 nebo 737 291 359.

Větrání: putování na malou Hanou

Fakulta tělesné kultury UP pořádá v sobotu 4. listopadu další výlet z turistické série Větrání. Cílem sobotního třináctikilometrového putování z obce Nectava bude malebné Jevíčko na Malé Hané. Účastníci se sejdou ve čtvrt na osm ráno před olomouckým hlavním nádraží, odkud společně vyjedou vlakem. Návrat je plánován na 18 hodin.

Promítání ve Štěpánově

Animovanou komedii pro děti Příšerky pod hladinou promítá v sobotu od 15 hodin kino Štěpánov. Vstupné na film o zaplavené zemi, kterou obývají jen animovaní tvorové z hlubin, je 50 korun.