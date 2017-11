Kam o víkendu? Do olomouckého podzemí, karneval, jarmark či divadélka

Nabízíme vám pestrý mix víkendových akcí. Vyberte si.

Ilustrační fotoFoto: archiv Pavel Sněhota

Eliška Balzerová v představení Můj báječný rozvod

Česká divadelní i filmová herečka Eliška Balzerová, kterou znáte třeba z filmu Vrchní prchni nebo ze seriálu Nemocnice na kraji města, přijede do Šternberka.

V místním kulturním domě zazáří v sobotu večer jako hvězda one women show (vystoupení jednoho herce, pozn. red.) Můj báječný rozvod. Komedii podle irské dramatičky Geraldiny Aron zrežírovala Jana Kališová. Vystoupení začne v 19 hodin a vstupenka, kterou si můžete zakoupit v informačních centrech ve Šternberku a Uničově, stojí necelých tři sta korun.

Tvoření s/z kůží – sobota pro tatínky s dětmi

Lesní klub Bažinka v Horce nad Moravou si na sobotní dopoledne připravil program pro tatínky a jejich ratolesti. Účastníci si budou moci vyzkoušet práci sedláře, zjistit, jak se pracuje s kůží, a vyrobit si z ní, co uznají za vhodné. Odnést si tak můžou třeba klíčenku, opasek, ozdobu na krk nebo náramek.

Vstupné na akci je padesát korun plus cena materiálu dle spotřeby. Program bude od 9 až do 13 hodin. Každý by si měl přinést vlastní svačinu a pití. Na akci je nutné se přihlásit na www.bazinka.cz.

Narozeniny Expozice času – karneval

Sobotní karnevalové odpoledne připravují ve Šternberské Expozici času. Ta letos slaví šesté narozeniny. Na programu oslav nebude chybět karnevalová diskotéka, hry, tvořivé dílny nebo filmová pohádka.

Ti, kteří chtějí něco vyhrát, by neměli podcenit přípravu, bude se totiž vyhlašovat nejhezčí maska. Vstupné na karneval je šedesát korun a zábava vypukne v 15 hodin.

Úplné zatmění

Pro milovníky divadla a literatury prokletých básníků připravilo Moravské divadlo ideální kombinaci. Jde o představení Úplné zatmění, které vypráví o Arthuru Rimbaudovi a Paulu Verlainovi. Není však životopisným převyprávěním jejich osudů. Zaznamenává spíše jejich touhy, lásky a vypráví o prokletí, které je jedinou cestou ke svobodě.

Představení začíná v sobotu v 19 hodin, vstupenky stojí od sto třiceti do dvě sta třiceti korun.

Výstava amatérských tvůrců

Ve velké Bystřici v neděli odstartují výstavu obrazů a fotografií amatérských umělců. K vernisáži, která začne v 16 hodin, zahraje krátký koncert soubor Tragedia fis moll.

Vše se odehraje v místní Orlovně. Vstup je volný a výstava bude ke shlédnutí až do další neděle.

Prohlídka olomouckého podzemí

Koho zajímá, co se skrývá pod dlaždicemi historického centra hanácké metropole, bude mít šanci to na vlastní oči prozkoumat už tuto neděli. Prohlídka bude probíhat od 15.40 do 18 hodin.

Návštěvníci se podívají do krypty pod kostelem svatého Mořice a také do bývalého podzemního velitelského stanoviště Štábu Civilní obrany Olomouckého okresu, které bylo vybudováno v 50. letech letech minulého století. To se nachází pod zahradou za kostelem svatého Michala. Cena vstupenky na prohlídku s výkladem je sto korun.

UP Bussines camp

V sobotu budou úspěšní podnikatelé celý den od 8 hodin radit těm začínajícím. Každého, kdo o to bude stát, zasvětí do tajů start-upů a marketingu, budou mluvit o svých úspěších a také o tom, jak se svými nápady pronikli za hranice České republiky.

Přijede například zakladatel úspěšného českého webu s akčními nabídkami Slevomatu, umělkyně, která rozjela vlastní firmu nebo mladíci, kteří prorazili s filtrem na vodu. Business camp proběhne v budově Právnické fakulty. Vstupné na celodenní akci stojí pro studenty skoro tisíc korun.

Tvořivý Jarmark

Zimní tvořivý jarmark pro děti odstartuje v sobotu večer v prostorách mateřské školky v ulici Michalské stromořadí. Děti budou moci s rodiči vytvářet různé keramické výrobky a vánoční dekorace.

Součástí bude i kavárnička, ve které bude na návštěvníky čekat něco dobrého k jídlu i k pití. Akce potrvá až do odpoledne, plánovaný konec je v 17 hodin.

Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Pražský divadelní soubor 100 opic představí částečně hranou a částečně loutkovou formou známý příběh O Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém. Po představení bude následovat pohádková dílna pro malé divadelníky.

Vystoupení začne v neděli v 16 hodin v Divadle hudby. Vstupenka stojí osmdesát korun.

Divadlo Ferda Mravenec

Do kina Metropol přijede v sobotu divadelní soubor Docela velké divadlo z Litvínova. V 15.30 ožijí na pódiu všechny hmyzí postavičky ze Sekorovy pohádky o mravenci Ferdovi.

Za sto šedesát korun uvidíte Brouka Pytlíka, Berušku i samotného Ferdu mravence v nadživotní velikosti a budete s nimi moci prožít některé z jejich dobrodružství. (sla)