Kam o prodlouženém víkendu? Na noc divadel, výlov i modely

Pestrá nabídka tipů na zajímavé akce na Olomoucku během "sametového" prodlouženého víkendu.

Večerní vyjížďka Olomoucí na koloběžkách

Olomoučtí koloběžkáři zvou na večerní projížďku olomouckými parky. Zúčastnit se může každý, koloběžky si budou zájemci moct zapůjčit za 100 korun na místě.

Vyjíždět se bude v neděli v 18 hodin od prodejny RideON v Denisově ulici.

Jízda trvá asi hodinu a půl. Pokud máte o účast na akci zájem, registrujte se předem na e-mailu info@rideon.cz, nebo na telefonním čísle 604 760 476.

Galavečer Dobrého místa pro život

Pátek večer se v NH Hotelu ponese ve znamení tance, který pomáhá. Dobré místo pro život, organizace, která poskytuje a zprostředkovává pomoc organizacím a jednotlivcům, kteří ji potřebují, tu pořádá Taneční galavečer.

Tím bude provázet Martina Qweetko Procházková z Rádia Haná, součástí programu bude křest kalendáře Dobrého místa pro rok 2018 a přijde i jeho patron Jan Antonín Duchoslav.

Svým vystoupením návštěvníky potěší baletky Moravského divadla. Výtěžek z večera podpoří střední, základní a mateřské školy pro sluchově postižené. Vstupenky, které stojí 200 korun, si rezervujte předem. Akce startuje o půl osmé večer.

Noc divadel

Celorepubliková akce oživí i olomoucké scény. V Tramtárii a Moravském divadle provedou návštěvníky po zákulisí. V Divadle hudby bude improvizace a DJ, v Divadle na cucky hudba mladých písničkářů a vše uzavře afterparty v Konviktu.

Vstupné na většinu představení a akcí je zdarma. Nejdříve začíná program už ve dvě hodiny v Divadle na cucky, kde startují dílnou pro děti. Ten není zdarma, za účast ratolestí zaplatí návštěvník 70 korun.

Dizajntrh

V pátek odstartuje na Korunní pevnůstce už druhý ročník Dizajntrhu. Představí se na něm nezávislí tvůrci a návrháři z Česka i Slovenska. Lidé si budou moci vyrobit různé doplňky i kosmetiku v dílnách a workshopech nebo shlédnout dokument o oděvním průmyslu a jeho udržitelnosti.

Za třicet korun se budete moci podívat do výstavního prostoru a koupit si, co vás zaujme. Na dílny, workshopy a besedy je nutné se registrovat zvlášť. Celý program a další informace najdete na www.dizajntrh.cz.

Výlov rybníka v Hlušovicích

Na výlov rybníka zvou do Hlušovic místní rybáři. Letos mají v plánu vylovit všechno, co se hýbe, a zjistit tak, jaké rybí skvosty se v jejich rybníku vlastně skrývají. Ukážou se možná i rybí obři z hlubin.

Akce začne u rybníka v sobotu v 9 hodin. Hlavním lákadlem budou čerstvé rybí speciality, třeba smažený nebo uzený kapr.

Výstava železničních modelů

Přerovští železniční modeláři odhalí své skvosty. Největším lákadlem bude velké provozní kolejiště s padesátkou vlakových souprav. Výstava v Klubu železničních modelářů a přátel železnice v Přerově v Husově ulici se koná pravidelně jednou za rok ve dvou posledních listopadových víkendech.

Letos bude otevřeno o víkendu 17.–19. listopadu od pátku až do neděle a poté v sobotu a neděli 25. a 26. listopadu, a to vždy od 9 do 17 hodin. Každý víkend bude výstava trochu odlišná, první termín se zaměří na železnici v období let 1993–2007 a druhá bude mapovat nádraží, kolejiště a vlakové soupravy od roku 2008 až do současnosti.

Jednodenní kurz práce s kůží

V jednodenním workshopu, který se koná jak v sobotu, tak i v neděli vždy od 9 hodin, se budou zájemci moci naučit, jak pracovat s kůží. V Olomoucké dílně na Holické ulici vám experti z firmy Mr.kev za 500 korun ukážou, jak kůži řezat, šít, barvit nebo zdobit raznicemi.

Každý, kdo se dílny zúčastní, si domů odnese vlastnoručně vyrobený a ozdobený opasek. Olomoucká dílna je otevřená všem, a to nejen v rámci workshopů. Využít ji můžete vždy, když si potřebujete něco opravit nebo vyrobit a nemáte k tomu odpovídající nářadí nebo zázemí.

Výlet ze Senice do Náměště na Hané

Volný pátek využijí turisté pro další výlet ze série Větrání pořádané pod hlavičkou programu Radost z pohybu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého. Tentokrát se vydají podél říčky Blaty. Trasa vede ze Senice na Hané přes Seničku do Náměště na Hané, přičemž sleduje naučnou stezku Elišky z Kunštátu.

Všichni výletníci se setkají na nádraží v Senici na Hané pět minut po deváté. Z Olomouce vlak vyjíždí v 8:31, z Litovle v 8:29 a z Prostějova už v 8:02 ráno.

Kurz ženské sebeobrany

V sobotu se v klubu Krav Maga-Kapap Bohemia v olomoucké Božetěchově ulici budou soustředit na ženy. Zájemkyním pomohou vylepšit jejich schopnost bránit se. Tříhodinový tréning začne v 9 hodin a cena kurzu je 200 korun.

Trenéři se zaměří na nejčastější možné způsoby napadení žen, jako například obejmutí, škrcení, strhnutí či boj na zemi. Nejdříve se ženy a dívky naučí, jak podobným situacím předcházet, posléze ale také, jak protivníka přemoct, když dojde ke střetu a jak utéct do bezpečí.

