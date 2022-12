Protáhnout si tělo po vánočním hodování a sledování pohádek může každý, kdo v sobotu vyrazí na tradiční Silvestrovský běh do Smetanových sadů v Olomouci. Letos se jedná o již 39. ročník oblíbené sportovní akce, kterou pořádá Liga stovkařů. Prezentace účastníků je od 13 do 13.50 hodin u hudebního altánku.

Na výběr jsou tratě o délce 1 300 metrů, 2 600 metrů nebo 5 200 metrů. Není nutné trať celou uběhnout, kdo chce, může ji projít s dětským kočárkem nebo zdolat třeba na odrážedle. Oceněni budou nejrychlejší běžci na každou vzdálenost. Po skončení běhu se koná tombola, kde budou slosovány kupony ze startovních čísel všech běžců. Akce se koná za každého počasí.

Silvestrovský běh v Olomouci: oslavte poslední den roku na čerstvém vzduchu

Do vody i na punč

Pro milovníky vodních radovánek je od 9 do 18 hodin otevřený olomoucký aquapark, na Nový rok mohou zájemci přijít od 13 do 20 hodin. Centrum zdraví v Bohuňovicích bude v sobotu v provozu od 9.30 do 15 hodin, v neděli je zavřeno.

Nové aquacentrum ve Šternberku zve návštěvníky do vodní i wellness zóny v době od 10 do 14 hodin, v neděli má zavřeno.

Plavecký stadion v Olomouci ani krytý bazén v Uničově nejsou na Silvestra v provozu.

Při silvestrovské procházce městem se Olomoučané mohou zastavit na voňavý punč na Horním náměstí, kde zůstává otevřeno několik stánků s občerstvením. V provozu tam bude i dětský kolotoč - ten sveze děti na Silvestra do 18 hodin, na Nový rok od 13 do 20 hodin.

Na Kosíř! Na Bradlo! Tipy na silvestrovské a novoroční výšlapy na Olomoucku

Zoologická zahrada na Svatém Kopečku uvítá návštěvníky od 9 do 14 hodin, na Nový rok bude areál přístupný od 9 do 18 hodin. Děti se mohou těšit na sváteční pohádkovou výzdobu a koledy.

Kdo bude chtít, může na Silvestra vyrazit do kina. Například v Metropolu se od 15 hodin promítá český pohádkový film Největší dar o osudech svérázných obyvatel malé valašské vísky, které se protnou s prastarými slovanskými bohy jako je Perun, Radegast nebo Černobog. V 17 hodin je na programu pohádková baletní klasika vhodná pro celou rodinu Královský balet: Louskáček.

Párty na náměstí

Velkou silvestrovskou párty pořádají od 15 hodin na náměstí v Litovli. Děti se mohou těšit na animační tance, soutěže a drobné odměny a speciální punč. V 16.30 hodin začne diskotéka, hrát se budou retrohity i novinky. V 18 hodin je na programu společný přípitek šampaňským. Pořadatelé zajistí kolotoč pro děti, stánky s punčem, svařeným vínem i bombardinem a zvou také na horkou čokoládu, trdelníky, párek v rohlíku nebo cukrovou vatu.

S letošním rokem se budou loučit rovněž na hradě ve Šternberku, program je tam pro malé i velké návštěvníky připravený od 10 do 15 hodin. Kromě prohlídek je potěší netradiční Rudolfínská mincovna, kde se dozví různé zajímavosti a mohou si vyrazit vlastní minci. Připraveno bude občerstvení a program doplní flašinetářka.

Novoroční ohňostroj se vrací do Olomouce! Rozzáří nebe nad pevnůstkou

Divadelní Silvestr začne už v 10 hodin v kulturním domě Nadační ve Velké Bystřici na Olomoucku. Pořadatelé kromě kulturního zážitku z ochotnického představení známé komedie Byl to skřivan lákají na přípitek v pravé silvestrovské poledne a bohatý raut.

Strávit silvestrovské odpoledne exkurzí a ochutnávkou v pivovaru a výrobně řemeslných tvarůžek může každý, kdo si zadá online rezervaci na webu pivovaru Tvarg ve Velké Bystřici. Ve 14 hodin začíná exkurze v tamní tvarůžkárně a o hodinu později v pivovaru. Na obě exkurze jsou zatím volné kapacity.