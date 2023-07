Zajít v Olomouci na polední menu a zaplatit méně než 150 korun? Restaurací a hospod, které nabízejí hostům polévku a hlavní chod za tuto částku, v krajském městě postupně ubývá.

Na oběd pod 150 korun je možné v Olomouci zajít například do restaurace Caruso | Foto: Deník/Magda Vránová

Ceny obědů se po opakovaném zvýšení cen elektrické energie, plynu, nájemného a potravin většinou pohybují o několik desítek korun výše.

Hlavní chod pod 150 korun zatím nabízí například restaurace Caruso ve Střední Novosadské ulici. Každý den je v době oběda na výběr z pěti jídel, dvě z nich jsou tradičně za 145 korun, další okolo 165 až 190 korun. Polévka je stále zahrnuta v ceně poledního menu.

„Ve spoustě olomouckých podniků si už hosté za polévku musejí připlácet. U nás je zdarma, platí to při objednávce v restauraci i na rozvoz, což hosté vítají. Zájem o levnější obědy samozřejmě je, ale celková cena asi není pro naše zákazníky úplně rozhodující. Mnozí si totiž rádi připlatí a dají si o něco dražší vepřový nebo kuřecí steak,“ popsala provozní Martina Piňosová.

Jde to, ale při velkém počtu porcí

Olomoučané mohou na polední menu za ceny od 139 do 149 korun zajít také do pivnice Radegast v Janského ulici. Udržet tyto ceny ale po zdražení elektrické energie, plynu, nájemného, potravin a nápojů už podle provozovatele Jindřicha Kolovrátníka do budoucna nelze.

„Uvařit oběd za 150 korun se dnes ještě dá, ale porcí se pak musí prodat tolik, aby to pokrylo navýšené náklady prakticky na všechno. V okolí už ze stejných důvodů zvýšila ceny poledního menu většina restaurací, my jsme samozřejmě také řešili, co dál s kuchyní. Nakonec jsme došli k závěru, že ji zrušíme. Vařit budeme do konce prázdnin, od září kuchyň zavíráme,“ sdělil provozovatel Jindřich Kolovrátník.

Pivnici provozuje už třicet let a po celou dobu hostům nabízel také teplé obědy a večeře. Od podzimu tam lidé budou dál chodit hlavně na oblíbené pivo z tanku.

„Provozní dobu necháme stejnou jako máme nyní, měnit to zatím nebudeme. Hostům k pivu nabídneme třeba nakládaný hermelín, tlačenku nebo utopence. Uvidíme, jak se bude dál vyvíjet situace v gastronomii. Je také možné, že v budoucnu bude jídlo v restauraci spíše občasným zážitkem než každodenní realitou,“ dodal Jindřich Kolovrátník.

Chceme to ještě udržet

V centru Olomouce mohou lidé zajít na polední menu do 150 korun například do restaurace Slovanský dům v Hynaisově ulici. Obědy tam obvykle stojí 145 korun.

„Naposledy jsme ceny zvyšovali o pět korun před zhruba čtyřmi měsíci. Co se týká neustále rostoucích nákladů, tak uvařit se ještě za podobné částky dá, ale je to už skoro na hraně. Pokud to půjde, chceme ceny ještě nějakou dobu udržet,“ uvedl provozovatel Jaroslav Kubušek.