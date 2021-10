Příjmy od zdravotních pojišťoven pokryjí jen padesát procent nákladů. „Čím více je pacient vzdálen od pracoviště, tím více stoupají náklady. Pracovníci stráví mnoho času na cestách a mohou tak přijmout do péče méně pacientů. Bez příspěvku jednotlivců či firem bychom nemohli naši péči vůbec poskytovat,“ vysvětlila vedoucí Hospicové péče Caritas Leona Martinková.

Mobilní hospic je možné podpořit nákupem kávy a moučníku v nákupní galerii Šantovka ve čtvrtek 7. října od 13 do 18 hodin před prodejnou H&M.Zdroj: Charita OlomoucV Olomouckém kraji zajišťuje mobilní hospicovou službu Hospicová péče Caritas. Díky třem pracovištím v Olomouci, Šumperku a Zábřehu působí v každé oblasti do vzdálenosti nejméně třiceti kilometrů a pokrývá převážnou část území Olomouckého kraje. Na každém pracovišti má nonstop pohotovost jak zdravotní sestra, tak lékař. Domácí hospic zajišťuje pro pacienta nejen veškeré léky a potřebné přístroje, ale poskytuje také podporu a doprovázení pacientům i jejich blízkým pečujícím prostřednictvím dalších odborníků, například sociálních či pastoračních pracovníků.

Pro nadšené kuchařky a cukráře je připraven druhý ročník úspěšné online soutěže Bochte pro hospic o nejlepší recept na buchtu, koláč či moučník. Podrobnosti k soutěži zájemci najdou na webu Charity . Výherci získají knihu receptů od známé cukrářky Mirky van Gils. Soutěž trvá až do 20. října.

Pro návštěvníky tam bude od 13 do 18 hodin připravena lahodná káva, sladký moučník či výborná balená buchta na cestu. Hospicovou péči je možné podpořit také zasláním finančního daru prostřednictvím portálu Darujme.cz či přímo na účet Charity Olomouc, který má číslo 1221443811/0100, VS 9001.

