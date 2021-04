„Co jsem zatím měla objednávky, klientky byly v pohodě. Vzaly to jako fakt. Otázkou je, jaká bude realita příštího týdne, kolik jich skutečně dorazí. Vysvětluji zákaznicím, kde se mohou otestovat, kde všude jsou certifikovaná místa,“ popisovala situaci Jana Štetinová, která má kosmetický salon poblíž centra Olomouce.

„Problémy ale budou. Kosmetičkám, co objednávaly dopředu, už dnes první zákaznice termíny zrušily, že za těchto podmínek nepřijdou,“ dodala.

Přiznala, že čekala silnější odezvu na ohlášené otevření části služeb. Pleť přece dostává pod rouškou zabrat a obočí je potřeba odborně upravit.

„Nával je menší než po předchozí pauze. Jistě kvůli požadovaným testům. Lidé vyčkávají, jestli se to třeba nějak změní,“ odhadovala.

Do příprav olomoucké provozovny se pustí v pátek.

„Musím hlavně vymést prach, který se usadil za ty dlouhé měsíce. Věřím, že naposledy,“ poznamenala.

Na dveře pak vyvěsí nové protiepidemické pokyny, kterými se budou kosmetické služby od pondělí řídit. „Nové jsou jen testy. Ostatní jsme už dodržovali,“ uvedla kosmetička.

Ostříhání zhatí plné testovací místo

Podle olomoucké kadeřnice Blanky Macháčkové z vyhledávané provozovny v Litovelské ulici až příští týden ukáže, zda budou zákazníci ochotně podstupovat testování, nebo si nakonec v prvních dnech pro nový účes nepřijdou a budou spíše vyčkávat.

„Probíráme zrovna s kolegyněmi, co se to na nás chystá. Do práce lidem stačí obyčejné samotesty a k nám musí přijít klienti s negativním testem z certifikované laboratoře nebo dokonce PCR testem,“ poukazovala.

„Taky si neumím představit, že zákazníky, kteří navštívili kadeřnictví nebo kosmetiku, bude někdo zpětně kontrolovat, zda povinnost skutečně splnili a byli se otestovat. Máme hygieně dodávat data o klientech, aby je dohledali v odběrových místech? Nevíme, mnoho toho opět nevíme,“ kroutila hlavou známá kadeřnice.

Požadované otestování na koronavirus před návštěvou provozoven kadeřnictví, kosmetiky či dalších služeb ještě může klientovi zhatit to, že nebude volné místo v nejbližším certifikovaném odběrovém centru.

Ladit termíny může být složitější, protože se dá očekávat zvýšený zájem o testování. V Olomouci měly v úterý odpoledne volné termíny na bezplatné antigenní otestování počátkem příštího týdne obě nemocnice.