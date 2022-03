„Lidem, kteří uprchli z války, často cestovali i několik dní a do Hanáckých kasáren přišli zcela bez prostředků, jsme již vydali na 400 balíčků s hygienickými potřebami pro děti a dospělé a zhruba stejný počet potravinových balíčků,“ informovala v pátek odpoledne mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Lucie Balážová.

Hanácká kasárna jsou centrem pro uprchlíky, nabízí i dětský koutek a přespání

Celkově se jednalo o více než 300 kilogramů trvanlivých potravin a stovky hygienických prostředků.

„Rovněž reagujeme na specifické požadavky, zejména s ohledem na nejmenší děti. Vydali jsme tak například několik desítek balení plen, několik dětských kočárků či dětské oblečení,“ sdělila mluvčí.

Humanitární sbírka odstartovala v pondělí 7. března. Vjezd do skladu je z Koželužské ulice a je označen. Příjem potřebného materiálu, a to jak potravin, tak hygienických potřeb, probíhá od pondělí do pátku od 14 do 17 hodin. V případě větších darů (na paletách) je třeba se předem obrátit na pracovníky skladu telefonicky.

Sklad materiální pomoci zabezpečuje ve spolupráci s KACPU Arcidiecézní charita a Potravinová banka.

Tererka už ubytovává ženy a děti z Ukrajiny, desítky jich našly azyl v Holečkově

Aktuálně jsou v KACPU potřeba tyto položky:

• šampony

• zubní pasty

• zubní kartáčky

• mýdla

• dětské zubní pasty

• dětské zubní kartáčky

• krémy na ruce a opruzeniny

• balené pečivo

• sušenky

• masové, zeleninové a ovocné konzervy

• nové balené papuče hotelového typu