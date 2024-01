Pětatřicátiny ve stejné sestavě oslaví skupina Kabát Po čertech velkým turné 2024 po stadionech napříč Českou republikou. V sobotu 26. října zaplní fanoušci nejúspěšnější tuzemské kapely olomoucký zimní stadion. Zatímco jinde už pomalu mizí vstupenky, na olomoucký koncert je zatím zakoupit nelze.

Autogramiáda kapely Kabát v Olomouci, 18. listopadu 2022 | Video: Deník/Daniela Tauberová

Management kapely v Olomouci čeká na podpis nájemní smlouvy.

„Zaskočilo mě to, když jsem před Vánocemi zjistila, že vstupenky do Olomouce nejsou v prodeji. Chtěla jsem je nadělit zbytku rodiny, protože na Kabáty chodíme pravidelně - jsme jejich velkými fanoušky. Měli bychom už u stromečku velkou radost, že si vystoupení zase společně užijeme. Co taky dospělým furt vymýšlet, toto měla být Ježíškova tutovka,“ popisovala pětačtyřicetiletá Jana z Olomouce.

Zatímco například ve Zlíně, kde kapela zahraje 24. října, jsou již některé sektory tamní arény vyprodané, na olomoucký zimák ještě ve středu 10. ledna nebyly vstupenky v prodeji.

V rámci letošního turné odehraje skupina Kabát šestnáct koncertů na území České republiky a pět na Slovensku. V Olomouci má mít Po čertech velký turné 2024 zastávku v sobotu 26. října.Zdroj: kabat.cz

„Vstupenky na koncert v Olomouci zatím nelze zakoupit. Řešíme smluvní vztah se stadionem, a bohužel jsme to zatím ještě nedokázali z x objektivních důvodů dořešit. Nasazení vstupenek bez smlouvy by bylo vůči všem zúčastněným stranám nefér. Tak vás tímto prosíme o trpělivost a pevně doufáme, že se to celé co nevidět podaří dotáhnout do zdárného konce,“ informoval na podzim na webu kapely její management.

„Stále čekáme na podpis nájemní smlouvy,“ potvrdil v tomto týdnu Olomouckému deníku manažer kapely Radek Havlíček.

Klub, nebo radnice?

Pořádání akcí na olomouckém zimním stadionu má v kompetenci HCO. Podle manažera je klub s kapelou domluvený.

„Ano, s kapelou jsme domluveni na podmínkách koncertu a v tuto chvíli to již nedokážeme ovlivnit. Dávali žádost na město a řeší to s městem. Nyní je to na domluvě promotéra s magistrátem,“ sdělil ve středu marketingový manažer HCO Simon Vejtasa.

Pokud Kabát stále nemá smlouvu není to podle radnice záležitostí města, nýbrž HCO.

„Rada města Olomouce již 24. října 2023 vzala na vědomí informaci o konání koncertů skupiny Team (31.4.2024) a skupiny Kabát (26.10.2024) s tím, že nutnou podmínkou je samozřejmě dodržení všech zákonných předpisů a návrh zabezpečení odpovídajícího platným technickým normám,“ vysvětlila mluvčí magistrátu Jana Doleželová.

„Až na základě uzavřené smlouvy předkládá promotér odboru ochrany olomouckého magistrátu návrh řešení prostor koncertu a technického zabezpečení, které zajistí v součinnosti se složkami IZS,“ dodala.

Scéna 360°

Dnes již legenda české rockové hudební scény slibuje fanouškům jedinečný rockový zážitek. Na stadionech opět postaví scénu ve variantě 360°, kdy jsou v prodeji všechna místa na sezení v rámci celého stadionu nebo arény. Scéna je otevřená do všech stran. Zvuk a vše je navrženo tak, aby měli všichni návštěvníci stejný vjem z každého koncertu.

„Na co se mohou fanoušci těšit? Snažíme se s kapelou stále posouvat technické vymoženosti koncertu a ne jinak tomu bude i na tomto turné. Kromě již zavedeného standardu špičkových pyroefektů se na scéně objeví v ČR zatím nikým nepoužité hydraulické a motorizované prvky, jak ve vertikální, tak v horizontální rovině, které dokážou rozhýbat a proměnit celou scénu,“ lákal management kapely.

Den před koncertem by se i v Olomouci měla uskutečnit autogramiáda.