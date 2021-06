Mohli by i navýšit původně plánovanou kapacitu. Díky zlepšující se epidemiologické situaci vláda v tomto týdnu rozhodla, že se od 1. července zvýší maximální počet účastníků venkovních kulturních akcí na 5000.

V Olomouci se největší hudební akce a hvězdy objeví na třech scénách: ve FunParku Galerie Šantovka, na Korunní pevnůstce a před S-klubem.

„Během léta se mohou návštěvníci těšit na řadu koncertů populárních hudebníků jako je David Koller, Kapitán Demo, Majk Spirit. Dorazí kapely Kabát či Slza,“ informoval Petr Hlávka, mluvčí Galerie Šantovka. Koncertem Davida Kollera vyvrcholí v sobotu 10. července festival Vinaři na Šantovce.

„O týden později se mohou návštěvníci těšit na populární kapelu Slza, která svými hity potěší fanoušky moderního pop. V srpnu pak návštěvníci budou moci přijít na koncert legendární kapely Kabát. Poslední prázdninový měsíc vystoupí Kapitán Demo či raper Majk Spirit,“ zval do FunParku.

Arakain s Lucií Bílou

Korunní pevnůstka s kapacitou až 8000 lidí už 2. července nabídne netradičně jednodenní olomoucký pivní festival Beerfest. Hlavními hvězdami, vedle zlatavého moku nespočtu značek, budou No Name a Vašo Patejdl.

V unikátním olomouckém areálu, který je součástí někdejší bastionové pevnosti, v polovině července vystoupí Marek Ztracený a týden nato populární kapela Kryštof. Metalové pecky kapely Arakain a zpěvačky Lucie Bílé zazní 10. srpna.

TataBojs na paloučku

S-klub přichystal na celé léto bohatý open air program na paloučku před klubem, kde návštěvníci najdou kromě venkovní stage i dva bary.

Hned první červencovou sobotu nabídnou koncert kapely Tata Bojs. Během července ještě dorazí Mig21 či Monkey Business.

Ve Šternberku se 24. července uskuteční 17. ročník oblíbeného hudebního festivalu Šternberský kopec.

„Vystoupí No Name, Ewa Farna, Ben Cristovao, Poetika, Desmod, O5 a Radeček, UDG, Pilot. Letos netradičně u sportovní haly Ecce Homo,“ zvali organizátoři z umělecké a reklamní agentury ARKS Plus.

LétoFest až v září, Bouzov vůbec

V původním termínu se v Olomouci neuskuteční LétoFest. Ten se měl už vloni přestěhovat z parkoviště u Šantovky do areálu Korunní pevnůstky.

„Bohužel jsme letos museli letní, prázdninový termín skrze vládní opatření a nařízení k zamezení šíření onemocnění Covid-19 zrušit a přesunuli jsme jej na 17. až 18. září,“ sdělil Jakub Nováček z agentury Yashica Events.

„Místo konání akce je Korunní pevnůstka v Olomouci,“ potvrdil přesun.

V srpnu ani letos nebudou Hrady.cz na louce pod Bouzovem. Organizátoři festivalu nabídnou fanouškům jen dvě zastávky, nejblíže Olomouci je Hradec nad Moravicí, kde se špičky české a slovenské hudební scény objeví 20. až 21. srpna.

Kapacita? Zůstáváme při zemi

Vláda v pondělí schválila, že se od 1. července může zvýšit maximální počet účastníků na kulturních akcích na 5000 venku, částečně budou i na stání. Bez omezení kapacity venkovního prostoru. Uvnitř budou moci být akce pro 2000 návštěvníků, kapacita smí být naplněna maximálně ze 75 procent.

„Nepočítáme s navyšováním počtu vstupenek. Prostor má omezenou kapacitu a chceme, aby si návštěvníci festival pořádně užili,“ reagovali organizátoři festivalu Šternberský kopec, kteří dali do prodeje celkem 2,5 tisíce lístků.

„Nepředpokládáme, že bude vyprodáno. Lidé mají stále obavy, byť se jedná o venkovní akci. Jsme hlavně rádi, že se epidemiologická situace zlepšila a můžeme festival uskutečnit,“ dodali.

Ani ve FunParku u Šantovky nepočítají s výraznějším navyšováním plánované kapacity.

„Prostor je velký a umožňuje kapacitu navýšit, ale v tuto chvíli zůstáváme při zemi a čekáme, jak budou lidé reagovat,“ uvedl Hlávka.

„Nejdůležitější je, že nebudeme na sezení. To nás limitovalo. Kde vzít tisíc židliček…,“ dodal.

Letní koncerty a festivaly v Olomouci a okolí

S-klub palouček

Tata Bojs - 3. července

Horkýže slíže - 8. července

Mig21 - 17. července

Monkey Business - 22. července

Doga - 30. července

Desmod - 6. srpna

Korunní pevnůstka

Beerfest Olomouc 2021 - 2. července

Queenie - 13. července

Marek Ztracený - 17.7

Kryštof - 24. července

Arakain + Lucie Bílá - 10. srpna

Olympic - 31. srpna

FunPark Šantovka

David Koller - 10. července

Slza – 16. července

Kabát – 3. srpna

Kapitán Demo – 7. srpna

Majk Spirit – 21. srpna

Šternberský kopec - 24. července

No Name

Ewa Farna

Ben Cristovao

Poetika

Desmod

O5 a Radeček

UDG

Pilot