V zaslaném upozornění stavební odbor odkazuje na hasiče, kteří mají podle magistrátu za to, že konáním koncertu v objektu zimního stadionu může docházet k porušování stavebního zákona.

„V případě nucené evakuace jsme jako pořadatelé akce schopni s ohledem na stavební řešení stadionu mnohem rychleji a bezpečněji evakuovat návštěvníky ven ze stadionu. Nechali jsme si na to již v roce 2022 zpracovat dosti rozsáhlou a finančně náročnou studii, a tu jsme i realizovali. Koncert v Olomouci na podzim 2022 byl zcela jistě z požárního hlediska ten nejbezpečnější na území ČR,“ poukázal manažer skupiny Kabát Radek Havlíček.

„Vlastník stavby je povinen užívat stavbu v souladu s kolaudačním rozhodnutím. Dle kolaudačního rozhodnutí, které má HZS Olomouckého kraje k dispozici, je stadion určen k pořádání sportovních utkání. Aby bylo možné na stadionu pořádat i kulturní akce v podobě koncertů, musí být tato změna projednána na příslušném stavebním úřadě a prováděna za podmínek stanovených tímto úřadem,“ vysvětlovala mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje Lucie Balážová s tím, že HZS pouze podal podnět k řešení dané problematiky příslušnému stavebnímu úřadu.

„Odpovědnost za způsob využívání stavby má vlastník, případně ten, komu byla stavba přenechána do užívání, například pořadatel konkrétní akce,“ doplnila mluvčí HZS.

Změnila se legislativa

Podle vedoucí stavebního odboru zaslal magistrát obdobné upozornění pořadatelům těchto velkých koncertů i v minulosti.

Nynější situace podle ní nesouvisí se stavem zimáku. Změnila se legislativa, a ta podstatně zpřísňuje sankce za případné pochybení. Pokuta nově může jít až do milionu korun.

„V souvislosti s konáním koncertů na zimním stadionu stavební úřad vydal sdělení o povoleném účelu užívání této stavby. Obsahem sdělení bylo i upozornění na povinnosti vyplývající z nového stavebního zákona pro osoby užívající stavbu,“ uvedla Ludmila Marková.

„Obdobné upozornění stavební úřad vydal i v minulých letech s tím rozdílem, že od 1. července letošního roku dochází ke změně legislativy, která zpřísňuje sankce za porušení stavebního zákona v tomto směru,“ poukázala vedoucí odboru.

"Rozhodně to nevzdáváme"

Organizátoři stále věří, že Kabáti to v říjnu na zimáku pořádně rozjedou, jak jsou jejich olomoučtí fanoušci zvyklí.

„Rozhodně to nevzdáváme. Činíme kroky, abychom mohli bezpečně koncert realizovat, stejně jako jsme to ukázali v roce 2022. Věřte nebo ne, jsou to naprosto nadstandardní a vysoké náklady za tato opatření,“ uvedl manažer skupiny Kabát.

Podle Havlíčka je Olomouc pro Kabáty velmi oblíbenou „štací“ a i když nynější problémy bezprostředně nesouvisejí se žalostným stavem zimáku, Olomouc by si i podle nich zasloužila pořádnou multifunkční arénu.

„Máte krásné město, skvělé fanoušky fotbalu a hokeje, a velmi emotivní publikum na koncertech. V Olomouci se lidé prostě nechodí jen dívat, a chtějí a umějí se bavit. Je to naše velmi oblíbená štace, která teď kvůli neochotě hledat řešení visí tak nějak ve hvězdách. Lidí, kteří nás kvůli Olomouci kontaktují přes oficiální stránky kapely, jsou denně desítky,“ dodal manažer Kabátů Radek Havlíček.

Zájem o vstupenky na výroční Po čertech velký turné je totiž obrovský. V Brně tato dnes již legenda české rockové scény, která slaví pětatřicátiny ve stejné sestavě, přidala druhý termín.