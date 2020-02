Pár minut strávených u internetového dotazníku nepřijde vniveč. Cílem projektu katedry geografie Univerzity Palackého v Olomouci (UP) ve spolupráci s krajským úřadem je zobecnit riziková místa v regionu a navrhnout opatření ke zlepšení situace.

Do výzkumu se může zapojit každý, kdo má připojení k internetu a chvilku času. Vyplnění online dotazníku zabere zhruba deset minut.

Stačí do webového vyhledávače napsat klíčová slova Strach z kriminality a pocit bezpečí a název jednoho ze čtrnácti měst, kterých se projekt týká: Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk, Hranice, Zábřeh, Šternberk, Uničov, Jeseník, Litovel, Mohelnice, Lipník nad Bečvou, Kojetín a Moravský Beroun.

„Pokud by někdo do vyhledávače zadal pocitové mapy, narazí na dřívější, již uzavřené průzkumy. My sice využíváme stejnou platformu, ale správný odkaz začíná slovy Strach z kriminality a pocit bezpečí,“ objasnil vedoucí oddělení humánní geografie Petr Šimáček.

Pocitové mapy bezpečí - odkazy na dotazníky

Olomouc

Uničov

Litovel

Šternberk

Moravský Beroun

Respondent nejprve vyplní své bydliště. Pokud v daném městě nebydlí, ale často jej navštěvuje a rád by přispěl svým názorem, zvolí možnost „jiné“ a další políčko nechá prázdné. Ve druhé fázi smí označit až pět lokalit na území města, v nichž se necítí bezpečně.

Po přiblížení mapy lze červeně ohraničit náměstí, nádraží, parky, ulice či konkrétní budovy. U každého zákresu se doplňuje míra pocitového strachu nebo důvod, proč právě toto místo je pro občana nepříjemné. Následuje v podstatě to samé, pouze s modrou barvou.

„Abychom viděli, jestli se v některých oblastech situace zlepšila, ptáme se i na taková místa před 10 lety. Lidé mohou opět zaškrtnout pět lokalit, kde se dříve báli nebo jim to tam bylo nepříjemné,“ vysvětlil vedoucí projektu, který zahrnuje ještě zelenou barvu.

Ta značí osobní zkušenost respondenta s trestným činem. Jestli se někdo stal obětí nebo svědkem, může doplnit, kde a přibližně v kterém roce k tomu došlo.

Z koho máte strach?

Pokračuje se dotazem na strach z některé skupin obyvatel. Typickým příkladem mohou být narkomani nebo opilí lidé bez domova.

Jaká opatření v obecné rovině byste ve městě uvítal/a pro zvýšení pocitu vaší bezpečnosti? Odpovědět lze prostřednictvím tabulky s hodnotící škálou 1 (vůbec není potřeba) až 5 (velmi bych uvítal).

Nabídka zahrnuje častější přítomnost policistů v terénu, systematičtější práci s rizikovou mládeží, omezení počtu ubytoven nebo zřízení sousedských hlídek.

V úplném závěru výzkumu každý vyplní pohlaví, věk, nejvyšší dosažené vzdělání a v případě zájmu připíše i poznámku k předmětné problematice.

Na projekt „Inovace prevence kriminality ve městech Olomouckého kraje založená na mapování míst strachu“ získala Přírodovědecká fakulta UP grant ve výši 1,7 milionu korun od Technologické agentury České republiky.

Mor. Beroun: Situace se zhoršila

Původně se týkal jen třinácti měst, na základě požadavku Agentury pro sociální začleňování byl do seznamu dodatečně zařazen i Moravský Beroun.

Podle tamní místostarostky Miroslavy Šestákové k tomu přispěly loňské konflikty „starousedlíků“ s nepřizpůsobivými občany, kteří se přistěhovali do sociálních bytů. Po incidentu z počátku srpna, kdy při potyčce před podnikem Žumpa došlo ke zranění dvou osob, vznikla petice.

„Lidé se báli o bezpečnost, řešilo se soužití. Mám pocit, že od posledního průzkumu pocitových map se u nás situace zhoršila,“ svěřila se Šestáková.

Výzkum začal už loni. Dosud se do něj zapojilo přes 4,5 tisíce lidí. Zatímco z Lipníku nad Bečvou nebo z Uničova mnoho dat nepřichází, v Přerově musel být jejich sběr ukončen už v polovině ledna. Potřebné údaje vyplnil dostatečný počet respondentů, a stále přibývali další.

„K tématu jsme vytvořili tiskovou zprávu, která měla stovky sdílení na Facebooku. Také se tomu věnovaly hlavní zprávy televizních stanic a další média,“ odůvodnila vyšší zájem Lenka Chalupová, mluvčí Přerova.

V nejbližších dnech bude výzkum ukončen v Olomouci, Prostějově a Šumperku.

Výsledky v březnu

Výsledky ze čtyř největších měst regionu by zaměstnanci přírodovědecké fakulty mohli mít v březnu.

„Je-li potřeba doplnit názory určité cílové skupiny, vyškolení studenti se průběžně doptávají přímo v terénu. Sběr dat v ostatních městech potrvá do května, vše zpracujeme do konce pololetí,“ řekl Šimáček.

Na základě toho by jednotlivá zastupitelstva měla vytvořit opatření, která zacílí na nejproblematičtější místa a eliminují v nich kriminalitu. Jelikož se jedná o citlivé údaje, které mohou mít vliv třeba na ceny nemovitostí, zatím není jasné, v jaké formě se výsledky projektu dostanou na veřejnost.

Základní výstupy však zazní na podzimním workshopu pro manažery prevence kriminality nejen z dotčených měst. Akce se uskuteční v Olomouci.

„Přijít může každý, koho ta problematika zajímá. Přítomní se dozví, jak jsme postupovali, jaká data jsme získali a jak to může pomoci do budoucna,“ uzavřel Petr Šimáček.