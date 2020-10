Suchánek onemocnění covidem oznámil na svém facebooku. Podobně informoval ve středu o svém pozitivním testu i současný hejtman za ANO Ladislav Okleštěk.

"Dnes jsem měl telefonát se stávajícím hejtmanem, panem Oklešťkem. Stalo se málo očekávané, oba jsme COVID pozitivní!," sdělil lídr Pirátů a STAN v postu na sociálních sítích.

Josef Suchánek, dosavadní šéf Správy kolejí a menz Univerzity Palackého, by se podle předběžné dohody tří subjektů - Pirátů se Starosty, ODS a Spojenců - měl stát novým hejtmanem Olomouckého kraje.

Vyplývá to z memoranda, které strany budoucí koalice podepsaly 12. října. Koalice tří subjektů, které v krajských volbách skončily na druhém až čtvrtém místě, by z vedení kraje odsunula do opozice vítězné Oklešťkovo hnutí ANO.