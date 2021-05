Tématem jsou zde i větrníky připravované na okraji vesnice už více než 15 let. Obec se zavázala, že investora bude podporovat, protože potřebuje peníze do rozpočtu. Ten je ale nakonec zřejmě nebude moct postavit.

„Současné dění? Neleníme, ale v době epidemie koronaviru jsme opravili náměstí a zatraktivnili prostory kulturního domu,“ uvádí v rozhovoru pro Olomoucký deník starosta Jívové Jan Pewner.

Do Jívové míří turisté, hlavně cyklisté. Křižují se zde trasy výletníků. Ti se zdrží jen v Masňáku a po občerstvení valí dál. Neplánuje obec, jak turisty zdržet a přimět je, aby utratili nějakou tu korunu?

Mám takovou menší vizi. U obecního úřadu je zachovalá původní obecní věznice. Prostory to nejsou nijak velké, ale čtyři lůžka tam vejdou.

Přespat v obecní šatlavě? To zní lákavě!

Ano, určitě by to zaujalo. Na zdech jsou dodnes čitelné německé nápisy původních obyvatel i ruské nápisy vojáků.

Větrníky by pomohly obecnímu rozpočtu

Lidé taky moc nevědí, že v Jívové v roce 1918 založil Rudolf Wanzl zámečnickou dílnu. Jsou tady kořeny známé značky produkující nákupní vozíky, které využívají zákazníci v obchodech po celém světě…

Pořádá se cykloakce – Memoriál Rudolfa Wanzla. Na rodný dům byla umístěna pamětní deska. Rodina by taky měla zájem na vzniku malého muzea. Je to jistě zajímavá myšlenka. V olomouckém muzeu jsou uloženy artefakty z Tepence. Mohli bychom se zkusit domluvit a vytvořit v Jívové také expozici věnovanou hradu Tepenci, kam zvláště v loňském roce, kdy se nemohlo za hranice, mířilo hodně turistů. Pro tuto expozici by stačila jedna místnost a zmínka o Karlu IV.? To by jistě lákalo. Bez dotace by to ale nešlo. Zatím to není na pořadu dne.

Větrníky budou?

Větrný park Jívová se dostal do rozporu s aktualizací Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje. U krajského soudu investor proti krajské regulaci neuspěl. Podal dovolání. Vše je pozastaveno a čeká se. Dělají na tom 15 let a až získají stavební povolení, všechny námitky se vyřeší, přijde regulace a mají mít smůlu? Celé je to absurdní. Obec by provoz větrníků přinesl peníze do rozpočtu. Máme dvacetimilionový dluh kvůli kanalizaci. Každá koruna dobrá.

Pozemky pro domy? Snad do pěti let

Kvůli dluhu a koronavirové krizi omezila obec výrazně chystané investice?

Naopak. Vloni jsme udělali náměstí, celé jsme ho předláždili. Stálo k šesti milionům korun. Ještě jsme zahájili stavbu chodníku od cesty na hřiště na konec obce. Stavíme, neleníme.

V sokolovně jste investovali…

Nakoupili jsme kvalitní dubový nábytek a chceme tamní nejen sklepní prostory nabízet k pronájmu. Vypadá to tam moc hezky. Mohou se tam pořádat svatby, různé oslavy.

Přímo v Jívové jsou desítky chalup. Sehnat tady nemovitost k rekreaci či trvalému bydlení, to je velký problém. Pozemky? Chystá obec nějaké?

Hlad je obrovský! Kdyby měla obec padesát pozemků, okamžitě je prodá, a to za ceny v minulosti nepředstavitelné. Dvě parcely se teď prodaly, pěkný peníz jsme utržili. Ano, v územním plánu máme nějakou rezervu pro výstavbu, ale moc jich není. Do pěti let bych to viděl tak do patnácti stavebních míst, pokud bude schválena změna územního plánu. Pak můžeme žádat o dotaci na zasíťování a nabízet zájemcům.