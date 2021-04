Jívová se již obrátila na Správu železnic, vlastníka budovy. Požádala o převod nevyužívané nádražní budovy na obec. Správa železnic postavila v jeho sousedství přístřešek a starou budovu nepotřebuje.

„Nejsme jedinou obcí, která chce zachránit nádraží na této trati, tak uvidíme, zda uspějeme, nebo ne. Půjde to do vlády, která rozhodne, co s tímto majetkem, zda obce budou mít šanci a za jakých podmínek by k převodu mohlo dojít,“ popisoval starosta Jívové Jan Pewner.

Nádraží, které je vstupní bránou do Jívové, stojí paradoxně na katastru sousedního Domašova nad Bystřicí. Ten o starou budovu u kolejiště nemá zájem.

„Zjistilo se, že budova navíc ani není zapsána v katastru nemovitostí. To se vyřešilo. Žádost o bezúplatný převod, či za symbolickou jednu korunu, jsme už poslali Správě železnic. Ta ovšem chce jít cestou nejvyšší nabídky. Na to ale obec nemá prostředky. Za každou cenu do toho nepůjdeme, ale záleží nám na tom, aby budova zůstala zachována a sloužila lidem,“ poukazoval starosta.

Se zděným objektem s terasou má vedení Jívové velké plány. Jestli se je podaří uskutečnit, mohou přinést i nějakou korunu do obecního rozpočtu. Budova podle starosty nevyžaduje velké investice. Má nová okna a vytápění tepelným čerpadlem podle všeho funguje dobře.

„Budovu chceme primárně pro naše spolky a školu. Malí hasiči by tam mohli jezdit a využívat objekt, stejně tak škola, která podniká výlety dolů do údolí. Zároveň bychom to ovšem mohli pronajímat veřejnosti. Pro turisty může být atraktivní přespat v takové nádražní budově. Má toalety, sprchu, lůžek by mohlo po úpravách až dvacet,“ plánoval starosta Jan Pewner.

Údolím Bystřice vede atraktivní naučná stezka a naproti nádražní budovy se rozkládá chatová osada.

„Všichni by o víkendu jistě uvítali občerstvení. Chybí. Potenciál k zajímavému využití tento objekt tedy rozhodně má,“ uzavřel s tím, že ještě bude potřeba příjezdovou cestu. Stávající lesní cesta vedoucí k nádraží nemůže být podle něj dlouhodobým řešením.