„Od pátku se jezdí na semafory a kolony byly ten den velké. Uvidíme, jak bude situace vypadat v dalších dnech. Kolony každopádně budou a je potřeba s nimi počítat,“ upozornil starosta města Stanislav Orság.

Práce na I/46 v Jívavské ulici potrvají zhruba sedm měsíců. Starý most se měl bourat už v loňském roce. Tehdy ale mělo dojít k úplné uzavírce v místě stavby, a to na dva měsíce. Úplná uzavírka by ovšem poslala tisíce aut, včetně kamionů před vchody do základní školy a na trať Ecce Homo, kterou by taková zátěž mohla poškodit a ohrozit pořádání automobilových závodů. Místní sepsali petici a nevylučovali ani blokádu. Variantu kategoricky odmítlo vedení radnice i škola.

Most u koupaliště stojí od roku 1978. „Z důvodu denní zátěže osobní i nákladní dopravou bylo rozhodnuto řešit rekonstrukci demolicí a unikátní novostavbou," informoval mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal.

Netradiční je podle ŘSD složení konstrukčních částí a jejich délka vedena šikmo pod silnicí I/46. Nový most je navržen jako přesypaná konstrukce, nosné prvky vytvoří uzavřený ocelový rám elipsovitého průřezu o délce cca 81 metrů.

V rámci stavby vznikne nová nábřežní zeď a bude provedena úprava koryta Sprchového potoka, součástí rekonstrukce jsou úpravy silnice I/46 včetně parkovacích zálivů a středových ostrůvku.

„Obnovíme a postavíme chodníky, zároveň počítáme s obnovením zeleně i sjezdů na blízké pozemky,“ popisoval mluvčí ŘSD Miroslav Mazal.

Náročná oprava vyjde zhruba na 46,7 milionu korun bez DPH.