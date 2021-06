„S ohledem na objem tranzitní dopravy přes Šternberk bohužel neexistuje žádná ideální varianta a jakákoliv zvažovaná dopravní řešení mají svá pro a proti,“ konstatovala Edita Novotná, mluvčí společnosti Strabag, která bude most opravovat.

Návrh objízdné trasy kvůli kompletní opravě mostu v Jívavské ulici u koupaliště za 55 milionů korun firma podle mluvčí důkladně zvažovala a projednávala se zástupci správce komunikací a Ředitelství silnic a dálnic.

„Naším hlavním záměrem bylo najít takové řešení, které by bylo co nejpříznivější pro obyvatele města,“ sdělila Deníku.

Pokud by stanovená objížďka získala razítko, bude podle firmy hotovo o dva měsíce dříve v porovnání s variantou prosazovanou městem.

„Na výstavbu bychom nepotřebovali sedm měsíců, ale pouze pět,“ tvrdila mluvčí.

Objížďka kolem školy

Problém je ovšem v tom, že navrhovaná trasa při úplné uzavírce posílá tisíce aut, z nichž velkou část tvoří kamiony, po objížďce kolem vchodů do základní školy, kde doprava před začátkem vyučování a po něm kolabuje už nyní. To popudilo místní, kteří se obávají o děti.

„A nechat si zničit závodní trať Ecce Homo a přijít o licenci?“ pozastavovali se nad navrženou objížďkou, protože silnice není konstrukčně stavěna na tak velkou intenzitu těžké dopravy. Někteří obyvatelé města jsou rozčíleni natolik, že dokonce mluvili o blokádě.

Vedení města navržené řešení opakovaně odmítlo.

„Vzhledem k závažnosti situace tedy považujeme za nutné upozornit veřejnost na významné dopravní komplikace, které mohou v následujících měsících nastat v lokalitě ulic Jívavské, Svatoplukovy, Opavské a na trati Ecce Homo,“ informovalo v minulém týdnu.

Jeden směr přes stavbu, druhý přes Ecce Homo

Podle starosty Stanislava Orsága byl s městem v minulosti projednán způsob opravy za částečné uzavírky I/46, kdy by provoz kolem koupaliště na Opavu a od Opavy probíhal kyvadlově na semafory.

„Rozumné řešení není, ale provoz na semafory je to nejjednodušší. Bude průjezdná I/46 a Ecce Homo také. Když se zavře I/46, tak jediná cesta na Opavu zůstává přes Ecce Homo,“ zdůraznil starosta.

Podle návrhu Strabagu by během první etapy trvající přibližně jeden měsíc jezdila auta ve směru na Opavu přes staveniště v délce 160 metrů po provizorní komunikaci a v druhém směru využívala silnici Ecce Homo.

„Doprava by tak v místě stavby nemusela být kyvadlová a netvořily by se z obou stran kolony. V dalších třech měsících by byla v místě stavby kompletní uzávěra s tím, že bychom se tuto dobu snažili ještě zkrátit. Jakmile by byly provedeny práce na části mostu, mohli bychom opět umožnit provizorní provoz v jednom směru přes staveniště a v druhém směru po objízdné trase po Ecce Homo stejně jako na začátku stavby,“ popisovala řešení mluvčí.

Město chce kyvadlový průjezd

Druhá varianta, kterou preferuje město Šternberk, počítá s tím, že doprava bude po celou dobu vedena kyvadlově přes staveniště a provoz bude řízen semafory. Auta budou v místě stavby projíždět v jednom směru po provizorní panelové komunikaci.

„Tento dopravní režim vede k tomu, že se v obou směrech tvoří dlouhé kolony a město se v dopravních špičkách úplně ucpe. Navíc se stavba výrazně prodlouží. Dostaneme se do zimního období a nastanou-li nepříznivé klimatické podmínky, což je téměř jisté, bude nutné stavbu z technologických důvodů přerušit a doprava v místě tak v kyvadlovém režimu zůstane v součtu ještě více než sedm měsíců,“ poukazovala mluvčí firmy Strabag.

Rozhodnutí o uzavírce a stanovené objízdné trase ve Šternberku by mělo padnout nejdříve v tomto týdnu, jak informoval Krajský úřad Olomouckého kraje.

Oprava v Jívavské ulici bude probíhat ve třech etapách:

od 13. června do 11. července 2021

- částečná jednosměrná uzavírka I/46

- směr od Opavy jede po silnici III/44423 (trať Ecce Homo) dolů

od 11. července do 17. října 2021

- úplná uzavírka I/46

- doprava je vedena obousměrně po Ecce Homo, ulici Svatoplukové

od 17. října do 22. listopadu 2021

- částečná jednosměrná uzavírka I/46

- směr od Opavy jede po silnici III/44423 (trať Ecce Homo) dolů