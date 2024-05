První dáma českého filmového a divadelního herectví, která 3. května slaví 93. narozeniny, už vzhledem k úctyhodnému věku tolik necestuje. Ve hře byl proto dokonce i vrtulník.

„Byla to tak trochu náhoda,“ ohlédl se starosta Štěpánova Jiří Šindler a připomněl samotný začátek jednání s promotérem, které trvalo zhruba rok.

„Měli jsme tady zrovna pana Josefa Dvořáka na akci, která měla velký úspěch, a v rámci setkání s promotérem po vystoupení jsem zavtipkoval: koho ještě zastupuje z velkých hereckých jmen, která mají lidem co říci? Když padlo jméno této velké herečky, hned jsem zareagoval. A zjišťoval, co pro to můžeme udělat,“ popisoval.

Vrtulník a mercedes

Starosta si nejprve vyslechl odmítavou reakci s vysvětlením, že paní Bohdalová už tolik nejezdí. Kdyby byla akce poblíž Prahy, jistě by prý ráda, ale přes celou republiku?

„Prý ani kdybychom se rozkrájeli. Je to moc daleko a cesta je vyčerpávající,“ líčil starosta.