„Víte, já ani nevím. Já na to taky koukám,“ bavila herečka lidi v sále.

„Na to člověk nemyslí, žijete tou rolí. Ne, že bych nevěděla, co dělám, nejsem blázen. Člověka to pohltí a nemyslí na nic jiného. Pak přijdu domů a skácím se. Ale vyspím se. Spím dobře. A když ne, tak si vezmu Stilnox, půlku,“ tleskal sál vtipné Bohdalové, která ve Štěpánově ukázala, že na pódiu je stále ve formě.

Na jednu z největších českých filmových a divadelních hereček čekal u pódia Michal z Nové Hradečné - s obří kyticí růží.

„Je to moje nejoblíbenější herečka. Růží je stovka. Byl bych rád, to asi my všichni, aby se jí dožila a dál dělala radost lidem,“ uvedl mladý obdivovatel legendy.

Herečka Jiřina Bohdalová vyprodala kinosál ve Štěpánově. Na legendu čekal Michal z Nové Hradečné. Pro Bohdalovou měl připravenou kytici 100 růží, 30. května 2024Zdroj: Deník/Daniela Tauberová

Jiřina Bohdalová vzhledem k úctyhodnému věku už tolik necestuje. Vedení Štěpánova při jednání s promotérem nabídlo vrtulník, aby herečce dlouhou cestu na Hanou zkrátilo. Starosta sehnal sponzora, ale bylo by to i tak příliš drahé. Nicméně Štěpánovští se nevzdali a přemýšleli dál.

„Volal jsem promotérovi znovu, že si vrtulník sice nemůžeme dovolit, ale že o vystoupení paní Bohdalové velmi stojíme. Nabídl jsem, že pro paní Bohdalovou pošleme ten nejpohodlnější automobil, zda by případně souhlasila,“ líčil před měsícem starosta Štěpánova Jiří Šindler.

Nakonec prý podle něj rozhodlo, jak moc usilovali o to, aby tato hvězda stříbrného plátna a divadla přijela za lidmi ve Štěpánově. Sál s kapacitou 289 míst vyprodali.

„Jsem moc rád, že se to podařilo. Lidé se bavili. Vezměte si, že je to čtyřiadevadesátiletá dáma! Jak přijela unavená z cesty, když pak vystoupila na pódium, úplně ožila. Je to velká umělkyně,“ loučil se po vystoupení starosta, aby hvězdu večera ještě vyprovodil k bílé limuzíně.