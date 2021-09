Jiří Suchý zahájil v Olomouci výstavu ke své devadesátce. Osobně, i s Jitkou

Významný český divadelník, hudebník, textař, zpěvák, spisovatel a spoluzakladatel divadla Semafor Jiří Suchý v pondělí otevřel společně s herečkou Jitkou Molavcovou výstavu nazvanou Devadesátka! No a co? Ta probíhá ve Vlastivědném muzeu v Olomouci u příležitosti jeho životního jubilea až do 24. října.

Jiří Suchý a Jitka Molavcová na zahájení výstavy k devadesátinám Jiřího Suchého ve Vlastivědném muzeu Olomouc | Foto: DENÍK/Magda Vránová

Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci jsou nyní k vidění obrazy, plakáty z divadelních her i dosud nezveřejněné fotografie Jiřího Suchého od dětství až po současnost. Část expozice je vyhrazena pro ukázky z jeho sbírek přileb, cínových vojáčků, gramofonových desek, filmů a promítacích přístrojů či upomínkových lžiček. „Já nejsem správný sběratel s jedinou sbírkou, kterou se snažím zkompletovat. Já jsem ´náhodný´ sběratel. Zrovna včera jsem dostal hasičskou přilbu z Olomouce. Nijak jsem po ní neprahl, poněvadž jsem nevěděl, že existuje a teď jsem rád, že ji mám," řekl Jiří Suchý k novému exponátu, který na Hané obdržel. Potlačuje přírodní zákony Do Olomouce přijel společně s herečkou Jitkou Molavcovou, společně tvoří na jevišti divadla Semafor umělecký pár už 51 let. „Je to nenapravitelný optimista potlačující přírodní zákony, když úměrně s číslovkou věku roste i jeho aktivita. Mnozí kolegové o desítky let mladší jeho pracovnímu tempu nestačí," popsala jubilanta Jitka Molavcová. Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci se za posledních deset let jedná již o třetí výstavu věnovanou Jiřímu Suchému: „Dle mého názoru se jedná o nejvýznamnější osobnost naší současné kultury. Tentokrát jsme se zaměřili na jeho životní dráhu. Já osobně jsem nesmírně rád, že oslava narozenin fenomenálního Jiřího Suchého proběhne nejen v Praze, ale i v Olomouci. Přijďte pobejt," pozval ředitel muzea Břetislav Holásek.