Zatímco jinde lidem letos zvedli poplatek za svoz komunálního odpadu, obyvatele Domašova nad Bystřicí nestojí ani korunu. Veškeré náklady za ně hradí obec.

V Domašově nad Bystřicí, jako jediné obci v Olomouckém kraji, neplatí obyvatelé za popelnice. Tvrdí, že o to více třídí. | Foto: Deník / Daniela Tauberová

Systém se osvědčil a obec jej zatím nehodlá měnit. Do budoucna to však nevylučuje, a to v souvislosti s postupným navyšováním poplatku za skládkování využitelného odpadu.