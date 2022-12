Návštěvníci, na které hned u vstupu dýchne kouzelná atmosféra blížících se Vánoc, mohou v teple a bez tlačenic nakoupit kvalitní produkty lokálních výrobců. Nabídka na pultech je pestrá.

„Když skončilo Centrum, později Česká jídelna, provedli jsme větší opravu prostor a dokonce to vypadalo, že oblíbená jídelna bude mít pokračování v modernější podobě. Jenže přišla pandemie covidu, kdy gastro dostalo na frak a záměr se neuskutečnil,“ shrnul poslední roky majitel domu Jan Gregor.

Zrekonstruované prostory tak zůstaly ležet ladem.

„Byla škoda tento prostor nevyužít. Slovo dalo slovo a navrhl jsem panu majiteli, ať zkusíme udělat regionální vánoční tržiště s nabídkou malých lokálních producentů,“ přidal se Lukáš Drlík, majitel Levandulové kavárny a Levandulového statku v Bezděkově.

S provozovatelem Levandulové kavárny, která se nachází v přízemí objektu, se majitel domu dohodl a pustili se do zorganizování menšího tržiště.

Prodejní místa nabídli šikovným lokálním výrobcům, jež si nemohou dovolit pronájem stánku na náměstí během vánočních trhů.

Místo dršťkové paštiky, džemy i hračky

Na ploše přes 300 metrů čtverečních, kam lidé chodili do jídelny na dršťkovou a jinou českou klasiku, tak až do 23. prosince nabízejí výrobci čerstvý chléb, paštiky, džemy, sirupy, zdravé cukrovinky, ale i dekorace do domácnosti, ručně vyšívané oděvy nebo hračky pro děti. K dispozici je zde hrací koutek pro děti i nezbytné hygienické zázemí.

„Prostory jsme vyladili v duchu blížících se Vánoc. Snažili jsme se odklonit od komerce a nabídnout lidem příjemnou, domácí atmosféru. Uvidíme, zda projekt uspěje. Pokud ano, rádi bychom v nějaké podobě pokračovali i v příštím roce,“ naznačil majitel nemovitosti Jan Gregor.

Nápad ocenil i šéf Asociace soukromého zemědělství na Olomoucku Roman Koutek. Regionální tržiště v historickém domě v srdci Olomouce se mu líbí.

„Iniciativu a příležitost, kterou zde dostali lokání producenti, vítám. Historické jádro města je mimo prosinec, kdy jsou adventní trhy, takřka liduprázdné. Bude záležet na odezvě, ale pokud by to zafungovalo a mohl zde nadále probíhat trh nebo nějaké akce, mohlo by to i centru Olomouce trochu pomoci,“ reagoval.

